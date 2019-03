Bașcanul Găgăuziei și președintele Azerbaidjanului au ajuns la un acord

Autonomia găgăuză din sudul Moldovei și Azerbaidjan intenționează să dezvolte legături interregionale multilaterale, ceea ce va spori cooperarea celor două țări în domeniul economiei, politicii sociale și culturii.

Acest lucru a fost discutat la o întîlnire pe care bașcanul Găgăuziei , Irina Vlah, a avut-o cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, în cadrul unei delegații conduse de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon Reuniunea a avut loc la Baku în cadrul Forumului Global "Noua Politică Externă", transmite Noi.md.Șeful autonomiei l-a informat pe Ilham Aliyev despre etapele de realizare a proiectului privind construirea unui centru cultural și educațional în municipiul Ceadîr-Lunga, care a fost implementat sub patronajul președintelui Azerbaidjanului. Irina Vlah a subliniat că toate lucrările de proiectare planificate se desfășoară în conformitate cu termenele stabilite, iar în luna iulie a acestui an, obiectul va fi dat în exploatare.De asemenea, interlocutorii au exprimat un interes comun în dezvoltarea relațiilor interregionale și au afirmat că acest lucru ar permite intensificarea cooperării în domeniul economiei, politicii sociale și culturii.Regiunea Gabala va deveni primul partener al Găgăuziei în Azerbaidjan, un acord în acest sens va fi semnat la următoarea ședință a comisiei interguvernamentale moldo-azeră.Bașcanul și-a exprimat recunoștința față de Președintele Azerbaidjanului pentru atenția și sprijinul acordat autonomiei. Irina Vlah a numit dezvoltarea coperării dintre cele două popoare frățești turce ca fiind de importanță strategică și în alte domenii.La finalul întîlnirii, președintele Azerbaidjanului a acceptat invitația de a efectua o vizită oficială în Moldova și de a vizita Autonomia găgăuză în acest an.