Foloasele apei de cocos

Apa de cocos este foarte populară printre celebritățile ca Demi Moore și Madonna datorită gustului său, dar și a capacității de a hidrata organismul toată ziua.

Reglează presiunea sîngelui

Te ajută să scapi de kilogramele în plus

Crește imunitatea

Este perfectă pentru a o consuma în timpul sarcinii

Este bună pentru piele

Reduce mahmureala

Nivelul de stres scade

Există mai multe aspecte sănătoase ale acesteia și ar trebui să bei în fiecare zi.Conform unor studii, apa de cocos îmbunătățește circulația sîngelui, reduce riscul unui infract și a altor probleme cardiovasculare. De asemenea, contraolează nivelul de zahăr din sînge și ajută mușchii să se relaxeze.Dacă dorești să scapi de cîteva kilograme, apa de cocos nu ar trebui să lipsească din dieta ta. Redusă în grăsimi, te poate ajuta să te simți sătulă și reduce poftele. Încearcă să înlocuiești sucurile sau orice fel de aliment dulce cu apa de cocos, însă nu uita să bei apă! Apa de cocos nu poate funcționa propice în diete dacă uiți să te hidratezi cu apă.Bogată în nutrienți și vitamine ca riboflavin, niacină, tiamină, piridoxină, apa de cocos are proprietăți antibacteriene ce te ajută în a avea o imunitatea a corpului mult mai bună și te ferește de infecții virale cum ar fi răcelile. Dacă ești sensibilă, mai ales în perioada iernii, ai putea începe să consumi apă de cocos pentru stabilizarea sistemului imunitar.Doctorii recomandă destul de des apa de cocos în timpul sarcinii, spunînd că aceasta previne digestia lentă și constipația. Însă apa de cocos nu ar trebui consumată ca înlocuitor pentru alte alimente mai benefice și mai hrănitoare.Datorită mineralelor, potasiumului și a magneziului, apa de cocos este benefică pentru persoanele ce suferă de boli de rinichi. Aceasta se comportă ca un produs diuretic și crește nivelul și producția urinei.Fiind o sursă bună de antioxidanți, acesta elimină toxinele. Dacă te confrunți cu acneea sau vrei să redai pielii tale tinerețea de altădată, aplică apa de cocos pe ten și las-o să acționeze pe timpul nopții. Datorită proprietăților ei reparatoare, poate fi aplicată și pe mîini sau unghii. De asemenea, apa din nucă de cocos contribuie la tonifiere și la regenerarea celulelor, fiind un agent de înfrumusețare extrem de bun. Aceasta are un efect antiîmbătînire ce acționează asupra celulelor și menține pielea hidratată, fină și elastică.Dacă îți place să te bucuri de micile distracții și plăceri ale vieții din cînd în cînd, apa de cocos este un remediu bun pentru mahmureala de a doua zi. Este bogată în substanțe nutritive și așa corpul tău se va hidrata și va primi toate vitaminele pierdute din seara nebună pe care ai avut-o.Dacă dorești să reduce stresul, poți înlocui cafeaua sau ceaiul cu o cană de apă de cocos. Aceasta te va ajuta să te relaxezi, producînd serotonină. Cînd simți că ai o zi stresantă la muncă sau ai prea multe de făcut, consumă apă de cocos dimineața pentru un plus de vitalitate.