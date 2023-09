Lucrurile deținute de Freddie Mercury, vîndute la licitație: cu cît a fost vîndut faimosul pian

La licitația Sotheby's au fost prezentate aproximativ o mie și jumătate de lucruri ale liderului legendarei trupe Queen, Freddie Mercury, inclusiv pianul Yamaha Grand Piano, cel la care muzicianul a creat "Bohemian Rhapsody". Instrumentul a fost adjudecat pentru 2,2 milioane de dolari.

Textul scris de mînă al acestui hit liric, scris pe 15 pagini de papetărie ale unei companii aeriene închise, a fost vîndut pentru 1,7 milioane de dolari. Informația este relatată de news.mail.ru cu referire la Rolling Stone, transmite turkmenportal.com

Sursa mai notează că vînzarea instrumentului din 1973 al lui Mercury a depășit suma de 2,1 milioane de dolari plătită pentru Steinway-ul lui John Lennon în 2000. Liderul trupei Beatles a scris pe el celebra melodie Imagine.

Dintre cele aproximativ o mie și jumătate de lucruri ale starului, prezentate la licitație, s-a vîndut cu succes și o brățară de argint în formă de șarpe, pe care solistul trupei Queen o purta într-un videoclip. Costul de 881.717 de dolari a reprezentat un record în rîndul bijuteriilor deținute vreodată de vedete rock.

În mîinile colecționarilor a ajuns și broșa de aur Cartier cu gravura "Queen number 1", pe care managerul grupului a dăruit-o fiecărui membru pentru că a ajuns pe primul loc în top cu piesa Bohemian Rhapsody. Au fost vîndute versuri ale melodiilor Killer Queen și We Are the Champions, o colecție de tablouri japoneze, lucrări de Pablo Picasso, Salvador Dalí și Marc Chagall și multe altele din colecția lui Mercury, pe care acesta o numea "dezordinea sa rafinată".

Se pare că încasările totale ale licitației au depășit 15 milioane de dolari, iar o parte din încasări vor merge în scopuri caritabile. Colecția lui Freddie Mercury este atît de vastă încît licitația va continua.