Concesionarea aeroportului Chișinău: Cum să dialogăm cu Rothschild?

Situația în jurul Aeroportului Internațional Chișinău este în centrul atenției principalelor instituții ale statului și a organelor de drept, dar în pofida discuțiilor permanente, în soluționarea problemei nu s-a mers mai departe de examinarea detaliată a tranzacțiilor și discutarea diverselor scenarii .

După ce a devenit publică știrea despre preluarea drepturilor de concesionare a aeroportului Chișinău de către compania lui Nathaniel Rothschild, reprezentant al cunoscutei dinastii de miliardari, autoritățile au declarat că vor lua măsuri pentru a împiedica schimbarea proprietarilor companiei-concesionar și că vor iniția un proces judiciar de contestare și reziliere a contractului de concesionare, încheiat în mod netransparent și cu încălcarea intereselor statului. În replică, reprezentanții investitorului au amenințat cu perspectiva unui proces internațional.

Experții consideră că dacă noul investitor își dorește relații echilibrate cu statul, el trebuie să fie constructiv și corect, spre deosebire de ”investitorii” precedenți, ascunși prin zonele offshore. În același timp, spun mulți comentatori, trebuie să renunțăm la demonizarea companiilor Rothschild, căci nu ne va ajuta cu nimic. Mai mult, există temei pentru a iniția un dialog constructiv cu renumita și influenta dinastie de finanțatori europeni, pentru a redirecționa interesele ei în țara noastră de la patronarea afaceriștilor cu reputație dubioasă la colaborarea cu autoritățile oficiale și acordarea unui ajutor real în dezvoltarea Republicii Moldova. În tot cazul, fiecare decizie privind soarta aeroportului – acesta fiind un obiectiv important și strategic – necesită o abordare responsabilă și profesionistă.

”Să furi de la stat, după care să vinzi unui mare investitor”

Despre transmiterea Aeroportului Internațional Chișinău unei companii ce aparține clanului Rothschild s-a aflat la 19 august 2019. Miliardarul Nathaniel Philip Victor James Rothschild este beneficiarul exclusiv al NR Investments Ltd – companie investițională în sfera imobiliară, înregistrată în Guernsey (Insulele Channel). Prin acest offshore au fost achiziționate 95% din compania Avia Invest, care în a. 2013 a luat aeroportul în concesie pentru 49 ani, în cadrul unui program de parteneriat public-privat.

Președinte al Consiliului director Avia Invest este Ilan Șor – ex-primar de Orhei, președintele partidului ”Șor” și deputat în parlament, figurantul-cheie într-un șir de dosare penale ce țin de ”jaful secolului”, lipsit de imunitate parlamentară la solicitarea Procuraturii generale. În toiul evenimentelor politice de la începutul anului 2019, el a fugit din Moldova și a fost anunțat în căutare internațională. Acordul de concesionare a devenit obiectul unor investigații, care au confirmat existența numeroaselor încălcări făcute în procesul pregătirii și încheierii lui.

Conform registrelor oficiale, înainte de tranzacția din august, Avia Invest aparținea Komaksavia Airport Invest Ltd cu 95% și aeroportului Habarovsk cu 5% din capitalul social. Deoarece procuratura din Moldova a pus sechestru pe capitalul acționarilor Avia Invest și era imposibilă achiziționarea directă a companiei-concesionar, obiect al tranzacției a devenit o companie cipriotă care deține cea mai mare parte din activele Avia Invest. NR Investments Ltd a cumpărat 100% din acțiunile Komaksavia Airport Invest Ltd, devenind astfel titularul indirect al contractului de concesiune. În rezultat, a fost obținut controlul indirect asupra Avia Invest, ceea ce a permis evitarea blocării directe a transmiterii acțiunilor de către organele de stat.

Cu alte cuvinte, potrivit lui Vadim Brînzan, ministrul Economiei și infrastructurii în guvernul Sandu, NR Investments a ocolit statul și a intrat în țară ”prin ușa din spate”. Experții menționează că prin această schemă nici un sechestru pus de Moldova nu putea împiedica trecerea Avia Invest sub aripa noilor proprietari în persoana lui Nathaniel Rothschild. În opinia deputatului Dumitru Alaiba, expusă pe o rețea de socializare, afaceristul britanic a acceptat această tranzacție grație prețului extrem de atractiv: ”hoții își comercializează prada ieftin, ca să scape de ea”.

