Banii n-au miros: Spovedaniile lui Rizea, finanțate din banii interlopilor lui Plahotniuc

Acesta este și cazul cunoscutului fugar român, fostul deputat Cristian Rizea, care a fost condamnat la închisoare în patria sa, fiind acuzat de abuz în serviciu și corupție, și care și-a îmbrăcat straiele de „preot” și scoate cîte o spovedanie în care face așa numite dezvăluiri. Iar pentru a fi mai credibil, el adesea pune în fața insinuărilor sale nume care trezesc furia multor moldoveni.

Din ce surse îi sînt alimentate așa numitele dezvăluiri și de unde ia banii pentru viața de lux pe care o duce la Chișinău, vom încerca să aflăm în cele ce urmează.

Personajele centrale ale spovedaniei lui Rizea

Deși aparent face așa numite dezvăluiri despre foști și actuali demnitari de stat printre care se numără fugarul Ilan Șor, fostul deputat Vladimir Andronachi, controversatul om de afaceri Veaceslav Platon dar și alte figuri din anturajul lui Plahotniuc, totuși putem spune că legăturile sale politicianul fugar sînt evidente. Mai mult decît atît, în spațiul public au apărut imagini video în care Cristian Rizea este răsplătit pentru dezvăluirile pe care le face. Clipul video în care Rizea primește un pachet de bani de la o persoană necunoscută a fost publicat pe canalul de YouTube - Dreptul la Dreptate a lui Pavel Grigorciuc.

Actorii lui Rizea vin să i se spovedească

În centrul dezvăluirilor controversatului Cristian Rizea apar tot mai des personaje din anturajul lui Plahotniuc, care, după ce sînt criticate, apar cu „spovediri” în cadrul emisiunilor sale de pe YouTube. Cum se face că cei pe care îi critică după o perioadă de timp Rizea îi justifică, vom încerca să vă explicăm în continuare.

Potrivit lui Pavel Grigorciuc, Cristian Rizea este cel care încearcă să ponegrească oamenii de afaceri din țara noastră cu scopul ca ulterior să îi șantajeze și să fie „răsplătit” cu bani grași care îi sponsorizează mai apoi viața de lux de la Chișinău.

Așa se face, că într-un filmuleț, fugarul de la București spune că a fost sunat de Vlad Plahotniuc și că este gata să intre în emisie directă și să se spovedească.

„Plahotniuc mi-a spus că este gata să se spovedească și să spună la cîtă lume a plătit, cîți bani a dat procurorilor, cîți bani le-a dat judecătorilor - nominal lista lui Plahotniuc. Eu cred că va fi cutremur, va fi cutremur! Nu mi-a lăsat niciun număr pe care să îl pot contacta, dar i-am spus: Vrei - intră în direct. El mi-a spus: „Te anunț eu cînd va fi momentul!”, spune Rizea într-un filmuleț recent.

După acest anunț, la cîteva zile distanță, pe canalul său de YouTube, este publicat un video în care apare Vitalie Perciun, omul de afaceri despre care Rizea a tot vorbit în filmulețele sale și pe care îl numește de nenumărate ori mafiot.

Prin aceste manipulări, Cristina Rizea mai multe scopuri - să obțină bani de la persoanele pe care le șantajează, la fel să își crească capitalul său politic care în opinia sa îi va aduce la putere, fiindu-i asigurată o viață fără de griji la Chișinău. Fără îndoială, mulți dintre actorii centrali ai dezvăluirilor lui Rizea sînt figuri controversate și adevărați corpți, însă ridică semne de întrebare faptul că unii din ei sînt ulterior „spălați pe față” de Rizea. După cum se poate vedea din imaginile video pentru o sumă impunătoare de bani.

Deși la început îi hulește, de cele mai multe ori dezvăluirea fugarului de la București are drept scop specularea pe subiecte legate de Plahotniuc pentru a atrage atenția și a insufla moldovenilor că el este un luptător împotriva corupților și are scopul nobil de a-i demasca, în timp ce chiar Rizea a primit de la Plahotniuc garanții de siguranță, care l-au ajutat să scape de închisoare în România.

Potrivit lui Grigorciuc, Rizea nu este un luptător pentru dreptate, dar mai curînd un luptător pentru bani care îi asigură o viață fără griji la Chișinău.

