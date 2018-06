Un comentator a murit imediat după înfrîngerea țării sale

Comentatorul egiptean Abdel Rahim Mohamed, fost fotbalist, a decedat la scurt timp dupa ce selectionata tarii sale a pierdut in fata Arabiei Saudite in faza finala a grupelor Cupei Mondiale desfasurata in Rusia.

Potrivit relatarilor presei locale, Mohamed se afla in cladirea televiziunii de stat a Egiptului, unde, conform planului comenta intalnirea, dar in minutul 95, cand sauditii au marcat golul castigator, privandu-i pe egipteni de o singura victorie in campionat, s-a simtit rau.

Transportat de urgenta la spital, fostul fostabilist a decedat la scurt timp dupa ce a intrat in grija medicilor. Abdel Rahim Mohamed a activat la clubul Zamelek, din Cairo.