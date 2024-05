Andrei Năstase: "Este inadmisibil să ai atîta putere în țară și să faci atît de puțin pentru oameni"

Andrei Năstase, jurist, fost vicepremier, se arată indignat de faptul că actuala guvernare, deși dispune de toate pîrghiile necesare pentru a reforma și a moderniza mai multe domenii, nu reușește acest lucru.

"Este inadmisibil din punctul meu de vedere să ai atîta putere în țară și să faci atît de puțin pentru oameni. Oamenii trebuie să înțeleagă o dată și pentru totdeauna: domnule, dacă nu ai făcut treabă, trebuie să pleci.

Să ai Parlament, să ai Guvern, să ai ministere, să ai Serviciul de Informații și Securitate și să nu reușești măcar pe unul dintre domenii acolo unde ai făcut promisiuni", a spus Andrei Năstase în cadrul emisiunii televizate Studio Politic.

Fostul vicepremier s-a mai referit și la reforma justiției, care, de altfel, este una dintre cele 9 condiționalități formulate de Comisia Europeană (CE) pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE) și care necesită o realizare palpabilă. Or, de felul cum Republica Moldova va excela la acest capitol și la altele, cum ar fi: combaterea corupției; a criminalității organizate și spălării banilor; îmbunătățirea serviciilor publice; deoligarhizarea și reducerea influenței intereselor private etc. depinde poziționarea noastră în spațiul multrîvnit european.

"Ei nu au studii necesare pentru a face justiție, pentru a face reformă, dar se apucă să o facă. Lucrurile astea puteau fi făcute în ultimii 3-4 ani. Au avut tot arsenalul la dispoziție.

Avem un Parlament cu 63 de mandate controlate de actuala guvernare. Poți să modifici și să ajustezi cadrul normativ al nostru după aquis-ul european, comunitar, oare s-a făcut acest lucru?".

Redacția Noi.md a contactat reprezentanții Serviciului de presă al Parlamentului, Guvernului și formațiunii de la guvernare, partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Adriana Vlas, reprezentanta Serviciului de presă al PAS, a menționat următoarele:

"Guvernarea PAS construiește fără precedent - în doi ani am reușit să devenim independenți de gazul rusesc, am reușit să renovăm peste 700 de km de drumuri, să construim 800 de km de apeduct și 100 km de rețea de canalizare, am renovat/modernizat peste 330 de obiecte de menire socială (școli, grădinițe, case de cultură etc), am investit peste 2,4 miliarde de lei în modernizarea spitalelor, investim 1, 3 miliarde de lei în rețeaua școlilor model și 500 de milioane de lei în universități și colegii".

Daniel Vodă, purtătorul de cuvînt al Guvernului, a răspuns că "Executivul continuă misiunea să modernizeze localitățile, cu peste 1060 de proiecte concrete listate pe pagina gov.md în cadrul programului Guvernul construiește".

"Autoritățile garantează securitatea cetățenilor, contribuie la creșterea veniturilor și crearea locurilor de muncă".

Amintim că, potrivit datelor celui mai recent sondaj de opinie realizat de compania IMAS, la întrebarea "Cum s-a schimbat situația economică în Moldova de cînd a venit PAS la guvernare, 49 % dintre respondenți au spus că s-a înrăutățit".

Totodată, menționăm că recent, într-un interviu pentru Moldpres, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a menționat că Moldova, la recomandarea CE, trebuie să continue actualizarea și punerea în aplicare a Planului de acțiuni privind de-oligarhizarea, inclusiv prin reglementări relevante. "Țara noastră trebuie să intensifice lupta împotriva corupției și crimei organizate. Republica Moldova urmează să aibă condamnări definitive pe dosarele de rezonanță și active infracționale recuperate de către stat. Aceasta va fi o etapă puțin mai dificilă din considerentul că etapele urmăririi penale și examinării dosarelor în instanțele de judecată pot avea o durată îndelungată".

Și președinta Maia Sandu a punctat de nenumărate ori faptul că "integrarea europeană este programul nostru de țară și că nu avem dreptul la eșec".

Amintim că la toamnă, odată cu alegerile prezidențiale, se va desfășura și un referendum, la care cetățenii vor fi chemați să răspundă la întrebarea: "Sînteți pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană?".