Rizea a criticat adesea oameni de afaceri, politicieni, funcționari de stat și chiar oameni ai legii. Pe unii i-a criticat pe bună dreptate, pe alții a vrut doar să îi ponegrească, iar pe unii i-a șantajat spunînd că ar putea face publice detalii din viața personală pentru ca în schimb să primească bani. Iată de ce, unele figurile centrale ale așa numitor dezvăluiri, după ce apăreau în emisiunile sale de pe YouTube, chiar erau lăudate de Rizea.

Totul, pentru că actorii dezvăluirilor sale, după cum se vede din imaginile video, erau cei care îl mituiau după.

În caz contrar, cum poți să ieși cu așa numite dezvăluiri și la cîteva săptămîni distanță să scoți în prim plan aceleași figuri controversate și să încerci să le speli imaginea? Cu siguranță este o întrebare retorică la care s-ar putea să nu mai primim un răspuns.

Vedeți mai jos imagini video în care Cristian Rizea, stînd la o întîlnire, la un moment dat primește un teanc de 50 de euro la vederea căruia tresare și încearcă în grabă să îi pună în geanta sa.

Potrivit unor informații neconfirmate, pe care le deține redacția noi.md, cel care transferă banii către Rize este Vladimir Mardar (în trecut Tataroi). Ceva timp în urmă pe rețelele de socializare a apărut o fotografie în care el stă îmbrățișat cu Constantin Țuțu. Fără îndoială, banii primiți de Rizea în această filmare nu au fost primiți pentru o înțelegere legală, sau pentru vînzarea vreunui bun, în caz contrar acest lucru s-ar fi făcut nu într-un local din Chișinău, ci în cabinetul unui notar. Aceste imagini video vorbesc de la sine și demonstrează firea lacomă a fugarului de la București, care vrea doar un singur lucru – să își asigure o viață de lux fără griji indiferent prin ce mijloace.

Potrivit lui Pavel Grigorciuc, în aceste imagini Rizea primește niște bani de la o persoană pe care a șantajat-o, spunîndu-i că va scoate în spațiul public detalii din viața sa personală. Din video este greu de spus care este suma primită de Rizea, însă unele surse spun că pentru tăcerea sa, fugarul de la București primește sume între 10 și 50 de mii de euro.

Cristian Rizea, deși se declară public un luptător împotriva corupților, în realitate s-a dovedit a fi șantajist, escroc și un corupt, principalul său interes fiind cîștigul de bani. Și cum scopul scuză mijloacele, fugarul de la București încearcă să „supraviețuiască” cum poate. În cazul dat zicala „Banii nu au miros” este una chiar potrivită.

Avînd în vedere acest lucru, se poate lesne de înțeles de ce în timp ce în multe filmulețe, Cristian Rizea îl critică pe Vitalie Perciun, despre care se cunoaște ca fiind un apropiat a lui Vladimir Cebotari, una din figurile cheie din anturajul fugarului Vlad Plahotniuc, după așa numite dezvăluiri acesta devine actorul central al emisiunilor sale care încearcă să își „spele” numele.

Potrivit surselor citate de Grigorciuc, Perciun ar fi plătit cel puțin 50 de mii de euro pentru a apărea în emisiunile fugarului deputat.

După cum declară Grigorciuc, Perciun de mai mult timp nu mai este ținta „dezvăluirilor” lui Rizea, iar asta pentru că acum acesta, cu ajutorul fugarului de la București, încearcă să își distrugă concurenții săi din domeniul imobiliar.

Așa se face, că fiind ajutat de Rizea, Perciun încearcă să îl atace pe omul de afaceri Vladimir Tonu (proprietarul companiei Exfactor Group). Însă, după cum spune Grigorciuc, cu toate acestea, după ce ar fi primit mită și de la Tonu, după o serie de atacuri, într-un material video, Rizea vine deja cu vorbe de laudă în adresa omului de afaceri, după ce acesta a organizat un centru de plasament pentru refugiați. La cîteva zile distanță, Rizea vine cu noi atacuri însă.

Din sursele lui Grigorciuc, la fel pe banii lui Perciun, Rizea a organizat o întreagă campanie de denigrare a omului de afaceri Iurie Dîrda. Cît de veridice sînt unele „dezvăluiri” ale lui Rizea, vă vom lăsa pe voi să concluzionați.

Cert este faptul că pentru șantaj și pentru estorcare de bani în Codul Penal al Republicii Moldova sînt prevăzute pedepse de pînă la 10 ani de închisoare.

