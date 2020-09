Vaccinarea ”geopolitică”

Primul lot de vaccinuri rusești împotriva coronavirusului a fost pus în circulație civilă. Marți, 8 septembrie, Ministerul rus al Sănătății a anunțat că vaccinul a trecut toate testările calitățuu în laboratoarele Roszdravnadzor și degrabă va apărea în regiunile țării. După care poate începe vaccinarea în masă.

Acum o lună, după ce s-a aflat despre vaccinul rusesc, președintele Igor Dodon a anunțat că Moldova a adresat oficial Federației Ruse rugămintea de a-i fi oferit vaccinul contra COVID-19 imediat ce acesta va putea fi exportat. Cu toate acestea, este clar că orientarea țării noastre în ceea ce privește vaccinarea va depinde în mare măsură de rezultatele alegerilor prezidențiale din noiembrie.

“Cursa înarmărilor cu vaccinuri”

La 31 decembrie 2019, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a recepționat notificarea despre detectarea unui focar de cazuri de pneumonie de tip necunoscut în orașul Wuhan din provincia chineză Hubei. La 7 ianuarie 2020, autoritățile chineze au stabilit, că agentul patogen al acestei boli este virusul SARS-CoV-2: la 11 februarie OMS l-a denumit ”infecție cu coronavirus COVID-19”. Iar la 11 martie OMS a declarat explozia de COVID-19 drept pandemie.

Practic imediat, mai multe țări (China, Rusia, SUA, Germania, Franța, Canada, Singapore,Tailanda, India, Japonia, Coreea de Sud, Belgia, Italia, Marea Britanie) au purces la elaborarea vaccinului împotriva coronavirusului.

În aprilie, OMS a anunțat că la acel moment în lume erau în stadiu de elaborare cel puțin 70 de vaccinuri potențiale contra coronavirusului, dintre care unele deja erau supuse testărilor clinice.

Cel mai aproape de finalizare, la acel moment, era vaccinul elaborat de compania chineză CanSino Biologics Inc. și Institutul de biotehnologii din Beijing, care deja a fost aprobat pentru testare pe oameni. Urmau vaccinurile a două startup-uri americane de biotehnologie – Moderna Inc. și Inovio Pharmaceuticals Inc., care anterior nu au mai produs preparate de acest fel. Asta în timp ce ambele companii au omis faza obligatorie de testare pe animale și au trecut direct la testarea pe oameni. Experții și-au exprimat neliniștea pentru faptul că omiterea fazelor obligatorii de testare a vaccinurilor poate spori riscul utilizării lor ulterioare. Unul dintre aceste riscuri ar fi efectul “amplificării imune”, care duce nu la apariția imunității, dar la slăbirea reacției de răspuns a organismului la virus.

La 15 mai s-a aflat că savanții chinezi au testat cinci vaccinuri împotriva coronavirusului COVID-19 pe mai bine de 2500 de voluntari. Tot în mai, vicepremierul rus Tatiana Golicova a declarat că Rusia elaborează 47 de vaccinuri de coronavirus pe 14 platforme. Lideri în elaborare erau Institutul Gamalei și centrul “Vector” al Rospotebnadzorului.

În mai, administrația SUA a lansat operațiunea Warp Speed – un proiect comun al Ministerului Sănătății și al Pentagonului, de producere a 300 mln. doze de vaccin contra COVID-19 către ianuarie 2021. În iulie, Departamentul control al alimentelor și medicamentelor (FDA) SUA a aprobat spre testare clinică patru variante de vaccin, alte șase se aflau în stadiu de examinare.

În total, conform datelor OMS, la 31 iulie 2020, testărilor clinice erau supuși 26 vaccinuri-candidați, iar 139 se aflau la etapa testărilor preclinice.

“Cel care va obține vaccinul – va obține puterea”?

“Această explozie este o verificare a solidarității – politice, financiare, științifice. Noi trebuie să ne unim eforturile în lupta împotriva dușmanului comun, pentru care nu există frontiere de stat, să ne aprovizionăm cu resursele necesare contracarării focarului și să atragem cele mai puternice forțe științifice în căutarea unor soluții comune pentru problemele comune”, - a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus în cadrul unei întrevederi speciale cu participarea experților în sănătate din diferite țări ale lumii, consacrate infecției noi cu COVID-19.

Dar evoluția evenimentelor a demonstrat că despre ”solidaritate” nici nu poate fi vorba.

“În loc să se consolideze în fața pandemiei, multe state au început să concureze în crearea vaccinului împotriva coronavirusului. Într-un șir de țări egoismul național a prevalat peste idealurile colaborării internaționale”, - susținea în iunie postul german de televiziune N-TV. De altfel, tot jurnaliștii nemți au spus de ce în lume a demarat o adevărată ”cursă a înarmărilor cu vaccinuri”:“ Cel care primul va obține vaccinul, va avea puterea care îi va permite să influențeze politica mondială, iar unele țări au și văzut în aceasta propria șansă”.

