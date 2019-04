Horoscopul pentru 10 aprilie 2019

BERBEC



Eşti într-o fază creativă în care poţi lăsa imaginaţia să zboare încotro vrea iar această totală libertate de gândire este benefică pentru a descoperi o mulţime de idei noi şi bune. Nu accepta să-ţi spună alţii ce să faci, nici nu urma orbeşte ordinele altora, pentru că tu personal ai mai multe resurse pentru a-ţi croi singur drumul către ceea ce vrei să obţii. Cu cât ai mai multă libertate de mişcare şi de creaţie, cu atât rezultatele vor fi mai grozave, deci permite-ţi să visezi în voie cu ochii deschişi ca să construieşti totul exact aşa cum îţi place. Va ieşi perfect doar prin propria ta fantezie!

TAUR

Dacă ţi-ai putea permite azi o zi complet liberă, ca de vacanţă, profită de ocazie, pentru că ar avea efecte fantastice asupra psihicului tău. Ai nevoie de aer proaspăt şi de linişte, cele două ingrediente magice care te vor remonta ca prin farmec. Într-o astfel de stare îţi regăseşti calmul, buna dispoziţie, luciditatea, pentru că nu apare nimic care să-ţi distragă atenţia şi să te irite. Chiar şi cele câteva minute pe care le faci pe drum de la serviciu până acasă, foloseşte-le pentru liniştea ta. Lasă maşina acasă şi mergi pe jos, în tăcere, doar tu cu gândurile tale, trage aer în piept şi limpezeşte-ţi mintea după toată gălăgia de peste zi. Te întorci acasă proaspăt!

GEMENI

Spui da unei propuneri fără să te gândeşti foarte mult la ce poţi face tu în această colaborare, dar te implici trup şi suflet cu un optimism debordant, convins că, orice ar fi, te vei descurca de minune. Dacă ai începe să stai şi să analizezi dacă eşti potrivit acestui rol, dacă ai timpul sau resursele necesare, probabil ai bate rapid în retragere, dar pentru că ai acceptat atât de repede, fără astfel de analize în detaliu, trebuie să mergi mai departe cu curaj! Uneori e mai bine să te laşi dus de instinct, de hazard, de sclipirea de moment, decât să sapi după prea multe detalii. Ai spus da, mergi mai departe cu optimism!

RAC

Chiar dacă nu cunoşti situaţia de faţă în cele mai mici amănunte, nu te crampona de aceste fleacuri, ci continuă ce ai început. Apar suficiente semne pe parcurs care să-ţi garanteze faptul că eşti pe calea cea bună, deci nu trebuie să cunoşti chiar toate aspectele dinainte de a porni. Ele mai apar şi după aceea, ba se mai şi schimbă deseori, ca atare cel mai bine e să te laşi dus spre ţinta finală de acest val care ba urcă, ba coboară, ba mai dă şi înapoi. Intuiţia îi transmite că e bine ce faci, deci abandonează-te cu încredere totală în sensul în care eşti dus ca o barcă pe valuri.

LEU

O veste proastă îţi strică toată ziua şi nu mai găseşti în tine forţa sau motivaţia de a duce mai departe un plan care deja scârţâie. Ai impresia că ţi s-au înecat toate corăbiile, că nu se mai poate face nimic şi fiecare nou element negativ care apare te întristează din ce în ce mai mult până ajungi în faţa renunţării. Din păcate, nu toate merg perfect, ci priveşti cu ochii tăi cum se duce de râpă un proiect de la care aveai mari speranţe, dar trebuie să-l abandonezi, pentru că nu mai ai încredere în el. O schimbare majoră de direcţie te ia prin surprindere şi, pe moment, nu ştii de ce să te agăţi.