Josnic este faptul că pentru a ataca anumite persoane, el folosește detalii din viața personală, atacînd adesea familia și scoțînd la iveală detalii picante. Din cîte se pare, spălarea de rufe murdare în public pentru Rizea este o plăcere ascunsă. De altfel, în acest sens, Rizea folosește aceleași metode ca și Plahotniuc, care își șantaja partenerii politici cu filmulețe din dormitor. Cert este faptul că pentru coruptul Rizea, orice metodă de cîștig este una bună, iar asta pentru că viața sa de lux costă bani mari care trebuie să fie de undeva obținuți. Însă, cum o viață de lux îl costă scump pe Rizea, iar fugarul român nu are talent să cîștige onest bani, în acest caz el se conduce probabil de zicala: „Scopul, scuză mijloacele!”

Cine este Rizea și ce face el aici?

După cum a scris presa românească, cariera lui Cristian Rizea, în vîrstă de 52 de ani, s-a dezvoltat nu fulminant, dar cu succes, ceea ce a avut un efect benefic asupra bunăstării sale.

Deja la vîrsta de 31 de ani, Rizea a devenit șeful aparatului Ministrului Tineretului, Georgiu Gingăraș, în Guvernul Adrian Năstase (2000-2004). În 2002, a fost numit director general al Agenției Naționale pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor. Anume atunci au apărut primele suspiciuni cu privire la impuritatea sa, iar în 2006 a fost demis din această funcție după o serie de acuzații de delapidare a fondurilor europene.

În perioada 2008-2016, Cristian Rizea a fost ales deputat din partea Partidului Social Democrat din România (PSD). În declarațiile sale de venit, alesul poporului indica regulat că trăiește mai că sărac. După cum a scris în 2016 portalul Antena3.ro, el „trăiește din salariul de bugetar, dar mai deține și bani adunați de la botezul copilului. Pe numele său nu figurau case sau mașini, dar în același timp conducea limuzine de lux”. Astfel, deputatul Rizea a fost văzut într-un Mercedes S-class, iar în 2008 a cumpărat un Ferrari în valoare de 200 de mii de euro, pe care l-a înregistrat pe numele șoferului său, pentru care a primit porecla „Cristi Ferrari”. Acum, Cristian Rizea conduce un Range Rover cu plăcuțe de înmatriculare moldovenești înregistrat pe numele său, în valoare de peste 130 mii de euro.

Potrivit presei românești, Cristian Rizea a început primul mandat de deputat, în 2008, cu un venit declarat modest de 15,567 lei românești, dar după trei ani în parlament, prin buzunarele și conturile sale au trecut de 15 ori mai mulți bani, nemaivorbind de vacanțelele în locuri exclusiviste însoțit de „asistente medicale”.

Anume atunci au răsunat primele clopote de alarmă pentru parlamentarul viclean: în 2011, Agenția Națională pentru Integritate a atras atenția asupra faptului că deputatul Rizea a cheltuit mult mai mulți bani decît a cîștigat. În plus, Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a fost informată că pe două conturi ale lui Rizea au fost transferate circa 900.000 de lei. Banii au fost retrași în aceeași zi în care au fost transferați. Rizea a explicat apariția lor prin efectuarea unei tranzacții imobiliare.

În 2016, Cristian Rizea se pregătea să treacă la o nouă etapă a carierei sale – el a vrut să candideze la funcția de primar al Sectorului 5 din București. Cu toate acestea, Partidul Social Democrat a anunțat că nu mai are încredere în el. Iar în martie 2016, cu cîteva luni înainte de alegerile locale, Direcția Națională Anticorupție a trimis o cerere de reținere și arestare a deputatului PSD, Cristian Rizea, suspectat de trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarației martorilor.

Potrivit anchetei, în decembrie 2009, Rizea a primit 200 de mii de euro de la omul de afaceri cu cetățenie americană, Lucian Colța, iar peste cîteva zile - alte 100 de mii de euro pentru grăbirea procedurii de restituire a unui teren situat într-o zonă rezidențială din București și obținerea dreptului de proprietate asupra unui alt teren într-un litigiu cu primăria comunei Chiajna (Județul Ilfov).

