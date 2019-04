Mii de persoane vor participa la cea de-a IV-a ediție a Zilei Faptelor Bune

Peste 3200 de persoane vor participa la cea de-a IV-a ediție a Zilei Faptelor Bune.

10:00 – 11:00: Deschiderea oficială cu participarea voluntarilor RVC din Chișinău – CCE „KEDEM” strada pietonală E. Doga 5.

12:00 – 16:00: Peste 120 de acțiuni de voluntariat în 37 de localități ale Moldovei.

18:30 – 22:00: „Good Deeds Evening Party 2019”.

În acest an Ziua Faptelor bune se va organiza în 37 orașe și sate mari ale țării noastre.Pe data de 14 aprilie, în Moldova, deja pentru al patrulea an va avea loc Ziua Faptelor Bune. Pentru prima dată în 2016, Ziua Faptelor Bune a adunat 300 de voluntari și a organizat 20 de acțiuni de voluntariat în Chișinău . În 2018, s-au alăturat 2200 de voluntari. În acest an 2019, mai mult de 3200 de persoane vor participa la Ziua Faptelor Bune, acum nu numai la Chișinău, ci și în încă 37 de orașe și sate mari ale țării noastre.În acest an, participanții vor avea ocazia, împreună cu coordonatorii, să viziteze adăposturile pentru animale, o grădină zoologică, departamentele din spitalele pentru copii și centrele de reabilitare, pensiunile pentru bătrîni, școlile internat pentru a-i ajuta pe rezidenții acestor instituții, precum și să le acorde atenție și îngrijire. Voluntarii vor organiza jocuri interactive, ateliere de creație pentru bătrîni și copii. Prin tradiție, organizăm și activități de curățare a parcurilor și de plantare. Dar și asta nu e tot! Aceasta este doar o mică parte a acțiunilor pe care le pregătim pentru următoarea Zi a Faptelor Bune.Ziua Faptelor Bune – este o sărbătoare internațională a binelui, la care oricine poate lua parte, indiferent de statutul social, locul de reședință, religie sau naționalitate! Fiecare poate să se încerce pe sine în calitate de voluntar și și aducă folos oamenilor, animalelor sau naturii!Vezi mai jos programul evenimentului:Punctul mobil al Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui la adresa E. Doga 5, etajul 1