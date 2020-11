Orice emoție negativă slăbește imunitatea și inima

Inima este primul organ format in corpul nostru si ramane de-a lungul vietii si cel mai puternic dintre toate.

Ea genereaza o energie electromagnetica de 60-1000 de ori mai puternica decat cea a creierului. Cercetarile oamenilor de stiinta arata ca noi avem doua creiere, iar cerebelul din cap asculta de „creierul din inima omului“, scrie Doctorul Zilei.

In opinia renumitului psiholog Laura Maria Cojocaru, presedinte si fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistica Somato-Integrativa (INLPSI), ori de cate ori simtim o emotie, inima transmite constant un semnal electromagnetic foarte puternic catre corp, iar fiecare bataie a ei influenteaza starea de sanatate emotionala si fizica a organismului. Inima are propria sa inteligenta specifica, ea putand gandi, simti si “aminti”.

Cresterea imunitatii cu ajutorul emotiilor pozitive

“Semnalele electromagnetice emise de inima pot fi detectate de undele cerebrale ale altor persoane. Fenomenul este mult mai puternic atunci cand cele doua persoane se ating sau se afla una in apropierea celeilalte, dar pot fi percepute inclusiv de la distanta. Inima este cel mai cald organ al corpului, aspect ce-l face vulnerabil in fata emotiilor prea intense (“fierbinti”), atat placute, cat si neplacute. Astfel, de cele mai multe ori, ajugem sa construim “ziduri” in jurul inimii ca mecanism de protectie pe termen scurt impotriva unei situatii neplacute sau unul, pe termen lung, de aparare impotriva unei suferinte mai degraba imaginare (un soi de preventie).

Aceste mecanisme de aparare sînt naturale si in stransa legatura cu viata, cu instinctul de supravietuire. Cele pe termen scurt sînt benefice deoarece ne protejeaza de o suferinta produsa de un eveniment concret. Cele pe termen lung, deoarece presupun, mai mult sau mai putin constient, ganduri legate de o posibila suferinta viitoare, deci imaginara, se pot transforma in inamicii nostri, atata timp cat contin energia emotiilor captive nerezolvate”, explica psihologul Laura Maria Cojocaru.

Care este motivul pentru care acest mecanism de aparare poate deveni daunator?

Mai mult, specialistul afirma despre inima (“acest centru al fiintei noastre”), ca are influenta asupra functionalitatii glandei timus si a intregului sistem imunitar al organismului.