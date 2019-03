În 80 la sută din fîntînile din Moldova apa nu e bună pentru consum - expert Societate 24 martie 2019, 13:30

Expertul în sănătate publică Ion Șalaru afirmă că aproximativ 80 la sută din apele freatice din Moldova nu sînt benefice pentru consum, din contra, acestea dăunează în mare măsură sănătatea noastră.

"Aceste ape conțin 80 la sută nitrați și condiționează poluarea microbiană. Astfel, apa din fîntînă este dăunătoare pentru sănătate", a spus Ion Șalaru.

Totodată, expertul a menționat că această situație se înrăutățește pe an ce trece, iar acest lucru este o dovadă a iresponsabilității din partea autorităților publice locale, care au neglijat de la bun început această problemă.

În acest context, Ion Șalaru s-a referit la Hotărîrea Guvernului din 30.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind sistemele mici de alimentare cu apă potabilă care reglementează procedura de lichidare a fîntînilor în cazul în care: fîntînă este părăsită, nu este întreținută corespunzător și dacă aceasta înregistrează macrofloră patogenă pe durata a trei investigații consecutive, iar calitatea apei nu poate fi îmbunătățită.

"Cît de neplăcut nu ne-ar fi acest lucru, cît de dragă nu ar fi și cît de greu nu ne-ar fi să ne despărțim de acea fîntînă, însă unele din ele necesită a fi lichidate. Nu este ușor nici din punct de vedere financiar, dar trebuie să facem acest lucru dacă vrem să protejăm și alte fîntîni a căror apă mai poate fi consumată", a punctat Șalaru.