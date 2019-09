Sfaturi care te ajută să îți dai seama dacă consumi destule proteine

Proteinele reprezintă o parte foarte importantă a dietei fiecareia dintre noi deoarece ajută la formarea celulelor, epidermei și a oaselor.

Organismul folosește proteinele din mîncare pentru a-și asigura propriul raportul necesar de proteine pentru hormoni, țesuturi musculare și enzime.Dacă nu consumi destule proteine sînt șanse ca starea ta să fie mai mereu una de oboseală, ba chiar te poți îmbolnăvi mult mai ușor și des. Însă și consumul prea bogat în proteine te poate aduce în situația de a lua kilograme în plus. Un alt efect al unui regim prea bogat in proteine este si deshidratarea.Unele persoane consumă mult mai multe proteine decît au nevoie dar, cu cît ești mai activă fixic, cu atît ai mai multă nevoie de o alimentație bogată în proteine, mai ales dacă ai și un program de sport pe care il respecți saptamanal.De asemenea, și femeile însărcinate au tendința de a consuma prea multe proteine, același lucru făcîndu-l și persoanele bolnave sau care se recuperează după o intervenție medicală.Iată mai jos cîteva semmne pentru a-ți putea da seama dacă organismul tău primește cantitatea potrivită de proteine.Primul semn al deficitului de proteine este senzația de foame. Vorbim despre acea foame pe care consumul de carbohidrați nu o poate stăpîni. Dacă nu consumi suficiente proteine poți avea probleme și cînd vine vorba de energia pe care o ai pe timpul zilei. Astfel poți avea o stare de iritație și să simți o oboseală continuă. Aceste simptome duc în timp și la pierderi scurte de memorie.De cealaltă parte se află starea de bine și de concentrare care îți dau de înțeles că proteinele pe care le iei din mîncarea ta sînt în cantitatea necesară organismului tău că să funcționeze corect.Consumul insuficient de proteine poate duce și la subțierea părului și chiar la un sistem imunitar scăzut.Iaurtul, laptele și produsele lactate nu sînt doar alimente bogate în proteine – aceste sînt și foarte bogate în calciu. În unele cazuri acestea pot fi și o sursă bună de vitamina D.De asemenea, peștele, carnea slabă de vită, carnea de porc și carnea de pui sînt o sursă bogată în proteine și nu trebuie să lipsească din regimul tău alimentar.Un alt aliment bogat în proteine este tofu. Nu uita să consumi nuci, fistic și semințe, deoarece acestea îți oferă cantitatea de proteine de care ai nevoie.Dacă totuși nu reușești să ai o dietă pe baza de proteine, poți opta oricînd pentru proteinele sub formă de pudră. Aceste suplimente ajută la creșterea vizibilă a nivelului de energie.