”De fapt, este un scenariu clasic în Europa de Est, în care oligarhii fură activele statului cu instituții slabe sau le cumpără la preț de nimic, după care aceste vor fi cumpărate de investitori siguri, iar hoții vor beneficia de profit (ulterior mulți dintre ei așa sau altfel ajung după gratii). Să furi de la stat, apoi să vinzi unui investitor mare. Se referă la bănci, sisteme energetice, telecomunicații, alte obiective mari, cum ar fi aeroportul în cazul nostru. Foarte multe bănci au intrat în Europa centrală și cea de Est prin cumpărarea unor acțiuni de la afaceriști dubioși, care au reușit să fure ceva interesant pentru că s-au pomenit în locul potrivit la timpul potrivit”, a scris parlamentarul pe o rețea socială.

După primul anunț public despre tranzacția efectuată, Nathaniel Rothschild a venit în Moldova cu un avion privat – ulterior a devenit clar că avea aranjate un șir de întrevederi cu mai mulți demnitari de rang mare. Într-un comunicat de presă afaceristul a anunțat că compania administrată de el ”indiferent de agenda politică este un partener financiar puternic și grație experienței bogate din domeniu va activa spre binele aeroportului ». Rothschild și-a exprimat dorința de a coopera cu guvernul în dezvoltarea aeroportului și de a-i asigura respectarea celor mai înalte standarde europene. Totuși, toate întrebările adresate de mass-media privind prețul și alte circumstanțe ale tranzacției în jurul Avia Invest, au rămas fără răspuns, cu promisiunea prezentării ulterioare a unor noi detalii și amănunte privind planurile de dezvoltare a aeroportului.

Despre compania NR Investments se știe, că activitatea ei se concentrează pe domeniul investițiilor în infrastructură și imobile. Investițiile precedente includ luxosul complex de iahturi Porto Montenegro Marina în or. Tivat din Muntenegru, complexul studiourilor de cinema Korda Studios din Budapesta, Ungaria, numeroase proiecte independente în întreaga regiune. În opinia unor comentatori, noul proprietar al companiei-concesionar Nathaniel Rothschild se trage dintr-o familie bună și participarea lui la business în Republica Moldova îi poate crea țării o imagine pozitivă. În același timp, Rothschild a fost în centrul mai multor scandaluri în Marea Britanie. Potrivit mass-media, el este un prieten apropiat al oligarhului rus Oleg Deripasca.

Se știe că în anii de președinție a lui Dmitrii Medvedev familia Rothschild a pregătit pentru privatizare un șir de companii rusești, și a colaborat cu ex-președintele Ucrainei Petro Poroșenco. Devenind șef al statului, Poroșenco a transmis pachetul său de acțiuni ale corporației de cofetărie Roshen în administrare unei companie investiționale care aparține familiei Rothschild, după care – fondului Rothschild Trust. În perioada președinției sale, veniturile politicianului au crescut de 95 ori, au atins 1,6 mlrd. dolari, cea mai mare parte provenind din dividendele achitate de Rothschild Trust. Nu este exclus, că Poroșenco, despre care mass-media a scris că are legături cu ex-președintele PDM Vlad Plahotniuc, a fost veriga de legătură între foștii proprietari Avia Invest și noii investitori.

”Balada Miorița, în interpretare modernă”

Practic, comentariile tuturor demnitarilor de diferit rang din lunile următoare, se reduceau la niște intenții privind situația cu aeroportul: luarea măsurilor de împiedicare a încheierii tranzacției de schimbare a proprietarilor companiei-concesionar al aeroportului Chișinău, examinarea posibilităților de contestare și reziliere a contractului cu Avia Invest, inclusiv inițierea unui proces judiciar și tragerea la răspundere a persoanelor responsabile implicate în concesionarea netransparentă și cu încălcarea intereselor statului.

Guvernul Sandu a declarat din start, că acordul statului pentru tranzacția în cauză nu a fost cerut, deoarece asta nu era prevăzut de contractul de concesionare. Autoritățile ne asigură că despre semnarea contractului ele au aflat doar după respectivul anunț public. Fosta prim-ministră a subliniat, că numai Procuratura Anticorupție poate opri comercializarea aeroportului. Potrivit ei, în contract au fost incluse condiții de reziliere a contractului, care complică acest proces.

