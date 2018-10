De ziua profesorilor, părinţii şi copiii lor au cumpărat cele mai frumoase buchete

Florile au fost la mare căutare aseară. Zeci de părinți și copiii lor au mers la piața "Calea Basarabiei" din Capitală pentru a alege cele mai frumoase buchete pentru a felicita astăzi profesorii.

Cele mai solicitate flori au fost crizantemele, trandafirii și orhideele.



Oamenii spun că au mers la piaţa angro de pe strada Calea Moșilor datorită preţurilor mici:



"Să le dăruim măcar cîte o floare. Au o muncă grea și multă răbdare. Am putea prin acest gest să le mulțumim".



Unii dintre părinți au pregătit și alte cadouri pe lîngă flori:



"Eu personal, am luat pentru profesoară un parfum".



"Am hotărît să dăruiesc profesorilor orhidei".



Unele buchete au fost alese personal de elevi:



"Pentru doamna profesoară de matematică și tatăl meu la fel este profesor. Multă sănătate și fericire".



"Am vrut să le mulțumesc dăruindu-le un buchet. Îi felicit cu ziua profesorului. Le doresc mult succes în acest an".





Trandafirii au costat de la 20 pînă la 50 de lei floarea, iar un buchet de crizanteme a putut fi cumpărat cu 30 de lei. Prețul unei orhidei a variat între 80 și 250 de lei.