Prima țară care a înregistrat vaccinul contra coronavirusului a fost Rusia. La 1 august Mihail Murașko, ministrul Sănătății din FR, a anunțat că au fost finalizate testările clinice ale vaccinului împotriva infecției cu coronavirus, elaborat de Centrul Gamalei, și că se pregătește pachetul de acte necesare înregistrării lui, iar vaccinarea în masă este preconizată pentru luna octombrie. Se mai anunța că primii voluntari, care au acceptat testarea preparatului, au fost toți angajații institutului Gamalei.

La 10 august, Asociația organizațiilor de cercetări clinice (АОКИ),care întrunește companiile farmaceutice și organizațiile de cercetare rusești, a adresat Ministerului rus al Sănătății îndemnul de a amîna înregistrarea vaccinului elaborat de Centrul epidemiologie și microbiologie Gamalei, o structură a ministerului. În adresare către ministrul Mihail Murașko se menționa că autorii vaccinului nu au finisat testarea lui cu participarea ”măcar a 100 de oameni”. În acest context, autorii adresării chemau ministerul sănătății să nu reiasă din “paradigma eroică” și să nu forțeze elaborarea vaccinului, deoarece în lume există 26 vaccinuri-candidate, iar la testarea a șase dintre acestea (preparatele de la Moderna, Pfizer/BioNTech, Universitatea Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Institutul preparate biologict Wuhan, Sinovac și CanSino Biologics Inc.) participă mii de oameni.

La aceasta, Nicolai Briko, epidemiolog-șef extern al Ministerului Sănătății, a răspuns că nu există temei pentru amînarea înregistrării vaccinului rusesc împotriva COVID-19, deoarece cercetările se fac cu respectarea tuturor standardelor internaționale. Mai ales că acest vaccin vectorial din două componente nu a fost creat ”pe loc gol”, ci în baza elaborărilor de lungă durată ale Institutului Gamalei.

La 11 august, în cadrul consfătuirii cu guvernul, președintele FR Vladimir Putin a anunțat că a fost înregistrat primul vaccin rusesc contra COVID-19. El a spus că vaccinul este ”eficient, formează o imunitate stabilă, a trecut toate verificările necesare ” și că una dintre fiicele sale ”a participat la experiment”. Iar marți, 8 septembrie, ministerul rus al sănătății a anunțat punerea în circulație civilă a primului lot de vaccin împotriva infecției cu coronavirus “Гам-Ковид-Вак” (Sputnik V) produs de ICȘ în epidemiologie și microbiologie.

În cel mai scurt timp primele loturi de vaccin vor ajunge în regiuni. Este așteptat startul celei de-a treia faze de testări clinice ale preparatului “Sputnik V” în clinicile moscovite – cu participarea a 40 mii de voluntari. Conform administrației or. Moscova, cca 25 mii de persoane au depus cereri de participare la cercetările post-înregistrare a vaccinului.

După Rusia, și China și-a înregistrat primul vaccin împotriva coronavirusului. Acest lucru a devenit cunoscut la 17 august. De elaborarea preparatului s-a ocupat Institutul de medicină militară și compania CanSino Biologics Inc. Și vaccinul chinez a trecut primele două etape de testări clinice, care ”au confirmat siguranța și eficiența” lui: la finele lunii iunie, CanSinoBio a obținut permisiunea de a-și utiliza preparatul în cazul militarilor.

Costul problemei sau lupta “pentru miliarde”

Imediat, vaccinul rusesc (apoi și cel chinez) a fost supus criticilor.

Ian Jones, profesor în virusologie la Universitatea Reading, Marea Britanie, a declarat că un vaccin netestat poate provoca mutații ale virusului și crea noi tulpini. După care COVID-ul va învăța să evite orice reacții la vaccin.

Francois Ballou, specialist la Institutul de genetică al Colegiului universitar din Londra, a numit înregistrarea vaccinului rusesc ”o decizie proastă și irațională”. ”Vaccinarea în masă cu un vaccin testat necorespunzător nu este etică”, - a spus el.

Francis Collins, șeful Instituțiilor naționale de sănătate din SUA, a numit înregistrarea vaccinului rusesc împotriva coronavirusului ”ruletă rusească”. Anthony Fauci, expertul principal al SUA în boli contagioase, a pus la îndoială declarațiile Rusiei privind vaccinul:”Să ai vaccinul și să demonstrezi că acesta este sigur și eficient sînt două lucruri diferite”.

