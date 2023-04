Serghei Banari despre cine va guverna lumea în viitorul apropiat și cum să ne găsim noi locul. P.2

(Continuare. Începutul - la 20.03.2023)

Recent, invitatul talk-showului "По фактам" cu Iulia Fiodorova a fost politologul, economistul și omul de afaceri Serghei Banari. El și-a expus opinia în mai multe chestiuni ce țin și de viața Republicii Moldova, dar și la scară globală.

Despre influența războiului din Ucraina asupra Moldovei

Da liberalii au o singură poziție: tu ții ori cu o parte, ori cu cealaltă. Voi aminti, că noi trăim în Moldova și emitem din Moldova. Avem o țară neutră. Eu înțeleg așa: cei care susțin Ucraina, să meargă acolo, să ia arma și să lupte. Cei care-s pentru Rusia – exact la fel.

Poate face să atragem atenție viitorului țării noastre, nu a altora? Poate, ajunge să punem pe spatele războiului incompetența și insolvabilitatea noastră internă? Poate, merită să vedem că la noi e dezastru total în educație, că nu avem acces la asistență medicală de calitate, că este complet distrus sistemul protecției sociale? Și asta are loc timp de peste 30 de ani. Nu știu cine este vinovat într-o măsură mai mare: actuala putere sau precedentele, cei care au fost mai înainte. Dar e cert că noi am pierdut rămășițele de demnitate, am pierdut suveranitatea, ne-am transformat în nu se știe ce.

De 31 de ani la noi străinii vin și ne spun cum să trăim. Am ajuns, că la Curtea Constituțională au fost angajați oameni care lucrează pentru nu se știe care stat. Eu chiar nu înțeleg. Fiecare cetățean simplu, mii de oameni obișnuiți, care muncesc și plătesc impozite, pot avea șapte pașapoarte, este problema lor. Dar o persoană care slujește acestui stat, nu pricep cum poate jura credință concomitent față de două-trei state. E un paradox pentru mine.

Despre situația economică din țară

Eu am comunicat cu ministrul precedent al finanțelor. Cam 15 minute, după care am ieșit îngrozit, pentru că omul chiar nu înțelegea despre ce discutăm. A încercat să-mi promită ceva, căci eu eram acolo ca agent economic, care intenționa să transfere producerea din Moldova într-o altă țară. Eu i-am explicat, că tot ce este produs în Moldova este, de facto, necompetitiv.

Da la noi toți miniștrii fac politică. Analizezi toate sectoarele economiei, alegi o companie albă, o incluzi, ca etalon, în șabloane. După care programul calculează cine și în ce mărime nu plătește impozitele pe lună. La noi azi este aprobat un buget de venituri în mărime de 63,9 miliarde, dar el poate fi de 250 miliarde. Spuneți, cum putem trăi cu asemenea venituri la bugetul de stat? Putem! De ce nu o facem? Pentru că nu ni se permite, pentru că la aprobarea bugetului pentru a.2023 ministrul finanțelor ne spune: "Noi avem o singură ieșire: să luăm credite exact cît vom putea obține". Întrebare: da cum le vom întoarce?

Și este întrebarea cea mai importantă, căci acolo conotația este următoarea: "Noi vom lua un credit și vom face reforme ". Unde ați mai văzut ca omul la început să împrumute bani, și doar pe urmă să cugete asupra utilizării lor eficiente? Vă închipuiți, omul ia bani pentru dezvoltarea companiei, și pe urmă se întreabă: da cu ce se va ocupa compania mea? Cam așa arată asta.

Și pe urmă, în Moldova termenul ”reformă” este unul de ocară. Un sistem corupt, incompetent. Dacă îl reformați, veți obține un sistem reformat de guvernare incompetentă, coruptă. Punct!

