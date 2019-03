Specialiştii au identificat o nouă cultură a cimpanzeilor

Cimpanzeii au o cultură materială mult mai elaborată şi diversificată decât orice altă primată non-umană. Comportamentul lor este diferit în multiple zone tropicale ale Africii. De exemplu, doar cimpanzeii din vestul Africii utilizează pietre şi „ciocane” din lemn pentru a sparge nucile.

O echipă din cadrul Universităţii din Varşovia a prezentat o descriere detaliată a unui nou tip de comportament al cimpanzeilor din regiunea estică. Setul de comportamente acoperă o zonă minimă de 50.000 de kilometri pătraţi. „În timpul unei perioade de 12 ani am documentat uneltele cimpanzeilor şi artefactele din 20 de zone de studiu. De asemenea, au colectat date privind modul în care se hrănesc şi cel în care îşi construiesc adăposturile”, a declarat autorul Thurston C. Hick.



În plus, specaliştii au documentat şi extins tehnologiile asociate procesării hranei. Specialiştii au identificat că cimpanzeii din zonă renunţă frecvent să se hrănească cu fructe şi apelează la două tipuri de termite, resursă pe care majoritatea cimpanzeilor o ignoră, scrie Science Daily.



Concluziile studiului arată că cimpanzeii din regiune nu utilizează unelte pentru colectarea mierii şi aleg termitele în locul fructelor.