Popescu: Moldovenii ar putea călători în Ucraina doar cu buletinul de identitate

Cetățenii moldoveni ar putea în timpul apropiat să traverseze frontiera de stat cu Ucraina în baza buletinului de identitate.

De același privilegiu s-ar putea bucura și cetățenii ucraineni la traversarea hotarului Republicii Moldova. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, de către ministrul de Externe de la Chișinău , Nicu Popescu, după vizita efectuată la începutul acestei săptămîni în Ucraina și Federația Rusă.„La Kiev am avut mai multe discuții cu omologul meu Vadim Pristaico, precum și cu alți oficiali ucraineni. Prioritar am discutat despre facilitarea procedurilor de control la frontiera moldo-ucraineană. Am discutat despre securizarea acestei frontiere, inclusiv pe partea regiunii transnistrene.Am abordat și teme anterioare precum liberalizarea circulației transportului auto și aerian, acorduri care urmează să fie ratificate de către parlamentul ucrainean. În baza acestor acorduri, accesul moldovenilor în Ucraina și a ucrainenilor în Rebublica Moldova va fi facilitat. Tot prin prisma acestor acorduri am discutat despre inițiativa ca cetățenii celor două state să poată călători liber în baza buletinelor de identitate, eliberate de fiecare stat”, spus Popescu.Ministrul de Externe a mai adăugat că această necesitate reiese din faptul că foarte mulți moldoveni preferă în weekend să meargă să se odihnească în Ucraina, iar introducerea călătoriei doar cu buletinul de identitate ar ușura cu mult acest proces de deplasare.Potrivit lui Popescu, în cadrul întrevederilor, cei doi oficiali au mai abordat subiecte precum: cooperarea și dezvoltarea relațiilor pe domeniul integrării țărilor în Uniunea Europeană, excluderea taxelor la rooming și susținerea reciprocă a integrității și suveranității statelor.Amintim că, la începutul acestei săptămîni, ministrul de Externe și Integrare Europeană a Republicii Moldova a efectuat o vizită de lucru în Ucraina, unde s-a întîlnit cu omologul său ucrainean, Vadim Pristaico și alți demnitari de stat.