Despre strategia de dezvoltare a țării noastre

Este un sistem nefuncțional. Noi ne-am transformat în țara 404. Respectiv, dacă programul nu este funcțional, el trebuie anulat și recreat. Care este punctul de reper? Unirea țării, căci într-un cod greșit sau deteriorat programul nu lucrează. Noi avem două maluri ale Nistrului. Iată ideea noastră națională: unirea statului pentru ca Constituția noastră să nu mai fie doar o cărțulie, în care scrie ceva, pentru ca noi să devenim într-adevăr un stat unitar. Nu contează, federalizare, non-federalizare. Pentru mine nu contează cine vine cu propunerea: Biden, Putin sau Xi Jinping. Ei nu vor cugeta în locul nostru, ei stau acolo sus. Sarcina noastră este să lăsăm copiilor o țară normală.

Despre aceea de ce nu este soluționată problema transnistreană

Toți înțeleg, că aceasta este o "gaură neagră", folosită de triunghiul Kiev - Chișinău - Tiraspol (citește "Șerif") pentru propriile scheme economice de corupție, iar Rusia a folosit-o ca factor geopolitic.

Iar azi, cred eu, nu o mai folosesc. Uitați-vă unde investește și duce banii "Șerif" – în Europa. Respectiv, înseamnă că unde-s banii afaceristului, pe aceia el în deservește. Trageți singuri concluziile.

Despre finalitatea crizei ucrainene

Această criză nu este una militară. E doar o perdea. Ei aveau nevoie de accesul la resursele Eurasiei, de aceea creau din Ucraina o Anti-Rusie. Da Ucraina a pierdut totul. Priviți-i, ei au renunțat și la credință, cer scuze.

Îmi vor spune – da Rusia ce a pierdut acolo? Voi răspunde cu o singură întrebare: da ce a pierdut Germania, Franța, SUA în Iugoslavia? Ce au pierdut ei în Irak, ce au pierdut în Libia, ce au pierdut în Siria? În a.2003 era unul pe nume Colin Powell, care scutura o eprubetă (politicianul american Colin Powell a demonstrat în Consiliul de securitate ONU o eprubetă cu o substanță albă, pentru a demonstra existența armei biologice în Irak, ceea ce a servit motiv de invadare a Irakului – nota red. ), la moment, India, China și Rusia, adică trei miliarde de oameni, recunosc existența laboratoarelor biochimice militare la hotarele Rusiei. Eu nu-i îndreptățesc. Lăsați rușii să răspundă singuri. Dar eu nu accept standardele duble.

Despre declarația lui Bill Gates că vaccinurile s-au dovedit a fi mai periculoase ca coronavirusul

Doar că a uitat să spună, că el personal a fost principalul finanțator al așa numitelor vaccinuri, care de fapt nu au fost supuse testelor, pur și simplu ni le-au împins. Spre exemplu, Ursula von der Lein a achiziționat 4,5 miliarde de doze, adică 10 pentru fiecare cetățean.

Acolo au fost depistate delapidări de 71 mlrd de euro, fără perfectarea actelor. Întreaga tranzacție a fost făcută cu Alex Burla - șeful Pfizer, conform mesajelor sms. Despre aceasta se poate afla doar din solicitările europarlamentarilor, cu care am avut fericirea să comunic. De aceea eu cunosc, că acolo bătălia doar începe.

Despre confiscarea activelor rusești înghețate

Eu cred că proprietarii lor demult le-au pus cruce. Cred că prin prețul gazelor și al petrolului, rușii demult și-au luat ce e al lor. Vă amintesc, că la ei în a.2022 surplusul comercial a fost de 330 mlrd. de dolari – un surplus istoric. Plus la asta, vă mai spun, să distrugi economia SUA și a UE pentru 300 mlrd. mi se pare că nici nu e un preț, așa, niște copeici.

Despre posibilele livrări de obuze cu uraniu sărăcit în Ucraina

Un imperiu mondial nu poate fi distrus cu victime mici. Niciodată. Uitați-vă la numărul conflictelor, aprinse imediat după destrămarea Uniunii Sovietice. Nu vom găsi o republică post-sovietică, care să nu fi fost atrasă în ele, inclusiv Rusia. Așa că riscul aplicării armei nucleare este foarte mare.