Prin declarațiile sale, Vadim Brînzan a recunoscut, practic, că ministerul este neputincios: ”Cu regret, noi nu avem posibilitatea să blocăm asemenea tranzacții. La minister a început pregătirea unui proiect de lege pentru crearea unui asemenea mecanism. Contractul precedent a fost încheiat cu încălcări, noi vom cere continuarea investigațiilor”. Brînzan se abține să aprecieze șansele de reîntoarcere a aeroportului în proprietatea statului. Potrivit lui, rezilierea unor asemenea contracte este un proces de lungă durată, care necesită cheltuieli mari, inclusiv pentru a plăti serviciile juriștilor internaționali.

Totuși, Brînzan a recunoscut, că el și Maia Sandu s-au văzut cu reprezentanții noului proprietar al aeroportului Chișinău înainte de momentul tranzacției. La 10 august el l-a primit personal pe investitor, iar la 19 august a avut loc și a doua întrevedere, cu participarea M. Sandu. Drept că ex-ministrul a menționat, că demnitarii s-au întîlnit cu miliardarul nu pentru a negocia pe marginea contractului sau pentru consultări, ci ”din politețe”. El intenționa să se vadă din nou cu Rothschild ”pentru a-i afla planurile”, dar căderea cabinetului de miniștri a curmat aceste intenții.

În timpul dezbaterii moțiunii de cenzură, PSRM a acuzat-o pe Maia Sandu de jocuri ascunse în jurul aeroportului Chișinău, care ar fi redus la zero activitatea comisiei parlamentare de investigare a procesului de concesionare. Deputatul Vasile Bolea a cerut amănunte privind întîlnirile secrete cu Rothschild, în cadrul cărora, spunea el, s-au discutat tranzacțiile cu patrimoniul statului. Mai ales că anterior cei din NR Investments au declarat că reprezentanții companiei ”înainte de a merge mai departe, au avut mai multe întrevederi secrete cu ministrul economiei și prima ministră”.

În rezultat, în timp ce autoritățile cugetau asupra nodului de a reacționa la schimbarea proprietarului companiei-concesionar, NR Investments Ltd a anunțat oficial finalizarea tranzacției de cumpărare a 95% din acțiunile Avia Invest. ”Ne obligăm să fim transparenți în administrarea aeroportului internațional Chișinău și să folosim maxim potențialul lui, să atragem investiții suplimentare pentru sporirea numărului de zboruri și îmbunătățirea serviciilor acordate companiilor aeriene, dar și pasagerilor”, susține comunicatul de presă oficial.

Mulți experți și cetățenii simpli se așteptau la o poziție mai dură a autorităților în situația creată. Ex-premierul Ion Sturza a scris pe pagina sa socială, că aeroportul trebuie să fie întors statului, iar contratul de concesiune – reziliat. Sturza s-a arătat chiar gata să-l telefoneze pe Nathaniel Rothschild pentru a-l convinge să renunțe la tranzacție. Potrivit lui, în procesul de concesionare au fost încălcate toate legile, iar concesionarul nu a îndeplinit l condițiile contractuale. ”Reziliați imediat contractul, apelați la forțele speciale! Vă temeți de Șor? Vă va da în judecată? Nu fiți ridicoli!”, a scris el.

Ex-ministrul apărării Valeriu Pleșca în comentariul de pe o rețea socială s-a arătat uimit de inactivitatea autorităților și a chemat la un protest privind situația în jurul tranzacțiilor netransparente cu aeroportul. ”Balada Miorița, în interpretare modernă. Peste plaiul nostru rodnic și poporul romantic a venit cineva, s-a auto-întitulat salvatorul ȘORheiului și a întregii Moldove, ne-a prădat și a fugit! Procurorii și politicienii, curat ca în baladă, bocesc și nu pot prinde hoțul!”, scrie ex-ministrul.

”Găina care face ouă de aur”

Chiar dacă există diferite opinii, experții și politicienii consideră că există șanse mari de a întoarce aeroportul în proprietatea statului Și președintele Igor Dodon este de această părere. După schimbarea acționarului majoritar Invest, el a convocat Consiliul superior de securitate (CSS) pentru a discuta despre riscurile ce țin de această tranzacție și deciziile de readucere a aeroportului în administrarea statului. Pe pagina sa oficială șeful statului și-a exprimat revolta pentru faptul că ”compania vinovată de crimele comise la aeroport, inclusiv contrabanda și fuga criminalilor din țară, a fost comercializată, iar dreptul de concesionare pentru încă 43 ani a trecut la altă companie”.