Kellian Konway, ajutorul președintelui SUA, a declarat că vaccinul rusesc cedează în fața elaborărilor americane și a trecut prea puține testări clinice. Iar secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, crede că Rusia și China s-au grăbit să scoată pe piață vaccinurile lor nu de dragul unei descoperiri medicale sau epidemiologice, ci în scopuri politice sau diplomatice.

Ca răspuns, specialiștii ruși le-au amintit colegilor externi că în SUA s-a trecut la testarea clinică a vaccinului pe oameni după un experiment de scurtă durată pe șoareci. Adică, de facto, ei au omis toate etapele cercetărilor preclinice, pe motiv că în condiții de pandemie se poate. Iar Alexandr Ghințburg, directorul centrului Gamalei, care a elaborat primul vaccin înregistrat din lume, a spus într-un interviu pentru mass-media rusă, că ”a spera la o reacție în exclusivitate pozitivă a altor țări după înregistrarea vaccinului rusesc contra coronavirusului, ar fi o naivitate. Dacă cu ajutorul vaccinului rusesc persoane concrete, companii concrete pierd multe miliarde de dolari, la ce reacție vă așteptați? Este aidoma bățului băgat în furnicar”.

Un grăunte rațional există în aceste concluzii. Mai ales că dezvoltatorii străini, care critică activ preparatul rusesc împotriva COVID-19, se grăbesc nu mai puțin ca cei ruși. Din cele publicate de mass-media, compania farmaceutică anglo-suedeză AstraZeneca încă în luna iunie s-a înțeles cu privire la livrarea, din septembrie, a 400 mln. doze de vaccin.

În 2016 compania britanică de cercetări “Technavio” a prognozat, că în anii 2016-2020 volumul pieței mondiale a vaccinurilor se va majora în medie cu 12% anual. Iar comercializarea vaccinurilor pentru prevenirea bolilor contagioase (care azi constituie peste 94% din volumul total al pieței de vaccinuri) în 2020 va ajunge la 55 mlrd. dolari. Dar experții de la “Technavio” nu știau pe atunci despre pandemia cu un coronavirus necunoscut, care în 2020 va activiza brusc cercetările vaccinale și va spori cererea pentru vaccinele eficiente.

După înregistrarea vaccinului rusesc împotriva infecției cu coronavirus “Гам-Ковид-Вак” (Sputnik V) s-a aflat că Rusia intenționează să acapareze un sfert din piața mondială a vaccinurilor contra coronavirusului, evaluat la 3-5 mlrd. doze în sumă totală de 75 mlrd. dolari. Pe acest fundal, devine clar motivul indignării politicienilor, virusologilor și producătorilor occidentali. La ipotezele conspirologice privind dorința "Guvernului mondial" de a folosi această nemulțumire se adaugă înțelegerea faptului că, pe fundalul unor vaccinuri împotriva coronavirusului foarte populare în lume care au scopul de a reduce populația, încrederea populației din țările "lumii a treia" în vaccinul dezvoltat în Occident, poate fi semnificativ mai mică decît în vaccinul rusesc.

Factorul geopolitic în problema vaccinării

Deocamdată, OMS nu a aprobat nici un vaccin împotriva COVID-19. Ea a declarat că “precalificarea oricărui vaccin include analiza minuțioasă și evaluarea tuturor datelor necesare privind siguranța și eficiența, acumulate în cadrul testărilor clinice”.

Totuși, în cazul vaccinurilor contra coronavirusului deja se vede o segmentare geopolitică clară. Peste o zi după anunțul că Rusia și-a înregistrat vaccinul “Sputnik V”, FR a recepționat cereri privind 1 mlrd. doze ale preparatului, venite din 20 de țări. Printre primii cumpărători au fost Serbia, Arabia Saudită, Brazilia, Mexic, India, Vietnam și alte state ”prietene”. Iar președintele filipinez Rodrigo Duterte, în adresarea televizată către națiune, s-a oferit să testeze primul vaccinul rusesc, pentru a arăta în acest fel că are încredere în elaborarea rusească.

Și Chișinăul oficial s-a arătat interesat de preparatul rusesc “Sputnik”. La 14 august, în cadrul emisiunii “Președintele răspunde” Igor Dodon a spus că Moldova a adresat oficial Rusiei cererea de a-i fi oferit vaccinul contra coronavirusului imediat după ce acesta va fi gata pentru export. După care a declarat , că este gata să testeze personal vaccinul rusesc împotriva COVID-19, înainte de a-l propune cetățenilor republicii, “pentru a învinge scepticismul multor moldoveni, inclusiv din cercurile oficiale, cu privire la vaccinul rusesc”.