Despre ajutorul «partenerilor de dezvoltare»

La noi cine comandă? Conform căror tipare trăim noi? Că doar avem «parteneri de dezvoltare». Numai că eu nu pot înțelege unde este dezvoltarea. Un stat poate avea succes în patru factori: educația, care la noi este distrusă. O națiune lipsită de educație nu poate avea succes.

Medicină nu avem. Noi creștem medici, pe urmă îi preiau ”frații” - și români, și europeni, care uită că țara noastră a cheltuit, de la apariția lor pe lume la absolvirea universității de medicină, milioane și milioane de bani din buget. Respectiv, avem o națiune bolnavă. O națiune bolnavă nu poate avea succes.

Trei. Protecția socială. Aici, în general, No Comment. Cei care trăiesc aici, vor înțelege.

Patru – industria. Voi aminti, că la momentul obținerii independenței pe teritoriul nostru erau 5000 de întreprinderi industriale. Azi avem 170. Astfel, la noi o întreprindere industrială revine la 18 mii de populație, dar e prea mult spus «întreprindere industrială».

În schimb, la fiecare 350 de cetățeni noi avem un ONG. Iată ce dezvoltăm noi – niște leneși și hoți, pentru că, cu excepția celor care participă la viața socială și acordă asistență persoanelor cu răspundere limitată, toți ceilalți, care reformează justiția, instanțele, legislația etc. – toți îs hoți.

Uitați-vă ce sume a alocat USAID (Agenția SUA pentru dezvoltare internațională) pentru întreținerea acestor ONG. Pentru dezvoltarea sectorului real al economiei ei nu au alocat nici măcar o zecime. Repet, coloniile nu se dezvoltă. Noi am avut o resursă – oamenii. Acum nu-i mai avem.

Acum am fost privați și de port. Este ultimul lucru pe care l-am avut. Amintesc, pentru 2000 de dolari, iar statul nostru a achitat credite timp de 13 ani. După care pentru 2000 de dolari portul ne-a fost luat.

Mai departe, ne luați tot ce noi nu prelucrăm în interior. Iată un exemplu simplu. Conform totalurilor a.2022, noi am exportat mărfuri în sumă de 4,3 mlrd. de dolari, da am importat - de 9,2 mlrd. Colonie, ce mai!

Despre inflație

Toți privesc inflația prin graficul Băncii Naționale a Republicii Moldova. Aiurea. Țineți minte, orice statistică este întotdeauna manipularea opiniei publice, deoarece metodologia calculelor se schimbă: mi se pare, timp de 2 ani ai au introdus corectări de 7 - 8 ori. Cum numai ceva crește brusc, ei scot asta din baza de calcul. De exemplu, există așa un Core CPI – indicele de bază al inflației. Ceea ce vedem noi este indicele de bază al inflației - 34,6% nu este inflația de consum, nici cea industrială. Este indicele de bază.

Da inflația noastră înaltă este importată. Unii spun că de vină este Putin. Da eu, ca economist, spun că de vină este Ursula von der Lein, care ne-a "băgat" formula de formare a prețului la gaze, pe care unul dintre vicepremierii noștri au dus-o la "Газпром", și rușii au semnat-o fără a negocia, pentru că dacă vine un flăcău nu prea adecvat și propune să plătească de cinci ori mai mult ca prețul real, cine va refuza?

Nu-i destul că amplificăm această inflație, noi mai și plătim pentru asta. Care este ieșirea? Foarte simplu. Avionul, biletul și mergeți de negociați. Dar nimeni nu va permite așa ceva. La noi doar o persoană foarte naivă poate crede, că noi ne alegem guvernarea. În colonie guvernarea nu se alege…

Despre semnele că suntem o colonie

Lipsa educației, a medicinii, a protecției sociale și principalul - lipsa unui proces electoral real. La noi el lipsește. Amintesc de filmul "Frumușica". Inegalabila Julia Roberts, Richard Gere, minunatul. Ea practica nu cea mai bună profesie. O femeie cu răspundere socială joasă. Țineți minte, stăteau pe acostament.