Președintele țării susține că Aeroportul Internațional Chișinău poate fi întors prin rezilierea contractului de concesionare, și asta este real. Potrivit lui Igor Dodon, autoritățile verifică legitimitatea organizării concursului de concesionare a aeroportului, pentru a avea dovezi că legislația a fost încălcată. Șeful statului face trimitere la concluziile comisiei parlamentare, care la ședința CSS a confirmat că au fost comise încălcări la anunțarea concursului și la semnarea contractului. Spre exemplu, a devenit clar că inițiatorii concursului au mimat încercarea de a găsi un investitor privat, prin expedierea ofertei la niște adrese electronice false ale potențialilor parteneri. Potrivit lui Dodon, încălcările depistate constituie temei pentru a cere instanței să anuleze concursul.

Președintele numește o altă metodă legală de a întoarce aeroportul în administrarea statului: să se verifice dacă investitorul își respectă obligațiunile contractuale. gor Dodon a cerut efectuarea unui audit al tuturor investițiilor din momentul transmiterii aeroportului în concesiune. Anterior comisia parlamentară a ajuns la concluzia că lipsesc actele care ar confirma, că compania Avia Invest ar fi investit în aeroport mijloace proprii.

Deputatul Igor Munteanu, președintele comisiei, vorbește despre legătura complexă dintre Ilan Șor și Avia Invest, în urma căreia grupul Șor scotea din companie bani pentru propriile necesități, din clipa în care aceasta a început să aducă profit. ”Pentru companiile lui Șor, această concesiune a fost o veritabilă ”găină care face ouă de aur”. Numai taxa de aeroport de 9 euro, înmulțită la 2,8 mln. pasageri, aducea cca 20 mil. euro, iar alte taxe ce țin de serviciile oferite avioanelor care aterizau în aeroport, au atins cca 81 mln. euro/an. O sumă enormă, care practic acoperă de două ori responsabilitatea companiei concesionare în fața aeroportului”, a declarat Munteanu.

La această etapă autoritățile au mers pe prima cale, care presupune rezilierea tranzacției pe cale judiciară. Agenția servicii publice a acționat în judecată Avia Invest cu cererea de a anula contractul de concesionare a aeroportului și a teritoriului adiacent lui. Partea reclamantului consideră că contractul este ilegal, a fost încheiat cu numeroase încălcări ale cadrului de reglementare în vigoare, precum și în detrimentul intereselor statului. În plus, guvernul a recunoscut nevalabile patru decizii luate în perioada anilor 2012-2013, care au permis concesionarea aeroportului. Se preconizează că asta va servi drept un argument în plus pentru ca instanța să anuleze tranzacția dubioasă.

Printre alte acțiuni necesare pentru anularea contractului de concesiune, deputatul Igor Munteanu numește frauda identificată de oamenii legii, care a fost comisă în procesul de pregătire a contractului și a concesionării aeroportului. Potrivit lui, din parlament la procuratură au fost expediate materiale privind fărădelegile, inclusiv falsificarea actelor, abuzurile de putere și de serviciu , făcute în interesul unui grup infracțional organizat.

Demonizare sau dialog constructiv?

În replică la acțiunile autorităților moldovenești, NR Investments Ltd a declarat, că ”dacă nu se va reuși încetarea urmăririi politice și redirecționarea situației”, compania se va adresa în instanță pentru a asigura securitatea propriilor investiții în cadrul dreptului internațional. Se face trimitere la contractul bilateral dintre Cipru și Moldova, care garantează promovarea și apărarea reciprocă a investițiilor în companiile ambelor jurisdicții. În comunicatul de presă, NR Investments cheamă la ”soluționarea pașnică a conflictului iscat între Republica Moldova și proprietarul concesiunii aeroportului”.

