Super-alimentele lunii aprilie. Ce trebuie sa pui în coșul de cumpărături

Primavara se lasa asteptata, dar asta nu inseamna ca nu trebuie sa ne intram in ritm. Pentru multa energie si pofta de viata, avem la incemana cateva alimente perfecte pentru aceasta perioada a anului.

Huffington Post a facut lista superalimentelor lunii aprilie. Nu ne mai ramane decat sa le cautam si sa le introducem in alimentatia de zi cu zi.1. RubarbaEste o planta originara din Asia, care a inceput sa prinda din ce in ce mai mult teren si in Europa, datorita proprietatilor sale impresionante. Contine catehina, un antioxidant important ce se gaseste si in ceaiul verde, ciocolata si vinul rosu. In plus, este o sursa foarte buna de vitamina C si C, potasiu si calciu. Este excelenta si pentru persoanele care sufera de afectiuni digestive (foto main).2. RucolaEste excelenta pentru continutul de vitamina A si C si contine 16% din doza zilnica recomandata de calciu. Introdu-o in dieta si ii vei simti beneficiile din plin.3. SparanghelEste slab in calorii si plin de nutrienti: vitamina A, C, fier, potasiu si proteine. S-a dovedit stiintific ca lupta impotriva mai multor forme de cancer. Nu ai niciun motiv sa nu-l consumi in aceasta perioada.4. CeapaImpreuna cu usturoiul, ceapa este un aliment excelent, care protejeaza impotriva multor boli serioase. Continutul bogat in bioflavonoide si sulf are efecte impotriva cancerului, iar quercetina lupta cu respiratia urat mirositoare.5. SpanaculSpanacul este o planta pe care ai face bine sa nu o ocolesti primavara. Nutrientii pe care ii contine nu pot fi adunati usor din alte legume sau fructe. De la calciu pana la vitaminele A si C, acid folic si luteina, spanacul are o gama larga de substante bune de care ar fi pacat sa nu profiti acum cat il gasesti proaspat in piata.Pentru ca are atat de multi nutrienti spanacul este un ajutor important pentru pastrarea imunitatii organismului, pentru lupta cu diverse tipuri de cancer si pentru imbunatatirea sistemului cardio-vascular. Spanacul contine falvonoizi care neutralizeaza radicalii liberi si previn aparitia cancerului de colon sau ovarian.