Închipuiți-vă un acostament. Este Moldova. Acolo stau femei cu răspundere socială joasă -partidele moldovenești, care așteaptă să fie luate în mașina unei ambasade. Iată cum este procesul politic. Restul este o profanare. Alegerile nu contează deloc, dacă nu vor reuși, ei vor introduce ce se poate…

Așa se face în toate coloniile. Amintesc, Rusia încă mai este o semi-colonie. Doar China a știut să iasă cumva din ea, și tot încă, colonial, mai depinde economic de sistemul federal de rezerve.

Despre perspectivele UE

Consiliul german pentru creșterea economică a prognozat o creștere de 0,2% a PIB-ului Germaniei. Imediat apar alte date privind inflația - 8,7% anual. Vă imaginați, ca trei ani în urmă să se spună că în Germania inflația va fi de 8,7%? Da spre luna mai, vedem din nou 11-12%. Uniunea Europeană a redus pronosticurile, Goldman Sachs a redus pronosticurile de creștere a PIB-ului UE de la 1% la 0,7%. După care, potrivit liberalei principale a Rusiei, președinta Băncii Centrale Elvira Nabiullina, va urma o creștere negativă.

Apare întrebarea: încotro mergem? În care Uniune Europeană? Tuturor oamenilor cu judecată critică le poate apare această întrebare. Ce vrem noi? Vrem să participăm la toate aceste conflicte, pe care NATO le dezleagă în toată lumea? Vreți agenda LGBT în școli? Vreți închiderea bisericilor?

Noi urmăm exemplul Ucrainei. Noi am început să amplificăm militarismul. El deja înflorește la noi. La noi politicienii nu vorbesc despre economie, despre sectorul real, la noi nimeni nu vrea să construiască uzine. Noi avem nevoie de sisteme de apărare aeriană…

Despre aceea dacă situația poate fi schimbată

Acum nu mai depinde nimic de noi. După prăbușirea fondurilor, cred că în multe colonii însăși conducerea lor va decide să plece, pentru că va fi un zgomot mare. Nu a mai rămas mult, 6-9 luni. Piețele de capital nu vor rezista mai mult, nu au potențial. Iar dacă eu greșesc, atunci în primul trimestru al a. 2024.

De aceea îl țin pe președintele SUA, care este o persoană în etate și-i este foarte greu, vorbesc sincer. Mi se pare un sacrilegiu – să încerci să prezinți o persoană cu o astfel de sănătate drept lider al unei puteri mondiale. El este ținut pentru a fi acuzat de prăbușirea piețelor de capital și a sistemului bancar al SUA – este vorba despre 200 de bănci. Dar la început ei vor nimici băncile europene. Dacă luăm băncile moldovenești, la noi nu există una, care să aparțină statului sau acționarilor moldoveni. Cu toții facem parte din acel sistem. Vom fi lipsiți primii.

Despre cursul înalt al leului

Ce este o monedă puternică pentru o țară săracă? Asta înseamnă că tot ce este produs în această țară este necompetitiv, iar tot ce este produs în alte țări – competitiv. Iată două cifre. 2,5 mlrd. de dolari constituie exporturile noastre în UE, 4,3 mlrd. – importurile din UE. Cum arată asta? Noi trimitem grîul nostru, păpușoiul, răsărita, adică tot ce cultivăm, ei le prelucrează, apare valoarea adăugată, ei achită acolo impozitele, salariile, mențin, vorba lui Borrel, viața în grădina raiului, după care trimit produse papuașilor din Moldova. E suficient să mergi în România frățească ca să vezi prețurile, sau în Ucraina, care luptă. Diferența este de minus 30% față de cele moldovenești.

