Muncesc și aleargă umăr la umăr pentru succes. Cum se pregătesc 100 de colegi pentru Maratonul Internațional Chișinău ©

Știau că sunt o echipă unită, dar în scurt timp au înțeles că este mai mult decât o prietenie legată la serviciu. Își dau întâlnire în zori, seara după muncă sau în weekend, pentru a... alerga împreună zeci de kilometri.

Peste 100 de angajați ai companiei METRO au ales să practice joggingul, care s-a transformat într-un liant al dorinței de a persevera, al spiritului de echipă și al performanței colective.

1700 de kilometri... alergați în numele succesului

Performanța colectivă a celor care participă, an de an, la Maratonul Internațional Chișinău a atins cifra de 1700 de kilometri parcurși. Pentru mulți dintre ei anume venirea în echipă a însemnat primul pas spre un mod sănătos de viață, cu susținerea și încurajarea colegilor.

Liubovi BIRINA, angajată, METRO Moldova: „Am început să alerg de când sunt la METRO. Mă bucur că am adoptat un stil de viață sănătos, că fac parte dintr-o echipă puternică și care atinge rezultate frumoase. Pentru mine alergatul este ocazia pentru meditație, pentru a mă gândi la lucrurile importante din viața mea. Recordul meu este de 21 km, iar acum voi participa la maraton pentru a patra oară – sunt foarte entuziasmată!”

Alexandru UNTILĂ, Manager Vânzări și Relații Clienți, METRO Moldova: „Ne-a inspirat o colegă de-a noastră acum patru ani, iar astăzi suntem o comunitate foarte mare – circa 100 de alergători. Acum suntem în plină fază de antrenamente, ne pregătim. În weekend facem antrenamente comune și sperăm ca la maraton toți să-și depășească limitele.”

Oleg Cristea, Responsabil Dezvoltare Clienți, METRO Moldova: „Pentru mine alergatul a început odată cu venirea la METRO. În acel an colegii participaseră la primul maraton și m-au invitat să alerg cu ei. Le-am zis că nu pot să alerg mai mult de 2 km, după care am început primele antrenamente și mi-a plăcut. Alergatul m-a ordonat, m-a făcut să fiu mai organizat, să am un program zilnic de activități și să-l respect.”

Veronica MORGUN, Director de magazin, METRO Moldova: „Colegii mei alergau, care de mai mult timp, care de mai puțin, și cumva ne-am molipsit unii de la alții, uite așa am intrat și eu în acest joc. Îmi place să alerg pentru că mă energizează, mă ajută să-mi depășesc limitele, mă relaxează. Particip la maraton pentru că acolo primesc o doză de energie colosală, în plus, avem ocazia să ne adunăm cu colegii și să ne distrăm.”

Un stil de viață sănătos începe... cu METRO

Inspirat de pasiunea lor, dar și pentru a încuraja moldovenii să practice cât mai multă mișcare, pentru al patrulea an consecutiv METRO este partener al celui mai important eveniment sportiv al capitalei – Maratonul Internațional Chișinău. Cu susținerea companiei, 1 din 6 angajați vor alerga în cadrul evenimentului din 29 septembrie 2019, demonstrând o dată în plus că METRO investește continuu în echipă, iar succesul fiecărui membru înseamnă succesul întregii companii. La eveniment, METRO Moldova va fi prezent nu doar cu un „regiment” propriu de alergători, dar și cu o zonă special amenajată, unde toți finaliștii maratonului la distanțe de 5, 10, 21 și 42 km își vor putea restabili forțele cu citrice revigorante, oferite de companie. De altfel, METRO Moldova promovează un stil de viață sănătos nu doar prin susținerea evenimentelor sportive, dar și prin produsele de calitate pe care le oferă clienților săi, ușor de recunoscut cu marca „METRO CHEF”.

Dumitru Stanciu, Manager Marketing, METRO Moldova: „La METRO suntem convinși că din viața fiecăruia dintre noi nu ar trebui să lipsească sportul. Suntem foarte mândri că avem o comunitate foarte mare de alergători, peste 15% din angajați, care deja de câțiva ani participă la Maratonul Internațional Chișinău. Îi încurajăm și pe alți colegi să ni se alăture, pentru că la METRO susținem hobby-urile sportive ale angajaților noștri, fie că sunt practicate în sală sau în aer liber, în mod individual sau în echipă. În familia METRO ne unesc în egală măsură activitățile profesionale, pasiunile și spiritul de echipă, toate fiind ingrediente absolut necesare în drumul către succes.”

METRO este în căutarea oamenilor dornici să se alăture celor peste 600 angajați ai companiei. În echipa METRO, fiecare se bucură de un salariu competitiv, premii pentru performanță, condiții sigure de muncă și un mediu prietenos. METRO le pune la dispoziție un pachet social garantat, tichete pentru masă, echipament și transport asigurat de companie, reduceri la cumpărăturile efectuate în magazin, asigurări de accidente și îmbolnăviri, asigurări medicale și program de muncă flexibil. Angajații se bucură constant de oportunități de creștere în carieră și de dezvoltare profesională. Peste 85 % din managementul companiei, inclusiv șefii de echipe din magazine, au parcurs treptele de dezvoltare internă, prin programe de dezvoltare în carieră. Și programele de internship reprezintă o oportunitate de recrutare și creștere profesională. Tinerii au posibilitatea să aplice și la un program internațional de dezvoltare – METRO Potentials.

Accesează www.metro.md/cariera pentru a găsi ofertele de muncă și află mai multe despre beneficiile de care te poți bucura fiind în echipa METRO.