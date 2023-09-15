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moldovenii.md

Moldovenii, preocupați nu doar de sărăcie și prețuri înalte, dar și de viitorul copiilor - opinie

15 sep. 16:52   Societate
1 ore in urma 622 0

Недавний опрос "Барометр общественного мнения, сентябрь 2023" позволяет сделать некоторые важные выводы о том, что волнует граждан, отмечает бывший министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович.

По словам бывшего министра, помимо обычной озабоченности ценами и бедностью, люди стали все больше беспокоиться о будущем своих детей, особенно сельские жители.

"Из представленных данных следует, что основными проблемами, волнующими сегодня молдаван, являются бедность, высокие цены и, в особенности, будущее детей. Эти данные дают важное представление о приоритетах и проблемах молдавского общества.

Одним из примечательных аспектов опроса является значительный рост озабоченности будущим детей. Более 42% молдаван заявили, что сегодня это их самая большая забота, что на 5% больше, чем в предыдущем опросе, проведенном в октябре 2022 года. Это свидетельствует об усилении опасений населения по поводу того, в каком направлении движется Республика Молдова и как это отразится на будущих поколениях.

Сельские жители - одни из тех, кто в наибольшей степени подвержен этому беспокойству за будущее своих детей. Нынешняя ситуация в Республике Молдова, связанная с проблемами инфраструктуры, доступа к услугам здравоохранения и образования, а также ограниченными возможностями трудоустройства, создает атмосферу неуверенности и беспокойства среди сельских семей. Эти граждане обеспокоены тем, как эти трудности могут повлиять на перспективы их детей", - отмечает Попович.


По его словам, результаты этого опроса показали, что молдавские политики, похоже, уделяют больше внимания сиюминутным выгодам, чем перспективам будущего наших детей.

"Такое отношение может закрепить социальные и экономические проблемы, стоящие перед страной, и подорвать шансы будущих поколений на лучшую жизнь. Будущее наших детей находится в наших руках, и те действия, которые мы предпринимаем сегодня, оказывают существенное влияние на их жизнь. Очень важно, чтобы общество ориентировалось на долгосрочное развитие и принимало политику и меры, обеспечивающие лучшее будущее для следующих поколений", - заключил Корнелиу Попович.

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