Negocierile cu Ucraina se accelerează pe fundalul expirării contractului Gazprom / Naftogaz

Moldova accelerează negocierile cu Ucraina cu privire la perspectiva recepţionării gazului din sistemul de transport ucrainean pentru a evita posibile întreruperi ale livrărilor iarna, în cazul în care Rusia și Ucraina nu ajung să încheie un nou acord privind tranzitul de gaze pînă la 31 decembrie 2019. Despre aceasta anunţă serviciul de presă al Guvernului.

Acum, Moldova primește aproape 3 miliarde de metri cubi de gaz pe an (aproape 99 la sută din consumul său) din Rusia, prin coridorul trans-balcanic care trece prin Ucraina.Era planificat ca Moldova să își poată reduce dependența de gazul rusesc folosind interconectorul România-Moldova cu o capacitate de 1,5 miliarde de metri cubi de gaz pe an, care trebuia să fie construită pînă în decembrie, curent, dar construcția întîrzie cel puțin pînă la jumătatea anului 2020.În cadrul unor audieri organizate de Comitetul pentru afaceri externe a Parlamentului European săptămîna trecută, premierul moldovean Maia Sandu a confirmat că țara examinează posibilitatea de a primi gaz din Ucraina. Așadar, operatorii respectivi ai sistemelor de transport a gazelor din cele două ţări - Ukrtransgaz și Moldovatransgaz - negociază un acord care va include iarna anului 2019/2020 și va dura pînă la finalizarea construcţiei interconectorului România-Moldova.În iunie, Ukrtransgaz a propus furnizarea de gaze către Moldova din sistemul de transport ucrainean. Directorul general al NAK Naftogaz Ukrainy, Andrey Kobolev, a mai spus că Naftogaz negociază cu Moldova pentru închirierea capacităților în depozitele subterane de gaze ucrainene (DSG).În ultimele săptămîni, Ucraina a crescut capacitatea celor 11 instalații de depozitare subterane cu o capacitate totală de 31 de miliarde de metri cubi. În martie, curent, Ukrtransgaz și-a anunțat intenția de a vinde 12 miliarde de metri cubi de gaz din instalațiile DSG pe piețele Europei Centrale și de Est, în cazul încetării livrărilor de gaz din Rusia.Rezervele de gaz stocate în Ucraina pot asigura cu ușurință de o piață mică, precum este Moldova, care consumă 1,5 miliarde de metri cubi pe an. Totuși, aici nu este inclusă teritoriul separat al Transnistriei, pe care monopolul rus Gazprom îl asigură cu aproximativ 2 miliarde de metri cubi pe an, plata pentru aceste volume fiind achitată de Guvernul Moldovei.Anul trecut, ministrul Economiei și Infrastructurii Moldovei, Chiril Gaburicc, a anunțat că un nou contract cu Gazprom nu va fi discutat pînă la finalizarea construcţiei interconectării România-Moldova. Acest lucru ar permite Chișinăului să negocieze un preț mai mic pentru aprovizionarea cu gaz. Cu toate acestea, întîrzierea conectării a impus Moldova să-și schimbe poziția.Datorită dependenței Moldovei de livrările de gaz rusesc, țara depinde de rezultatul negocierilor trilaterale dintre Rusia, Ucraina și Comisia Europeană. Moldova este, de asemenea, o țară de tranzit pentru gazul rusesc, care merge mai departe către Europa. Și ar putea pierde 50-60 de milioane de dolari pe an din veniturile obţinute din tranzitul de gaze prin coridorul trans-balcanic.Kievul și Chișinăul speră că livrările de gaz în regim revers ar putea avea loc prin coridorul trans-balcanic în punctul de conexiune Isaccea-1 între Moldova și România. Acest proiect, definit de Uniunea Europeană ca un proiect de interes comun, implică furnizarea în regim revers a 1,5 miliarde de metri cubi de gaz românesc către Moldova și Ucraina de la începutul anului 2020.Cu toate acestea, secțiunea Negru Vodă-Isaccea, care merge de la granița româno-bulgară pînă la granița româno-moldovenească, nu funcționează încă în conformitate cu regulile europene pentru accesul terților.Cu toate că acordul românesc al companiei româneşti TSO Transgaz cu Gazprom pentru livrări prin această secțiune a expirat în 2016, Gazprom rămîne a fi unicul furnizor.În 2018, Gazprom a livrat 1,32 miliarde de metri cubi de gaz în România, iar în Moldova – 2,9 miliarde de metri cubi.