În decembrie 2017, tribunalul de primă instanță l-a găsit vinovat pe Rizea și l-a condamnat la 4 ani și 8 luni de închisoare. În 2019, acest verdict a fost confirmat de Înalta Curte de Casație și Justiție a României, iar în martie 2019, Cristian Rizea a fost declarat în căutare prin Interpol. Cu toate acestea, ex-deputatul nu a așteptat să fie arestat și condamnat: cu cîteva săptămîni înainte de pronunțarea verdictului tribunalului de primă instanță, el s-a adresat la Ambasada Republicii Moldova la București cu solicitarea de a fi recunoscut drept cetățean al Republicii Moldova, pe motiv că bunica lui s-a născut în Republica Moldova, iar apoi a fugit la Chișinău.

În mai 2018, Cristian Rizea a primit pașaportul Republicii Moldova pe numele Cristian Mihai și a trăit liniștit în capitala Moldovei timp de doi ani și jumătate. Dar în octombrie 2020, după ce ediția românească Gandul.ro a anunțat că Rizea, care a fost declarat în căutare internațională, necătînd la solicitarea părții române de a fi extrădat, trăiește liniștit în Chișinău și este departe de a fi sărac, a izbucnit un scandal în jurul cetățeniei moldovenești a fostului deputat român fugar. Drept urmare, la 2 noiembrie 2020, președintele Igor Dodon a semnat un decret de retragere lui Rizea a cetățeniei Republicii Moldova, făcînd referire la art. 23 pct. 1 din Legea "Cu privire la cetățenia Republicii Moldova", potrivit căreia, în cazuri excepționale, Președintele Republicii Moldova poate retrage cetățenia unei persoane care a dobîndit-o în mod fraudulos „prin informaţie falsă, prin ascunderea unor date pertinente sau în lipsa temeiurilor prevăzute de prezenta lege ori de legislaţia anterioară în materie de cetățenie”.

La 3 noiembrie 2020, Cristian Rizea a anunțat pe rețelele de socializare că va contesta această decizie în instanță. În aceeași zi, el a fost reținut de polițiștii moldoveni din cauza faptului că, începînd cu 3 martie 2019, se află în căutare internațională de către Interpol, după care Rizea a cerut azil politic în Republica Moldova, primind refuz. Iar în seara zilei de 3 noiembrie, Ministrul Justiției de atunci, Fadei Nagacevschi, a anunțat despre niște „lucruri dubioase în cazul acestei persoane”, atunci cînd la putere s-a aflat guvernul Maia Sandu.

Potrivit acestuia, în 2019, Ministerul Justiției din România a trimis de două ori Republicii Moldova solicitarea de recunoaștere și executare a pedepsei penale împotriva lui Cristian Rizea, care a fost condamnat în patria sa la 4 ani și 8 luni de închisoare. Mai întîi acest lucru s-a întîmplat pe 8 iulie 2019, apoi pe 14 octombrie 2019. Cu toate acestea, ministrul Justiției de atunci, Olesea Stamate, prima dată a returnat cererea părții române, solicitînd corectarea „inexactităților procedurale”, iar a doua oară (15 noiembrie 2019), nefiind deja ministru al Justiției din cauza demisiei guvernului, a trimis Judecătoriei sectorului Ciocana solicitarea Ministerului Justiției privind recunoașterea și executarea sentinței instanței române pe teritoriul Republicii Moldova. Olesea Stamati, ca răspuns la aceste acuzații, a declarat că toate documentele legate de Rizea au fost pregătite de profesioniști „care știau ce este scris în lege și ce trebuiau să răspundă autorităților României”.

Iar Cristian Rizea, care, după ce a fost privat de cetățenia Republicii Moldova și aflîndu-se în arest, în luna mai a acestui an a fost eliberat din cauza expirării perioadei maxime de detenție în așteptarea extrădării. Cu toate acestea, extrădarea acestuia României, pentru ispășirea pedepsei, este împiedicată de mai multe circumstanțe.

În prezent, în procedurile judiciare din Republica Moldova se află două cauze inițiate de Ministerul Justiției. Una se referă la recunoașterea sentinței din România a lui Cristian Riza, cea de-a doua se referă la extrădare, dar ambele nu sînt examinate, deoarece, potrivit Ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco, „în altă instanță de judecată se află cererea acestui personaj privind contestarea decretului fostului Președinte Dodon cu privire la retragerea cetățeniei”. Astfel, dosarul retragerii cetățeniei îi permite fostului deputat român fugar să amîne extrădarea.

Cine sînt vecinii lui Cristian Rizea

Mai nou, potrivit unei investigații publicate de anticorupție.md, penalul Rizea, aşa cum îi place să se numească singur, şi-a procurat o casă de peste 450.000 de euro, avîndu-i ca vecini pe o bună parte din cei care îi critică în înregistrările video de pe reţelele de socializare. Pe lîngă traiul pe picior larg şi distracţiile prin localuri de lux, Rizea se pregăteşte să-şi investească banii într-un nou post de televiziune pe care vrea să-l deschidă la Chişinău.