FECIOARĂ

Dacă te simţi blocat într-un punct mort, nu te complace în situaţia respectivă, pentru că nu te reprezintă. Tu eşti un luptător, un om dornic de acţiune, nicidecum un comod care aşteaptă să se rezolve problema de la sine. Ia taurul de coarne, implică-te, luptă-te pentru ceea ce vrei să obţii şi mai ales pentru a ieşi din acest impas. Tu ai planuri mari înainte, ai gânduri măreţe, or încetinirea ritmului nu îţi este pe plac, de aceea trebuie să faci ceva ca să reporneşti toată maşinăria. Poate acum stă, dar după ce vei umple din nou rezervorul cu benzină, vei începe totul în trombă, cu alt chef!

BALANȚĂ

Nu trebuie să fii atât de rigid şi să încerci să controlezi totul în detaliu, ci mai lasă lucrurile să evolueze şi în voia lor sau după cum spune hazardul. Vei vedea că un dram de libertate de mişcare poate avea efecte mult mai bune spre ceea ce ţi-ai propus, ca atare nu insista să ştii totul, să cunoşti totul dinainte, să urmezi numai căi foarte stricte şi regulamente severe. Eşti implicat într-o situaţie în care nu neapărat regulile dure duc acolo unde speri, ci mai degrabă o atitudine optimistă, nepăsătoare, de genul fie ce-o fi. Zâmbeşte, glumeşte şi bucură-te de drumul care duce unde vrea el, nu unde vrei tu.

SCORPION

Dacă şeful îţi dă ordine, le respecţi, altfel va apela la autoritatea sa pentru a te mustra, ceea ce nu-ţi convine. Munceşti mult doar ca să-l mulţumeşti, dar deşi faci tot ce-ţi stă în putinţă, tot vei primi din partea sa unele reproşuri. Aşa sunt şefii, greu de mulţumit, dar tu îţi asumi responsabilităţile cu seriozitate, poate-poate vei vedea pe faţa sa un zâmbet de apreciere. Nu te aştepta la minuni, pentru că atunci când îţi îndeplineşti misiunea cu succes, practic laşi loc pentru o altă misiune şi mai dificilă, tocmai pentru că vede că poţi!

SĂGETĂTOR

Nu poţi colabora eficient cu persoanele bosumflate şi reticente la orice propunere, ca atare primul pas e să-ţi alegi cu mai multă grijă tovarăşii de echipă. Ai ghinionul de a atrage alături de tine oameni pesimişti din fire care spun nu la orice şi nu vei avea parte de prea multe rezultate alături de ei. Mai degrabă te descurci singur decât cu asemenea companie! Dacă însă reuşeşti să aduci aproape un grup cu interese similare şi cu aceeaşi motivaţie spre succes, lucrurile vor evolua ca la carte.

CAPRICORN

Banii pe care îi primeşti ori nu sunt de ajuns pentru a-ţi satisface o dorinţă, ori nu sunt la nivelul meritat, deşi ar trebui să te ridici pentru drepturile tale. Toleranţa are şi ea o limită, deci nu poţi trece cu vederea că eşti plătit prea puţin sau că eforturile tale nu sunt apreciate la justa valoare. Evident, fiecare simte că merită mai mult, dar uneori trebuie să-ţi ajustezi pretenţiile şi în funcie de ce îţi poate oferi cel cate te plăteşte. Mulţi vor aminti de criză atunci când vine vorba să semneze cecul!

VĂRSĂTOR

Priveşti cu admiraţie spre o persoană a cărei superioritate o recunoşti fără putinţă de tăgadă. E mai bun decât tine, asta e clar, şi dacă ai şansa de a-i atrage atenţia cu ceva, te poţi numi norocos. Poate deveni un idol pentru tine, un exemplu de urmat deoarece a ajuns la vârf prin studiu, prin muncă şi voinţă. Îi apreciezi valoarea, îi respecţi renumele şi îţi propui să-i calci pe urme. Ţi-ai găsit mentorul, ca atare stai în preajma sa, atât cât îţi permite, şi încearcă să furi din zbor orice informaţie, orice lecţie şi orice învăţătură pe care o va împărtăşi.