Astăzi a avut loc Campionatul Moldovei la Lupta Națională "Voievod" (VIDEO)

Probă de foc pentru cei mai buni tineri luptători din toate raioanele R.Moldova. Sportivii și-au demonstrat astăzi abilitățile pe ringul de luptă, la Campionatul Moldovei la Lupta Națională "Voievod", notează Noi.md.

În mod tradițional, competiția se desfășoară la sfîrșit de an, după 12 luni de antrenamente și muncă asiduă.„Acest campionat ne dă posibilitatea să evaluăm rezervele care le avem din selecționatele raionale. Acest an a fost unul interesant, cu roadă de la competițiile internaționale - campionatele europene și mondiale. Datorită acestui campionat evidențiem tinerii sportivi care sînt buni și care anul viitor vor forma selecționata națională. Vedem tinere talente noi, care participă pentru prima dată și au rezultate formidabile. Credem că anul viitor vom avea și mai multe medalii peste hotare”, a menționat președintele Federației de Luptă Națională Voievod, Nicolae Pascaru.Despre obiectivele luptătorilor pentru anul viitor a relatat vicepreședintele Federației , Oleg Sclifos, care a adresat și un mesaj de felicitare tuturor sportivilor.„Anul 2020 va fi unul încărcat cu evenimente. Pînă acum ne-am axat pe sportul de amatori, pe sportul de masă. Încercăm cu selecționata lotului național să trecem pe arena profesionistă și am făcut pași importanți în acest an. Cred că vom continua în 2020. Vom continua cu turneurile republicane. Vom avea și proiecte noi”.„Felicit toată lumea sportivă, pe cei care practică sportul. Le doresc multă sănătate, răbdare cu copiii, perseverență și antrenorilor noi succese”, a relatat Sclifos.