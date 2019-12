Psihicul nu e de fier... Partea a II-a

(Continuare. Începutul la 17.12.2019)

Problemele sănătății mintale ale populației există în toate țările, inclusiv în Republica Moldova. După ce a ales calea europeană de dezvoltare, RM a început să promoveze activ reforme în diverse ramuri și sfere, inclusiv în medicină. S-au apucat să reformeze și sistemul de sănătate mintală. În prezent în Moldova este în desfășurare cel de-al patrulea Program Național de sănătate mintală, calculat pentru perioada anilor 2017-2021. Jurnalista Noi.md a încercat să afle numărul medicilor-psihiatri, pregătiți anual de Universitatea de medicină, dar, cu regret, cei de la catedra de profil a universității nu au dorit să comunice cu presa, pe motiv că au un volum mare de muncă.

Persoanele cu probleme de sănătate mintală– victime ale violenței sau agresori?

Dar și jurnaliștii muncesc mult, în încercarea de a informa populația despre tot ce se petrece, de a afla, la cererea cititorilor-cetățeni ai Moldovei, de ce în țară există un deficit de medici-psihiatri, de ce prin oraș se plimbă oameni cu probleme de sănătate mintală, care vorbesc cu sine înșiși, care strigă sau cîntă, care uneori se iau de trecători. Orășenii spun că mai înainte pacienții cu diverse tulburări psihice și de comportament erau internați în spitalele de profil, lecuiți acolo în măsura necesităților, acum însă li se ameliorează starea acută, după care ei revin în familie, la rudele care adesea nu știu cum trebuie să îngrijească un asemenea bolnav. În rezultat, viața acestei celule a societății devine un coșmar.

Iar Jana Chihai, șefa Societății psihiatrilor, narcologilor, psihoterapeuților și psihologilor clinici din RM, spune că nu oamenii suferă din cauza persoanelor cu probleme de sănătate mintală, ci invers.

”Cercetările prestigioase, recunoscute pe plan internațional, au arătat că oamenii cu probleme de sănătate mintală cel mai des devin victime ale violenței, nu agresori. Deseori persoanele cu probleme de sănătate mintală sînt expuse unui risc sporit de violență în familie și societate. Cu regret, în societate predomină stereotipuri învechite privind persoanele cu probleme de sănătate mintală, ceea ce nu ajută nici reformei, nici oamenilor înșiși. Instituțiile medicale continuă să ofere populației servicii, dar trebuie să înțelegem că serviciile trebuie să fie oferite la timpul potrivit și în locul potrivit. Dacă persoana are probleme de sănătate, ea cu siguranță va primi asistență medicală, însă varianta optimă, inclusiv pentru pacient, este ca tratamentul să se facă acasă, într-un mediu familiar. Acasă și pereții lecuiesc”, declară interlocutoarea Noi.md.

Însă practica arată că uneori pereții îi scot din minți nu numai pe bolnavi, dar și pe apropiații lor. Despre problemele cu care se confruntă familiile în care există membri cu deficiențe mintale sau comportamentale, a vorbit pentru Noi.md o locuitoare a Chișinăului, care s-a pomenit într-o asemenea situație.

Potrivit Eugeniei V., managerul unei companii din capitală, de ceva ani viața ei este un coșmar continuu. Tatăl ei, care are 85 de ani, suferă de demență și literalmente îi scoate din sărite pe membrii familiei și pe vecini. Are ideea fix că lumea întreagă este împotriva sa, iar unica fiică, iubită altădată, vrea să-l otrăvească.

Nimeni nu vrea să-l interneze pe bolnavul cu probleme de sănătate mintală în spital – că doar nu prezintă pericol pentru viață. Pacientul n-a fost primit nici de azilurile pentru bătrîni, unde femeia a încercat să-și plaseze tatăl dement. Cică, dacă are rude, să-l îngrijească ele, în țară există numeroși cetățeni în etate solitari și cu probleme de sănătate mintală. Medicul de familie, fiind chemat la domiciliu, prescrie diverse preparate calmante, însă bătrînul refuză categoric să le ia, zice că toți doresc să-l otrăvească. Din această cauză masa din odaia sa este plină de medicamente cumpărate conștiincios de rude conform acelor rețete. Moșul umblă dezgolit prin apartament, iese astfel pe palier, rătăcește pe la etaje, bate la ușile vecinilor și strigă ceva. Fiind în apartament, bate cu orice obiect din preajmă în peretele care-l desparte de odaia în care stă familia fiicei.

