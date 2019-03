Dodon s-a întîlnit cu președintele Republicii Azerbaidjan şi l-a invitat în Moldova

Aflat la Baku, şeful statului, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu președintele Republicii Azerbaidjan, domnul Ilham Aliyev, comunică Noi.md.

În cadrul discuţiei, Igor Dodon a reiterat interesul Republicii Moldova pentru dinamizarea relațiilor bilaterale cu Republica Azerbaidjan în toate domeniile de interes comun."În mod special am subliniat necesitatea intensificării raporturilor de cooperare în sfera comercial-economică, educațională, socială, culturală, umanitară. Totodată, am pledat pentru continuarea dialogului politic la toate nivelurile, bazat pe încredere reciprocă, respect și susținere. Am salutat faptul că în Republica Moldova sînt înregistrate 126 de întreprinderi cu capital azer, remarcînd că există și un potențial de colaborare comercial-economică, nevalorificat la justa valoare. Țara noastră este interesată de realizarea unor proiecte investiționale comune, crearea întreprinderilor mixte, participarea partenerilor azeri în activitatea Zonelor Economice Libere și a parcurilor industriale. Aceste și alte subiecte prioritare am convenit să fie discutate în detaliu la următoarea reuniune a Comisiei interguvernamentale moldo-azere pentru colaborare comercial-economică", a declarat preşedintele ţării.Dodon mai spune că regimul de liber schimb cu Uniunea Europeană oferă investitorilor azeri posibilitatea de prelucrare a materiei prime din Azerbaidjan și producerea mărfurilor pentru export pe piața europeană.La fel, şeful statului a adresat mulțumiri omologului său azer pentru asistența oferită Republicii Moldova, în special pentru proiectele în domeniul cultural și educațional, implementate în UTA Găgăuzia prin intermediul Fondului „Gheidar Aliev”."În urma înțelegerilor pe care le-am avut cu Ilham Aliyev în 2017, în anul curent, la Ceadîr-Lunga, va fi deschis un centru de creație pentru copii. Instituția va întruni sub acoperișul său peste 700 de elevi ai școlii de muzică și ai cenaclurilor și ansamblurilor din regiune. În altă ordine de idei, am adus la cunoștința domnului Aliyev detalii cu privire la strategia prezidențială de promovare a unei politici externe echilibrate care prevede menținerea și dezvoltarea relațiilor pragmatice și reciproc avantajoase atît cu partenerii din Est, cît și cu cei din Vest, cu respectarea statutului de neutralitate permanentă a Moldovei", a adăugat Igor Dodon.Pe finalul discuției, preşedintele ţării l-a invitat pe președintele Republicii Azerbaidjan să viziteze Republica Moldova în anul curent.