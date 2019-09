Sumele colosale pe care le primesc vedetele precum surorile Jenner-Kardashian

Vedete precum protagonistele show-ului „Keep Up With the Kardashians”, Selena Gomez sau Beyonce cîștigă adevărate averi din postările în care promovează anumite produse sau servicii.

Potrivit estimărilor, companiile vor cheltui anul acesta în jur de 8 miliarde de dolari pentru a-i plăti pe influenceri. Ba mai mult, acestă piață va continua să crească și în anii următori, pînă la 15 miliarde de dolari în 2022, se arată în Raportul Influencer Marketing, realizat de Business Insider Intelligence pe baza datelor Mediakix.Piața influencerilor se extinde rapid, pe măsură ce influencerii au umplut fiecare nișă și sub-nișă imaginabile. Parteneriatul cu influencerii este deja familiar pentru multe branduri, dar piața este în continuă schimbare. Astfel, brandurile trebuie să își adapteze mereu strategiile, notează Business Insider.Influencerul este persoană a cărei prezența în mediul online are un impact semnificativ asupra unei anumite nișe de public și influențează alegerile comunității care-l urmărește, prin conținutul pe care îl creează și postează în Social Media.Influencer marketing reprezintă seria de acțiuni prin care influencerul transmite într-un mod creativ mesajele brandurilor cu care colaborează. Cu cât platformele social media devin mai înrădăcinate în viețile oamenilor și ocupă roluri funcționale dincolo de comunicare, rolul influencerilor este în creștere.Companiile menționate în raportul Influencer Marketing din 2019 sunt: Ader, Balmain, Brud, Calvin Klein, Coca-Cola, Discord, Dr. Pepper, Fable Studio, Facebook, Hershey’s, Instagram, KFC, LinkedIn, NFL, Nike, Old Spice, Pinterest, Red Bull, Reddit, Sephora, Shadow, Snapchat, Socialyte, Spotify, Superplastic, The Diigitals, TikTok, Toonstar, Twitch, Twitter, Unilever, UTA, și YouTube.Fiecare platformă socială atrage influencerii într-un anumit grad, dar Instagram este cel mai folosit. Aproape patru din cinci (79%) branduri folosesc în principal Instagram pentru campaniile, în comparație cu Facebook (46%), YouTube (36%), Twitter (24%) și LinkedIn (12%).Multe dintre vedete aleg să facă promovări ale unor produse pe conturile lor de socializare pentru că este o afacere cu adevărat profitabilă! Mama lui Kim, Kris Jenner, care este și managerul ei, a dezvăluit recent că fiicele ei primesc o sumă care conține „șase cifre” pentru postările sponsorizate de pe social media.Ce s-a întâmplat cu soția lui Kylie Jenner se află pe primul loc în Instagram Rich List, un top al celebrităților, influencerilor și persoanelor publice care câștigă cel mai mult din postări plătite pe Instagram.Conform listei realizate de Hopper HQ, o postare sponsorizată care apare pe contul lui Kylie Jenner costă un milion de dolari. Kim Kardashian este unul dintre influencerii de renume, ajungând să câștige din promovarea unor branduri de haine, parfumuri sau produse cosmetice, în jur de 720 de mii dolari pentru o singură postare pe Instagram.Alte vedete care câștigă bine din Instagram: Selena Gomez ajunge să ia și 800.000 de dolari pe o postare sponsorizată. Cristiano Ronaldo câștigă în jur de 750.000 de dolari pe o postare. Beyonce cere 700.000 de dolari.