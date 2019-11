Localul unei moldovence, în topul celor mai bune restaurante din Berlin

Are doar recenzii de cinci stele și este numărul 1 în Berlin la capitolul mîncare americană.

Este vorba despre localul unei moldovence stabilită în Germania, care a reușit să ajungă în topul celor mai bune restaurante din acest oraș pe TripAdvisor.Conform TripAdvisor, din cele 240 de localuri care oferă mîncare americană, „Burger Trum” este pe locul întîi, iar din cele peste șase mii de restaurante din Berlin, acest local se află pe locul 25.În total localul are 442 de recenzii și toate sînt de cinci stele. Restaurantul deține titlul „Best Restaurant of the Year” de la TripAdvisor.Natalia Ciobanu, împreună cu soțul ei au plecat în Germania acum doi ani și s-au decis să deschidă un local: „Soțul meu este un bucătar cunoscut. El a făcut rețetele pentru sosurile pe care noi le utilizăm. Cotletele le facem singur, semifabricate nu utilizăm”, a povestit Natalia pentru locals.md.