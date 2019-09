Cine îl inspiră pe Radu Albot și ce planuri are?

Cunoscut deja în întreaga lume pentru performanțele sale sportive, Radu Albot are ce ne povesti din experiențele trăite de-a lungul timpului.

Într-un nou interviu „Face2Face” realizat de Alexandru Bordea, moldoveanul a vorbit mai multe despre meciuri, realizări și planuri de viitor.Sportivul a vorbit despre începutul său în tenisul mare, atunci cînd – mic fiind – a fost susținut de părinții săi să facă primii pași în sport; dar și despre alte persoane care îl susțin mereu.„Nimeni nu mă susținea atît de mult ca părinții. Mereu îmi spuneau că trebuie să mă antrenez mai mult, pentru ca să pot participa la marele turnee, să pot intra în Top 100. Acum, sînt antrenorii, este prietena mea – cu ea călătoresc mereu, dacă la început plecam singur în turnee, în ultimii 2-3 ani – ea este aproape în toate turneele cu mine. Mă ajută mult susținerea ei, atunci cînd cîștig sau pierd”, a mărturisit Radu.Jucătorul de tenis a mai povestit cum arată o zi din viața lui, dar și care sînt calitățile pe care trebuie să le posede un sportiv din „categoria” sa. Radu nu a ezitat să dezvăluie micile sale trucuri cu ajutorul cărora scapă de emoții în timpul meciurilor.Cît despre meciul cu Roger Federar: „Eu am ieșit pe teren cu gîndul de a cîștiga. Nu mă gîndeam că: wow, e cel mai renumit sportiv. Am ieșit pe teren destul de încrezut în sine, pentru că avusem două meci în calificări cîștigate și unul pe tabloul principal. Aveam șansa să cîștig și al doilea set. Oricum nu am simțit că el era mai dominant”, zice moldoveanul.Radu se pare că nu planifică să părăsească lumea tenisului: „Nu planific să ies din tenis, vreau să Joc cît mai mult posibil, să cresc în top. Aș vrea să fac ceva cu tenisul din țara noastră, să-l dezvolt, nu prea sînt jucători care să vină în spatele meu. Vreau ca Moldova să aibă copii tenismeni mai buni ca mine… nu mă văd cetățean al altei țări, eu sînt moldovean și mereu steagul Moldovei va fi alături de numele meu”.Tenismenul a mai susținut pentru sursa citată că se cheltuie mult în tenis, iar că cifrele de pe internet nu sînt mereu corecte.