De altfel, unii experți nu exclud că după alegerile prezidențiale, - să zicem, dacă învinge Maia Sandu și va fi schimbat guvernul, - se va schimba nu doar politica externă, ci și vectorul vaccinal al conducerii moldovenești, iar Chișinăul oficial va obține/achiziționa vaccinuri ”corecte politic” împotriva coronavirusului.

Și adversarii geopolitici ai Rusiei au declarat imediat, că nu vor cumpăra vaccinul rusesc contra COVID-19. Printre primele a făcut-o Estonia. România i-a urmat exemplul. Iar Comisia Europeană a declarat că intenționează să achiziționeze 400 mln. doze de vaccin de la compania anglo-suedeză AstraZeneca. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei, a scris despre aceasta pe Twitter.

Marea Britanie a comandat pentru trimestrul I al anului 2021 60 mln. doze de vaccin, elaborat de corporația farmacologică franceză Sanofi și compania britanică GSK. Ucraina țintește spre Israel. În cadrul unei convorbiri telefonice cu primul ministru israelian Benjamin Netanyahu, președintele Vladimir Zelenschi a declarat că ”Ucraina trebuie să se afle printre prietenii Israelului, care printre primii se vor putea alătura cercetării și utilizării vaccinului israelian”.

Vaccinarea: obligatorie sau benevolă?

În contextul pandemiei cu coronavirus la nivel global tot mai des se pune problema vaccinării obligatorii și a înăspririi controlului din partea statului. Primăvara, în timp ce coronavirusul sporea, specialiștii spuneau că înainte de apariția unui vaccin eficient împotriva COVID-19, multe state se vor ciocni de necesitatea revizuirii propriei politici în acest domeniu.

Recent, autoritățile australiene au declarat că vaccinarea contra coronavirusului va fi obligatorie. Excepțiile vor exista într-un singur caz – motivele medicale.

Din spusele premierului Scott Morrison, Austria preconizează să înceapă producerea vaccinului care în prezent este elaborat de un grup farmaceutic britano-suedez împreună cu Universitatea Oxford (preparatul se află în cea de-a treia etapă de testare, rezultatele urmează să vină la finele anului). În acest scop a și fost semnat un acord cu compania privind transmiterea tehnologiei, precum și livrarea din SUA a 100 mln. seringi și ace. Potrivit lui Morrison, vaccinul va fi gratuit pentru cei 25 mln. de australieni.

Conform evaluărilor guvernului australian, pentru ca coronavirusul să nu mai prezinte un pericol, 95% din populația țării trebuie să fie imună la el. OMS dispune de alte calcule: pentru a opri pandemia, imunitate față de virus trebuie să aibă 60-70% din populație. Vaccinarea în masă poate contribui la aceasta.

Și în alte țări au răsunat opinii că vaccinarea împotriva coronavirusului trebuie să fie obligatorie. Despre aceasta, spre exemplu, a declarat Susanne Aisenmann, șefa ministerului regional pentru cultură și sport al statului federal german Baden-Wurttemberg, care crede că pentru imunizarea rapidă a populației ar fi potrivit ca vaccinarea să fie obligatorie. Și Matteo Renti, ex-prim-ministru al Italiei, este de aceeași părere, dat fiind că nu are sens ca în această problemă să existe ”libertatea de a alege”, căci în caz contrar poate iarăși apărea pericolul sporirii rapide a numărului de infectări și necesitatea introducerii regimului de carantină.

Totuși, majoritatea țărilor susțin ideea vaccinării benevole. Spre exemplu, Rusia a decis să o facă benevolă pentru toți cetățenii, deși anterior a fost examinată varianta identificării așa-numitelor ”grupuri de risc”, din care urmau să facă parte și medicii, pentru care vaccinul împotriva COVID-19 trebuia să fie obligatoriu.

Și autoritățile moldovenești au declarat că, dacă vaccinul elaborat de savanții ruși se va dovedi a fi eficient, în Moldova va fi aplicată imunizarea contra coronavirusului. Dar procedura nu va fi obligatorie, ci benevolă.

Specialiștii spun că o soluție ce ar permite atenuarea efectului perceperii negative a riscurilor vaccinării poate fi introducerea unui sistem public de compensare a unor posibile daune, cauzate de vaccin. La moment, asemenea sisteme pentru cazurile unor efecte nedorite, survenite în urma vaccinării, există în cca 25 țări care fac parte din Organizația Mondială a Sănătății. Marea majoritate a părinților, întrebați de www.noi.md, crede că vaccinarea trebuie să fie exclusiv voluntară, deoarece nici o sumă de bani nu poate compensa tragedia acelor copii și părinți care, ca urmare a utilizării nereușite a vaccinurilor, devin invalizi pe viață.

Vladislav Bordeianu