Pentru a nu-i supune riscului pe vecini, a fost nevoie ca apartamentul să fie deconectat de la rețeaua de aprovizionare cu gaze, însă familia este mereu în alertă, deoarece uneori bătrînul deschide intenționat robinetul și inundă vecinii de la etajele inferioare. De fiecare dată cînd Eugenia îi aduce tatălui dejunul, prînzul sau cina, el o învinuiește că l-ar fura, l-ar otrăvi și și-ar bate Joc de el. Supusă unor emoții negative permanente, femeia s-a tras la față, a pălit, a slăbit. Psihoterapeutul la care a apelat i-a recomandat valeriană, ceaiuri calmante și să aștepte… ca toate să se termine. Interlocutoarei Noi.md îi este frică că degrabă ea însăși va înnebuni și va avea nevoie de ajutorul medicilor.

Cazul dat încă mai poate fi numit suportabil. Dar pe rețelele sociale există grupuri și forumuri în care oamenii povestesc cum conviețuiesc într-un apartament cu rudele bolnave cu probleme de sănătate mintală. E îngrozitor. Nici dușmanului nu-i poți dori așa ceva.

Calea corectă este decentralizarea

Însă specialiștii și reformatorii cred că autoritățile merg pe calea cea bună și modificările în sfera sănătății mintale neapărat vor aduce rezultate pozitive. În opinia ex-ministrei Sănătății, deputatei Ruxanda Glavan, reforma în domeniul sănătății mintale era inevitabilă, deoarece aceasta trebuia decentralizată.

”Decentralizarea și crearea centrelor comunitare de sănătate mintală a simplificat și a extins accesul pacienților la aceste servicii, care acum pot fi oferite mai aproape de locul de trai cu tendința permanentă de a exclude stigmatizarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală. Integrarea centrelor comunitare de sănătate mintală în instituțiile de asistență medicală primară contribuie la detectarea timpurie a tulburărilor psihice (am în vedere nu numai patologia psihică severă, dar și tulburările depresive, de anxietate, de care în general suferă adesea populația) și asigurarea tratamentului neîntrerupt. Desigur, deja se face simțită prezența specialiștilor în sănătate mintală (psihiatri, psihologi, asistenți sociali) în sectorul medicinii primare, există o comunicare profesională, așa că colaborarea medicilor de familie cu specialiștii în sănătate mintală permite abordarea tridimensională a pacientului – bio-psiho-socială”, a menționat Ruxanda Glavan în comentariul pentru Noi.md..

Ex-ministra Sănătății menționează că în procesul reformării deja s-a făcut mult. Este important și faptul că la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N.Testemițanu” au fost corectate programele universitare și post-universitare pentru medicii-psihiatri, medicii de familie, privind acordarea serviciilor publice de psihiatrie, elaborate și implementate protocoale clinice standardizate privind depresia, neliniștea, tulburările afective bipolare și schizofrenia, primul episod psihotic.

”Totuși, sănătatea mintală este o ramură specifică și complexă, care anterior nu era cunoscută altor specialități medicale, de aceea medicii de familie au nevoie de o instruire permanentă, pentru ca să obțină deprinderi practice de recunoaștere a tulburărilor mintale, de abordare corectă a tratamentului și de soluționare a problemelor pacienților cu tulburări mintale”, a menționat R. Glavan.