Despre aceea, dacă refugiații ucraineni își pot aduce producerea la noi

Nu pot... Noi avem un sistem absolut idiot al evidenței contabile. Nu-l veți mai găsi într-un alt stat post-sovietic. Pentru ce a fost el creat? El este maxim sofisticat pentru ca funcționarii să aibă unde căuta încălcări, respectiv – crea fluxuri de corupție, introduce componenta de corupție. La ucraineni și acum gazele-s mai ieftine, și mereu gazele și curentul au fost mai ieftine ca la noi. La noi nu-i rentabil să produci ceva. Puterea de cumpărare a populației este minimă. Dacă nu obținem propria suveranitate, nu vom fi rentabili pentru nimeni. Noi trebuie să ne construim economia, să unim țara…

Despre obținerea propriei suveranități

Primul pas – unificarea țării!

Următorul – o Constituție nouă. Apoi. Eu cred că alegerile odată la 4 ani ne-au fost impuse. Eu cred că în fiecare an trebuie să existe votul de încredere sau neîncredere al cetățenilor pentru cei pe care ei i-au ales. Nu a rezistat? Există un vot de neîncredere? Deci, alegerile următoare.

Credeți că într-un an nu poți face nimic? Eu spun că și în 4 ani nimeni nu poate face nimic, mereu le încurcă predecesorii.

Țineți minte, înainte ca educația să fie coruptă, noi învățam și ne pregăteam anul întreg, pentru că știam că ne așteaptă examenele. De ce credem că un copil trebuie controlat an de an, da acești neghiobi trebuie controlați doar odată la 4 ani? De ce această atitudine greșită? Aș zice chiar, hărțuirea propriilor copii, și atitudinea așa de grijulie față de persoane total incompetente, inculte.

Despre democrația occidentală

Termenul democrație înseamnă puterea elitelor, și ele fac reguli pentru sine. De fapt, în greaca veche puterea poporului se numea laokraki. Chiar și aici au mințit. Noi acum trăim conform lui Orwell, 1984. Războiul este pace. Războiul este pace. Libertatea este robie, iar necunoașterea – putere. Iată unde trăim noi. Exact așa.

…Și despre ce va veni în locul ei

Noi am vorbit despre patru imperii și o posibilă a cincea. Adică, China, India, Rusia, SUA. SUA a desemnat deja AUKUS. Hindușii vor fi la ei, teritoriile chineze din sud vor aparține Chinei, da Rusia - este Eurasia. Fiecare stat mic așa sau altfel va ajunge sub influența unui imperiu.

Dacă vorbim despre ideologie, în Rusia ea este interzisă, în China – este construirea socialismului cu specific chinez. În SUA, cel mai probabil, dacă vor învinge republicanii, vor fi valorile conservatoare, sistemele de renaștere a Americii tradiționale, ridicarea producerii proprii, a industriei etc., lipsirea bancherilor internaționali de dreptul de a tipări bani și întoarcerea acestui drept exclusiv guvernului SUA.

India este statul care se dezvoltă cel mai rapid, și demografic, ei au un potențial enorm al pieței interne. De aceea cel mai probabil ei vor negocia cu Pakistanul și își vor soluționa propriile probleme.

Iar noi... Eu nu-s pro-rus, dar un alt imperiu, în care să intrăm, nu văd prin preajmă. Mai departe, de noi prea puține vor depinde . Întrebarea este cum să intri acolo - înainte ca cineva să treacă cu creionul pe hartă, sau benevol, pentru că înțelegi că este inevitabil.

La noi doar mereu trebuie să vinzi ceva. Dacă ei fac comerț cu țara, atunci cred că toți vor să o facă. Eu cred că trebuie invers. Noi avem nevoie de gaze ieftine. Acum din Europa este retrasă producerea. Noi avem urgent nevoie de gaze ieftine, pentru ca să prindem măcar pe cineva. Apoi putem porni producerea, și ei o vor face bucuroși pe banii proprii, doar pentru accesul la resurse energetice ieftine. Că doar am văzut aceste declarații false, cum că nu mai consumăm gaze de la "Газпром". Da peste trei zile am început din nou să cumpărăm de la "Газпром". Însă și gazele procurate pe piața spot, tot rusești erau.