Noua locuinţă a familiei Rizea dintr-un cartier select din Chişinău în regiunea parcului Valea Morilor, în care locuiesc sau deţin imobile mai mulţi subiecţi din aşa-numitele dezvăluiri ale lui Cristian Rizea. Nu departe se află imobilul cunoscut drept „Casa albă a lui Plahotniuc”, cele două imobile ale lui Ilan Şor, casa fostului director de la SIS, Vasile Botnari, a familiei regretatului om de afaceri Iurie Luncaşu ș.a.

Casa a fost dată în exploatare în noiembrie 2011, iar în 2015 a fost scoasă în vînzare cu 451.000 de euro. În 2019, proprietarul care a construit casa i-a dăruit-o fiului său.

Casa este mobilată şi, potrivit anunţurilor de pe site-urile imobiliare, nu a fost locuită niciodată.

Casa de pe strada Cireşilor din Chişinău a fost procurată de familia Rizea pe 24 octombrie 2021, actul de proprietate fiind perfectat pe numele soţiei ex-deputatului PSD-ist, Rizea Josette-Ane-Marie. Tranzacţia a fost trecută în Registrul bunurilor imobiliare la 4 noiembrie 2021.

Pact cu diavolul, sau despre planurile penalului Rizea de a deveni magnat-media

Penalul Rizea pare că nu se mulţumeşte cu live-urile distribuite pe reţele de socializare sub genericul Spovedania lui Rizea şi se pregăteşte de inaugurarea unui post de televiziune, care se va numi Realitatea de Moldova. În acest scop, fostul deputat român a închiriat un spaţiu de 200 de metri pătraţi de la jurnalista de televiziune Margarita Răducan. Nu se ştie care este preţul chiriei, dar un imobil similar din vecinătate, cu aceeaşi suprafaţă, este oferit în locaţiune cu 600 de euro lunar.

De menționat că Margarita Răducanu, avînd anterior legături cu Partidul Nostru și care a făcut parte din PACE, formațiunea politică condusă de Gheorghe Cavcaliuc, o altă figură centrală din sistemul lui Vlad Plahotniuc, în septembrie 2021 anunța că se retrage de pe listele partidului.

Ar însemna asta că una din primele angajate ale viitoarei televiziuni ar fi chiar jurnalista Margarita Răducanu, o va arăta timpul. Însă, deocamdată, este cunoscut faptul că Cristian Rizea a început să procure utilajul necesar şi să formeze o echipă de jurnalişti cunoscuţi, iar brandul Realitatea îi aparţine şi a fost furat cu ajutorul lui Vladimir Plahotniuc, ce îi este dator din 2010 cu 50 de milioane de euro pentru activele de la Realitatea TV.

Solicitată de Anticorupţie.md, Margarita Răducan a confirmat că i-a dat lui Rizea în locaţiune un spaţiu la demisol, în calitate de persoană fizică, şi că nu știe pentru ce va fi folosit imobilul.

Clădirea în care ar urma să fie găzduită televiziunea lui Rizea

La 7 octombrie 2020, Cristian Rizea a înregistrat la Chişinău SRL Realitatea-PHG, care are ca principal gen de afaceri „activităţile de producere şi difuzare a programelor de televiziune”. Rizea îl are ca partener de afaceri, cu cota de 50 la sută, pe afaceristul Iulian Ditcov, condamnat în noiembrie 2014 la trei ani şi şase luni de închisoare în celebrul dosar „Poşta Română”, ulterior fiind eliberat condiţionat.

Iulian Ditcov, fost administrator al SC Genius Network SRL, a fost învinuit de procurorii DNA de spălare de bani. Prejudiciul cauzat Poştei Române de către cei 8 inculpaţi, printre care şi Ditcov, a fost estimat la 14.300.000 de lei româneşti.

Adresa juridică a firmei Realitatea-PHG se află într-o încăpere nelocativă de pe strada Balcani 2/2, cu suprafaţa de 7,7 metri pătraţi, care aparţine unei persoane fizice.

