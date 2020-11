Ea are 64 de ani și este un exemplu viu de ce trebuie să ducem un stil de viață sănătos

Lilian Muller este un scriitoare, model de fitness profesionist, antrenoare, actriță. Ea are 64 de ani. De 40 de ani mănîncă doar crudități. Vegetariană de la 27 de ani. N-am fumat și n-am consumat alcool niciodată. Un exemplu viu de ce trebuie să ducem un stil de viață sănătos.

"Am aflat pentru prima dată despre Lilian Mueller acum 15 ani, cînd eram la librărie și am dat peste cartea ei "mă simt minunat să fiu frumoasă după 40" (Feel Great, be Beautiful over 40). În carte ea vorbește despre utilizarea unui nivel ridicat de conținut de alimente vegetale proaspete în dieta ei și 100% alimente crude pentru a păstra tinerețea. Și ea este exemplul perfect.

Ea a fost un exemplu minunat al modului în care oamenii ar trebui să arate la bătrînețe.

La vîrsta de 27 de ani, Lilian și-a schimbat stilul de viață, trecînd la 100% fructoză în 9 luni și de atunci menține un nivel ridicat de conținut de fructe în dietă.

Continuare: ecology.md