Despre aceea cine va birui în SUA

Cum numai SUA vor avea o administrație nouă, războiul din Ucraina se va încheia. Da despre aceea că vor birui republicanii vorbește starea de spirit, care domină în țară. Un exemplu simplu. Peste tot, în fiecare stat în care se află la putere un guvernator – republican, și nivelul de trai, și prețul locuințelor,și componenta investițională – totul e mult mai mare ca în statele conduse de guvernatori – democrați.

De această dată falsificările nu vor trece, pentru că asta ar fi calea spre un război civil. Problema nu este doar în Trump. Aici este DeSantis, care dacă va permite falsificări, nu va mai fi perceput ca un posibil lider nou.

Căci e de înțeles că Trump este temporar. El este elefantul în prăvălia cu veselă. El vine să distrugă, lui nu-i este sortită construirea. Unde mai pui, că el a demonstrat că este un administrator slăbuț.

Dar iată DeSantis – tînăr, promițător, cult, este imaginea eroului SUA, are două deplasări în Irak, este ofițer, etc. Mai pe scurt, un superman american.

Despre căutarea propriului loc

Fiecare popor mare are propria imagine. Da noi, ca popor mic, trebuie să înțelegem încotro mergem, să găsim consensul social și să ne ocupăm locul, niște sectoare ale pieței, să asigurăm atragerea investițiilor, niște sectoare de producere, posibil conexe, să pregătim specialiști, etc. Este un proces foarte complicat. De fapt, timp de 30 de ani noi nu am avut un program de dezvoltare social-economică.

Deci, trebuie să scriem un Program de dezvoltare, care să cuprindă toate sferele vieții –politică, economică, socială, regională, etc.

Nu au dreptate cei care spun că țara este în criză de personal. Noi nu ducem lipsă de personal. Mai mult. Noi am creat un club intelectual, unde vin băieți din generația mea, sau chiar mai tineri. Toți – doctori în științe, un fel de torțe. Eu fiind acolo unicul analist colhoznic, fără bagaj științific, îi ascult și-s mîndru că-s moldovean. Noi pur și simplu ne subapreciem.

Doar că acum la noi este o altă selecție. Dacă ești de la Soros, înseamnă că ești deștept. Dacă nu de la Soros – înseamnă că ești dușman, coloana a cincea. Deși, de fapt, totul este invers. Trebuie să privim din alt unghi. Noi nu avem un lift social. Noi avem lifturi partinice, însă un lift partinic este o aiureală. Persoana poate fi sută la sută un funcționar de partid perfect, dar niciodată nu va deveni un om de stat, pentru că nu a creat nimic în viața sa. Să nu confundăm lupta pentru voturi cu administrarea, construirea statului. Este vorba despre lucruri total diferite.

Despre aceea unde va ajunge țara noastră

În zona de influență a Rusiei. Este inevitabil, la fel ca și în cazul Ucrainei. De ce inevitabil? Luăm harta geografică și privim ce distanță ne desparte de China, de AUKUS, de India…

Despre poveștile de groază privind intrarea în România. Țineți minte, în clipa în care România își va anunța intenția de a integra sau alipi Moldova, peste 5 minute la Budapesta Victor Orban va declara că alipește Transilvania. Așa că nu mai ascultați aceste aiureli propagandistice. Asta spun oamenii, care nu înțeleg nimic din ce se petrece în regiune.

Apropo, eu nu exclud, că și barca românească va ajunge tot la Rusia. Vorbesc serios. Va fi prin anul 2030, plus-minus.

Acum are loc o criză structurală mondială. Ea va dura doi ani. În a. 2025 vom uita că există moneda euro și arhitectura Uniunea Europeană. Va fi o tragedie. Noi am trăit-o în anii 90, da europenii nu-s pregătiți pentru ea. Ei nu-s gata de asemenea zdruncinări. După care va urma Marea depresie mondială.

Nu va exista moneda unică. Aceasta este esența zonelor monetare. Fiecare imperiu are propria monedă. E posibilă chiar păstrarea monedelor mici ale statului. Totul depinde de cei care vor dezvolta politica monetară.