Din ce bani trăieşte Rizea la Chişinău

Presa de peste Prut a scris anterior despre Rizea că este putred de bogat, că deţine un automobil Ferarri de 200.000 de euro şi un Mercedes de 100.000 de euro, precum şi mai multe firme înregistrate pe numele mamei sale, trecută de 70 de ani, sau a şoferului personal.

În ultima declaraţie de avere depusă de Rizea în calitate de deputat pentru 2016, el nu avea nici casă, nici masă, singurul imobil fiind un loc de parcare de 22 de metri pătraţi. Singura sursă de venit pentru 2016 a fost salariul de deputat, de 59.106 roni, precum şi indemnizaţia de puţin peste 7.000 de roni, primită de soţie pentru îngrijirea copilului.

Rizea a mai raportat pentru 2016 venituri de 93.500 de euro obţinute din vînzarea bijuteriilor, obiectelor de artă şi de cult, despre care a declarat anterior că le-a primit cadouri la botezul copilului.

Pe lîngă toate astea, fostul deputat este un client fidel al localurilor de lux din Chişinău.

Întrebat din ce bani trăieşte, Cristian Rizea ne-a spus că sînt dividendele obţinute din investiţiile în criptovalută. „Cîţiva ani în urmă, am investit în criptovalută, iar acum îmi permit să trăiesc aşa cum vreau. Cred că ştiţi cu cît a crescut în ultimul an biticoinul? Da, şi casa tot din veniturile obţinute din investiţiile în criptovalută am cumpărat-o”, a precizat Rizea.

De menționat că utilizarea monedelor virtuale nu este reglementată în Republica Moldova. Banca Naţională a avertizat în repetate rînduri cetăţenii despre pericolele investiţiilor în criptovalută.

„BNM, în calitate de autoritate de supraveghere a persoanelor și entităților licențiate care oferă servicii de plată, schimb valutar sau bancare, descurajează implicarea lor în tranzacționarea monedelor virtuale, în scopul evitării riscurilor, inclusiv riscul de spălare a banilor și reputațional”, este poziţia oficială a băncii centrale.

În plus, orice alt venit decît salariul de bază (care se impozitează la locul de muncă), inclusiv veniturile din tranzacții cu criptomonede, conform legislației moldovenești, urmează să fie supuse declarării și impozitării. Iar Rizia s-a eschivat de la acest lucru, încălcînd astfel nu numai Codul contravențional, ci și Codul penal al Republicii Moldova.

Experţii financiari admit posibilitatea cîştigurilor în urma investiţiilor în moneda virtuală, dar au rezerve în privinţa lichefierii banilor reali în Republica Moldova.

„Este o investiţie riscantă, criptomoneda nefiind asigurată de nicio bancă şi nu este reglementată de lege. Teoretic, este posibil să devii bogat din investiţiile în criptovalută, dar nu cunosc pe cît de posibil este transformarea banilor virtuali în bani reali în Republica Moldova. Cred că despre astfel de tranzacţii ar trebui să-i întrebaţi pe cei de la Serviciul de combatere şi prevenire a spălării banilor”, a declarat Stas Madan de la Expert-Grup.

Preşedintele Asociaţiei Blockchain în Republica Moldova, Veaceslav Cunev, a comunicat că în Moldova convertirea valutei virtuale în bani reali este o procedură semilegală asigurată în mare parte de persoane fizice.

Deja, după cum am scris mai sus, nu este un secret că omul de afaceri Vitalie Perciun îl finanțează pe Cristina Rizea, pentru a reduce la disruge concurenții săi. De menționat că Perciun din anii '90 are o legătură strînsă cu lumea criminală, ispășindu-și anterior o pedeapsă în închisoare.

Perciun este fondatorul societății cu răspundere limitată „Central House” SRL care a fost implicat[ în scandalul Gărilor Auto. Deși la Procuratura Generală sînt pe rol mai multe cazuri penale în care este vizat Perciun, acesta deocamdată scapă basma curată, finanțînd emisiile lui Rizea și șantajînd cu ajutorul acestuia concurenții săi.

În timp ce narcisistul Cristian Rizea vine cu mai multe dezvăluiri, adunînd bani de la cei pe care îi șantajează, noi așteptăm nerăbdători ziua în care justiția din țara noastră îl va trage la răspundere și poate chiar îl va expulza în patria mamă, unde la fel este așteptat de oamenii legii pentru a fi încarcerat. Cu toate acestea, cel mai probabil, el nu va trebui expulzat, deoarece, după cum consideră experții, există deja suficiente motive pentru ca acest personaj să fie condamnat în Republica Moldova.