Igor Munteanu, în comentariul la aceste declarații, a menționat că orice pretenții ale lui Nathaniel Rothschild privind drepturile asupra concesiunii reprezintă un ”fake”. Potrivit lui, nimeni nu a fost în drept să înstrăineze drepturile de concesiune a Aeroportului Internațional Chișinău unei terțe părți, deoarece orice acțiuni de acest gen pot avea loc numai cu acordul în scris al guvernului RM. Pe de altă parte, experții cred că este evident , că rezilierea contractelor fără motive întemeiate clar poate provoca litigii și procese judiciare, pentru care statul nostru va trebuie să suporte anumite cheltuieli. Dar deoarece aeroportul este un obiect de importanță strategică pentru stat, necesitatea unei intervenții, poate chiar și mai dure, este pe deplin întemeiată.

Comentatorul politic Victor Ciobanu crede că guvernele precedente nu s-au implicat în această chestiune deoarece nu exista un interes. Potrivit lui, din start acesta nu a fost un contract de concesiune în scopul administrării aeroportului, ci ”încă o schemă sumbră a Partidului democrat, pentru a scoate bani din acest activ al statului”. El a amintit că, înainte de semnarea contractului de concesiune Moldova a achitat deplin creditul BERD, luat pentru modernizarea aeroportului, din care cauză taxa de 9 euro de la fiecare pasager trebuia să dispară. Însă, din spusele sale, ea a fost păstrată «pentru că asta au făcut-o niște băieți deștepți pentru băieți deștepți”.

Experții menționează că cu această achiziție NR Investments Ltd și-a asumat riscurile Avia Invest. Inclusiv posibilitatea revizuirii condițiilor concesiunii, reieșind din necesitatea de a apăra interesele statului. Nathaniel Rothschild nu putea să nu cunoască preistoria acordului de concesionare și intențiile autorităților moldovenești de a întoarce aeroportul în administrarea statului, dat fiind că această informație a fost difuzată în spațiul public și afaceristul cu siguranță a studiat situația. Probabil, Rothschild a făcut acest pas deoarece Ilan Șor i-a fost prezentat ca victimă politică, averea legală a căreia se dorește a fi luată. În acest context e bine să ne amintim că după ce raportul Kroll l-a numit printre principalii beneficiari în ”jaful secolului”, Șor a angajat cunoscutul jurist britanic James Ramsden, care a făcut eforturi mari pentru a înălbi imaginea afaceristului și a dovedi că dosarul împotriva lui este motivat politic.

Între timp, moderatoarea TV Elena Levițkaia-Pahomova propune autorităților Moldovei și Procuraturii generale să clarifice ce obiective din țara noastră mai prezintă interes pentru clanul Rothschild, ca să nu admitem pierderea acestora de către stat. În emisia unui post TV ea a menționat că oamenii din familia Rothschild respectă legea mai mult ca ceilalți și cu ei se poate vorbi omenește, în limbajul legii. Jurnalista presupune că această familie nu face achiziții pripite și că ea nu primul an urmărește situația din republica noastră, iar ”aeroportul nici pe departe nu este unicul obiectiv pe care ei și-l doresc”.

Experții împărtășesc părerea că dacă noul investitor își dorește relații echilibrate cu statul, el trebuie să fie constructiv și corect, spre deosebire de ”investitorii” precedenți, ascunși prin offshore. În același timp trebuie să renunțăm la demonizarea familiei Rothschild, căci nu ne ajută la nimic. Mai mult, există temei pentru a începe un dialog constructiv cu celebra dinastie de finanțatori europeni, pentru a redirecționa interesele ei în țara noastră de la patronarea afaceriștilor cu reputație dubioasă la colaborarea cu autoritățile oficiale și acordarea unui ajutor real în dezvoltarea Republicii Moldova. Oricum, fiecare decizie privind soarta aeroportului – acest obiectiv important și strategic – necesită o abordare responsabilă și profesionistă.

Eforturile instituțiilor de profil trebuie să se concentreze asupra utilizării tuturor posibilităților de a apăra interesele statului și a întoarce aeroportul în categoria obiectelor de stat, precum și asupra elucidării tuturor detaliilor schemelor dubioase și deconspirarea celor care se fac vinovați, inclusiv cei care elaborau schemele și legile, care admiteau furturile, semnau contracte ce defavorizau statul sau participau la furturi și tranzacții frauduloase. În ultimul timp, în spațiul informațional tot mai des răsună opinii cum că autoritățile ar fi prea tolerante față de aceste persoane și chiar că treptat uită de obligațiile pe care și le-au asumat anterior.

Ion Munteanu