Internauți: "Nu fi putoare, ieși la vot!"

Tot mai mulți Internauți vin cu mesaje pe rețelele sociale de a ieși la vot.

"Tare greu a fost de trezit, tare greu a fost de spălat/îmbrăcat/ ieșit

Tare greu a fost când am ajuns la jardi și am aflat că am uitat pixul și m-am întors înapoi

Tare greu a fost de mers 7 minute până la secția de votare

Tare greu a fost să votez, că nici rand nu era.

Tare greu

===

Nu fi putoare, ieși la vot.

Pe cine votezi, e treaba ta, dar ieși la vot", se arată într-un mesaj pe o rețea de socializare.

Reamintim că astăzi în Republica Moldova are loc turul doi al alegerilor prezidențiale. Pentru fotoliul de șef al statului luptă candidatul independent, Igor Dodon și candidatul PAS, Maia Sandu.