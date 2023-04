Noi detalii despre incendiul de pe strada Pietrarilor. Mărturiile vecinilor care au fost martori

Incendiul izbucnit aseară într-un apartament de pe strada Pietrarilor din Capitală, în urma căruia trei persoane au murit, a tulburat liniștea vecinilor. Potrivit acestora, focul a cuprins și apartamentele de la etajele superioare.

Virginia Pîntea, reporter Moldova1: "Incidentul a avut loc într-un apartament de la etajul 7. Potrivit salvatorilor, în interior se aflau patru persoane, dintre care trei au murit intoxicate cu monoxid de carbon. Cea de-a patra victimă a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Incendiul a distrus bunurile din apartamentul cu trei camere. Vecinii au declarat că aici ar fi locuit un om al străzii și că aici veneau adesea și alte persoane fără adăpost. Incendiul a distrus, de asemenea, bunuri de la etajele superioare."

"Am început să mă sufoc, am lăsat totul, mi-am acoperit fața cu un prosop ud și am ieșit afară. Ne luptăm cu acest lucru de ani de zile, a existat un caz similar. La început a fost doar fum, iar cînd am deschis ușa apartamentului respectiv, un curent de aer a făcut ca focul să se răspîndească în locuința mea. Și eu am inhalat mult fum, ceea ce m-a făcut să mă simt rău", a declarat Tatiana Adam, o locuitoare a blocului.

"Acolo sînt mereu oameni fără adăpost. În locuința mea, din cauza focului s-au surpat toate ferestrele. Acest om nu aduce decît probleme în scara noastră. A fost deteriorat sistemul de încălzire", a declarat Anna, o locuitoare a blocului.

Salvatorii au declarat că apelul la 112 a fost înregistrat la ora 21.13.

" La fața locului s-au deplasat cinci echipe de salvare și pompieri. Au stabilit că apartamentul cu trei camere era cuprins de flăcări. În timpul intervenției, salvatorii au găsit corpurile carbonizate a trei persoane, a căror identitate nu a fost încă stabilită", a declarat Liliana Pușcașu, ofițer de presă al IGSU.

Cauza și circumstanțele producerii incidentului urmează să fie stabilite de specialiști. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 26 de situații de risc.