Tăcerea psihiatrilor

După ce a aflat opinia reprezentanților puterii, jurnalista portalului Noi.md a încercat să afle cum văd reforma specialiștii din teritoriu. Încercările de a obține comentarii deschise de la psihiatrii care activează în Centrele comunitare de sănătate mintală au eșuat. Specialiștii din domeniu, pe care am reușit să-i contactăm, sub diferite pretexte refuzau să comenteze, imediat ce auzeau că discută cu un jurnalist: unii pe motiv că pleacă urgent la un seminar în Chișinău , alții – că nu pot vorbi fiind după tura de noapte sau că nu doresc să aibă treabă cu presa, iar în unele centre raionale în general nu am găsit pe nimeni în prima jumătate a zilei.

Totuși, am reușit să vorbim cu un specialist în domeniul psihiatriei, care însă a cerut să nu-i spunem numele. Cu condiția anonimatului, psihiatrul care locuiește în UTA Găgăuzia a recunoscut pentru Noi.md, că în regiunea dată deocamdată nu s-a reușit crearea Centrului comunitar de sănătate mintală. Se presupunea că el va fi deschis la Ciadîr-Lunga, dar administrația raionului s-a împotrivit inițiativei, deoarece nu dorea ca o asemenea instituție să fie amplasată pe teritoriul raionului, iar orașul să capete o notorietate proastă. A mai existat ideea de a deschide o instituție medicală și a interna acolo bolnavii cu probleme de sănătate mintală în satul Cioc-Maidan, la 18 km de capitala GăgăuzieiComrat, dar din careva motive aceasta nu a fost realizată. În rezultat, persoanele cu probleme mintale continuă să fie duse la spitalul de profil din Chișinău.

Interlocutorul Noi.md a recunoscut cu amărăciune că, de fapt, nu totul este așa de roz cum pare.

”Psihiatria nu este cea mai plăcută ramură a medicinii, aici nu poți obține bani și nici emoții pozitive în urma comunicării cu pacienții. La studii de psihiatrie nu se vine la fel de activ, ca la stomatologie sau chirurgie, de exemplu. La toate forumurile naționale și internaționale, demnitarii moldoveni vorbesc despre insuficiența cadrelor medicale, inclusiv a psihiatrilor. Nu se ajung în capitală, ce să mai vorbim despre localitățile sătești, care uneori nu au nici medici de familie? Iată de ce adesea persoana cu probleme de sănătate mintală este problema familiei sale. Anterior, dacă cetățeanul manifesta probleme cu caracter psihic și reprezenta o amenințare pentru cei din jur, psihiatrul îi dădea îndreptare și bolnavul era internat la spitalul de profil și tratat pînă își revenea. Acum în spitale nu-l țin mult timp: au îndepărtat agresivitatea, l-au tratat 10 zile și l-au trimis unde-l vor duce ochii. Unde mai pui că acum nu poți lua din stradă și interna la spital o persoană cu probleme de sănătate mintală, deoarece în conformitate ci legislația în vigoare asta poate fi considerată o încălcare a drepturilor omului. Iată de ce la noi apar persoane care urcă pe pilonii de electricitate, blocurile supraetajate sau pe alte obiecte înalte din localități”, a menționat pentru Noi.md medicul-psihiatru.

Executorii reformelor în domeniul sănătății mintale menționează că scopul final al transformărilor constă, înainte de toate, în faptul ca la nivel național persoanele cu probleme de sănătate mintală să aibă acces la servicii medicale de calitate, care corespund necesităților lor. Apoi, în faptul ca populația RM să înțeleagă importanța propriei sănătăți mintale, dar și pe cea a altor persoane, ca în caz de necesitate să aibă acces la serviciile respective, să susțină incluziunea socială și restabilirea persoanelor cu probleme de sănătate mintală.

Însă la transferarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală mai aproape de casă, în pereții natali, probabil trebuie să ținem cont de faptul că, pentru a se isprăvi în situațiile în care cineva din rude suferă de tulburări psihice sau comportamentale, familiile au nevoie de ajutor. Și în acest scop trebuie să creăm servicii respective și să scriem programe de instruire. În caz contrar, numărul pacienților cu probleme de sănătate mintală va spori mereu.

Lidia Ceban