Dețin firmele private de detectivi echipament pentru interceptare? Moțpan s-a adresat SIS-ului

Președintele comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, Chiril Moțpan a înaintat o solicitare de informație către SIS.

Moțpan a încercat să afle dacă există alte instituții ce ar deține echipament performant pentru interceptări.Președintele comisiei parlamentare afirmă că a solicitat să fie verificate toate instituțiile de detectivi, inclusiv cele private, dacă dețin echipament pentru interceptări, notează Noi.md cu referire la agora.md „Dacă este să ne gîndim că potrivit unor informații, agenția de detectivi Argus (n.r. firmă ce ar fi aparținut ex-liderului PD, Vlad Plahotniuc ) deține aparataj performant de interceptare, ar fi problematic. Știu că conform legii doar instituțiile statului și SIS poate să dețină astfel de utilaj, cele private - nu.Pe acest aspect am depus un demers la SIS să verifice dacă ar exista alte instituții, inclusiv private, din R. Moldova ce dețin așa aparataj. Am primit un răspuns negativ, că nu este.Vreau să am încredere în ce spune SIS. Dar trebuie să recunosc că instituțiile nu s-au schimbat profund, așa cum ne-am dorit noi, nici Ministerul Afacerilor de Interne și nici Serviciul de Informații și Securite”, a menționat Moțpan în cadrul emisiunii Politica Nataliei Morari , la TV8.Amintim că președintele comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, Chiril Moțpan, a prezentat un set de documente ce confirmă că mai mulți jurnaliști și activiști civici au fost interceptați în perioada de guvernare a Partidului Democrat. Moțpan afirmă că a prezentat Procuraturii Generale informațiile despre persoanele care ar fi fost interceptate ilegal începînd cu anul 2016.