Femeile riscă mai mult față de bărbați de accident vascular cerebral

Hipertensiunea crește diferit riscul de accident vascular cerebral (AVC) în funcție de sex, arată un nou studiu publicat în jurnalul de specialitate Hypertension.

Hipertensiunea arterială este cel mai frecvent factor de risc modificabil pentru accident vascular cerebral (AVC), care este a treia principală cauză de deces la femei și a cincea pentru bărbați.Pe măsură ce severitatea hipertensiunii arteriale crește, riscul de accident vascular cerebral crește aproape de două ori mai rapid la femei, comparativ cu bărbații, potrivit unui nou studiu publicat marți în jurnalul Hypertension.Pentru persoanele sub 60 de ani, hipertensiunea arterială este mai puțin răspîndită la femei decît la bărbați, arată autorii studiului. Dar devine mai răspîndită la femeile mai în vîrstă, care sînt mai puțin susceptibile să își țină sub control tensiunea arterială pe măsură ce îmbătrînesc.„Descoperirile noastre sugerează practic că riscul de accident vascular cerebral poate crește cu fiecare nivel de hipertensiune arterială, mai mult la femei decît la bărbați", a spus dr. Tracy Madsen, autorul principal al studiului. Ea este profesor asistent de medicină de urgență la Alpert Medical School de la Universitatea Brown din Providence, Rhode Island.Echipa de cercetători a lui Madsen a analizat sexul și diferențele rasiale în nivelul de severitate al hipertensiunii și riscul de accident vascular cerebral la 26.461 de bărbați și de femei din Statele Unite. Mai mult de jumătate dintre participanți au fost femei, 40% au fost negri, iar vîrsta medie a bărbaților a fost de 66 de ani, în timp ce pentru femei a fost de 64 de ani.Studiul a inclus o examinare a persoanelor care trăiesc în statele de sud-est ale așa-numitei „centuri de accident vascular cerebral", care includ Alabama, Arkansas, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Carolina de Nord, Carolina de Sud și Tennessee. Oamenii din această regiune au un risc de AVC cu 34% mai mare decît omologii lor din altă parte a țării.Risc dublu la femeile albe față de bărbații albiCercetătorii au descoperit că pentru fiecare creștere de 10 mmHg a tensiunii arteriale, riscul de accident vascular cerebral s-a distanțat între femeile albe și bărbați, iar riscul de accident vascular cerebral la nivelul creșterii tensiunii arteriale a fost de aproximativ două ori mai mare la femei decît la bărbați. Aceste diferențe de sex nu s-au menținut, însă, în rîndul bărbaților și femeilor de culoare, chiar dacă acest grup a prezentat hipertensiune arterială mai severă decît albii.Contrastul dramatic între riscul de accident vascular cerebral între bărbați și femei sugerează necesitatea unei examinări mai amănunțite a comportamentului hipertensiunii în fiecare grup, a spus Madsen. Femeile au fost prea des subreprezentate în studiile clinice, în ciuda prevalenței lor mai mari în cazurile de accident vascular cerebral și de mortalitate provocată de AVC.„Trebuie să vedem dacă această este valabilă într-un studiu clinic prospectiv, randomizat și dacă ar fi util să avem un control mai strict al tensiunii arteriale pentru femei", a spus ea.Nu toată lumea este de acord că aceste descoperiri indică o potențială nevoie de ghiduri specifice sexului pentru tratarea hipertensiunii.Această problemă a fost evaluată atunci cînd Asociația Americană a Inimii și Colegiul American de Cardiologie au dezvoltat noi linii directoare pentru controlul tensiunii arteriale în 2017, a spus dr. Paul Whelton, care a prezidat comitetul de redactare a ghidului. Se consideră că persoanele au tensiune arterială ridicată dacă numărul lor sistolic sau de vîrf este de 130 mmHg sau mai mare sau diastolic, numărul de jos, este de 80 mmHg sau mai mare. În Europa, inclusiv în Romînia, ghidurile medicale spun că hipertensiunea începe abia de la 140 mmHg / 90 mmHg.„Pentru tratament, nu a existat nicio demonstrație convingătoare potrivit căreia există o mare diferență între bărbați și femei", a declarat Whelton, profesor la Universitatea Tulane din New Orleans și de la Show Chwan Health System Endowed Chair in Global Public Health.El a spus că rezultatele noului studiu l-au surprins, dar și că este nevoie de mai multe cercetări înainte de a face concluzii.„Diferențele în acest studiu sînt destul de substanțiale", a spus el. „Ridică un semnal de alarmă, dar pentru mine, cel puțin, nu cred că a demonstrat convingător un răspuns într-un fel sau altul”.