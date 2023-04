7 greșeli de sănătate pe care nu-ți dai seama că le faci zilnic

Sînt unele obiceiuri care au fost integrate in oameni atat de mult timp incat s-ar putea ca nici sa nu realizeze ca sînt periculoase pentru sanatate. Indiferent ca este vorba de obiceiuri incostiente sau valori gresite ale societatii moderne, faptul ca oamenii nu le acoda prea multa atentie poate avea repercusiuni grave asupra sanatatii.

Iata 7 greseli de sanatate pe care nu-ti dai seama ca le faci zilnic. Constientizeaza-le si ai facut primul pas care iti va schimba viata in bine.

1. Nu bei suficienta apa

Cu totii am auzit despre beneficiilor consumului de apa, insa cati oameni beau suficiente de mult lichide? O hidratare corespunzatoare ajuta la energizarea musculaturii, revitalizeaza pielea si ajuta la scaderea in greutate. De asemenea, rinichii beneficiaza de pe urma unui consum normal de apa, iar tranzitul intestinal se va face mai usor. In general, cand bei mai multa apa te simti plin de energie si mai putin obosit.

2. Mentinerea tensiunii in muschi

Este usor sa treci cu vederea cand anxietatea se manifesta in muschi. Adesea oamenii sînt tensionati si raman asa ore in sir dupa o perioada stresanta. Dupa un timp, acest lucru duce la dureri de spate, dureri de cap si alte probleme de sanatate. In timpul zilei, acorda-ti un moment in care sa eliberezi toata aceasta tensiune. Roteste capul usor sau ridica umerii – sînt doua exercitii simple care pot fi facute oriunde.

3. Sa mananci mai multa carne decat legume

In ultimii ani, consumul de carne in tarile dezvoltate a crescut asa ca nu putini oameni mananca o portie sanatoasa de friptura alaturi de o lingura de legume. Carnea este un aliment acid asa ca a echilibra pH-ul din organism ar trebui sa consumi o cantitate egala sau chiar mai mare de produse alcaline precum fructele si legumele. In loc sa faci din carne ingredientul principal din mancarurile tale, incearca sa o privesti ca pe un aliment complementar. Sau, si mai bine, incearca ca o data pe saptamana, sa mananci macar o masa fara carne.

4. Postura gresita

Persoanele care lucreaza la birou sau stau in fata computerului toata ziua stiu cat de greu este sa mentii o postura corecta. Acum insa este timpul sa faci o schimbare constienta. Postura gresita poate duce la probleme ale spatelui inferior, insa si la dureri gastrointestinale, la dureri ale maxilarului, la circulatie proasta si o reducere a capacitatii de functionare a plamanilor. Postura gresita si tensiunea musculara se completeaza reciproc asa ca este o idee buna ca din cand in cand sa-ti misti umerii. Este nevoie de efort constient pentru a indrepta umerii si sa tragi spatele inapoi, poate fi obositor insa beneficiile pentru sanatate vo face ca eforturile sa merite.

5. Sa mergi tarziu la culcare

Chiar daca zicala ca o ora de somn inainte de miezul noptii este echivalenta cu doua ore de somn dupa ora 12 este doar un mit, exista si putin adevar in ea. Daca mergi la culcare dupa miezul noptii are ca efect pierderea unei perioade de somn adanc. Incearca sa-ti schimbi programul de somn (sa mergi la culcare cu cateva ore mai devreme de miezul noptii si sa te trezesti mai devreme) astfel incat numarul de ore de somn sa fie acelasi.

6. Uiti sa respiri

Atunci cand esti suparat sau stresat, adesea uiti, ca cel mai eficace mecanism de control al corpului este respiratia. In cazul in care respiri adanc si lent poti incetini ritmul cardiac, te calmezi si vezi lucrurile mult mai clar. Oxigenul are un efect puternic asupra corpului, astfel ca prin cresterea cantitatii de oxigen in organism oferi mai multa vitalitate muschilor, organelor interne, dar si creierului care controleaza toate aspectele emotiilor si psihic. Data viitoare cand te simti lipsit de control, fara energie sau stresat incearca cateva exercitii de respiratie.

7. Nu zambesti suficient

Oamenii fericiti traiesc mai mult si iata care este motivul. Atunci cand zambesti, creierul elibereaza endorfine care contracareaza stresul si te relaxeaza. Insa, unul dintre cele mai interesante aspecte ale zambetului este faptul ca este contagios. Prin zambet oamenii imprastie fericire in jurul lor, iar aceasta are ca efect cresterea nivelului de incredere si ajuta la dezvoltarea relatiilor interumane. Tocmai de aceea, chiar si atunci cand treci prin perioade mai putin placute incearca sa gasesti ceva care sa te faca fericit. Nu uita sa zambesti.