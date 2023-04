Ministra Justiției: Am cerut urgentarea examinării cererii de extrădare a lui Ilan Șor

Cererea de extrădare din statul Israel a deputatului fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare, ar putea fi examinată în regim de urgență.

Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, spune că autoritățile Republicii Moldova au expediat o solicitare în acest sens entităților israeliene. Șefa de la Justiție spune că dacă nu va fi acceptată cererea de extrădare, nu poate fi neglijată opțiunea ca Ilan Șor să-și ispășească pedeapsa în statul Israel.

Ministerul Justiției a expediat autorităților israeliene solicitarea ca examinarea cererii de extrădare a lui Ilan Șor să fie urgentată, astfel încât deputatul fugar să-și ispășească pedeapsa în Republica Moldova, notează IPN.

„Imediat ce ne-a devenit cunoscut dispozitivul Curții de Apel cu privire la pedeapsa aplicată, am contactat autoritățile israeliene, a fost actualizat statutul lui Ilan Șor pe acest caz și am solicitat urgentarea examinării cererii de extrădare. Nu avem un răspuns ce ține de solicitarea noastră de urgentare. Așteptăm răspunsul autorităților israeliene. Cel puțin, am primit confirmarea că a fost primită cererea. Deja autoritatea israeliană urmează să ia decizia. Colegii de la Procuratura Anticorupție au cercetat experiența Israelului pe alte cazuri și au fost cazuri când statul Israel a dat permisiunea ca persoana să-și execute pedeapsa pe teritoriul altui stat, deși deținea cetățenia israeliană”, a spus Veronica Mihailov Moraru în cadrul emisiunii „Rezoomat cu Ileana Pîrgaru” de la RliveTV.

Potrivit ministrei Justiției, nu poate fi exclus scenariul ca Ilan Șor să-și ispășească pedeapsa în Israel, dacă cererea de extrădare va fi respinsă.

„Având în vedere că el se află pe teritoriul Israelului și posedă cetățenia Israelului este decizia statului respectiv de a da sau nu curs cererii de extrădare și de a decide unde își execută pedeapsa. În cazul în care, ipotetic vorbind, va fi respinsă cererea de extrădare pe teritoriul Republicii Moldova, dar se va decide executarea pedepsei pe teritoriul respectiv, nu este o opțiune neglijabilă”, a explicat ministra Justiției.

La 14 aprilie deputatul fugar Ilan Șor a fost condamnat definitiv în dosarul ,,frauda bancară” la 15 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip închis. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Chișinău. Ilan Șor a calificat decizia instanței drept una ilegală, luată sub presiune și cu încălcarea prevederilor legale.