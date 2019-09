Designerii autohtoni şi-au prezentat colecţiile pentru sezonul toamnă-iarnă

Designerii autohtoni şi-au prezentat colecţiile pentru sezonul toamna-iarnă în cadrul Moldova Fashion Days.

Surpiza serii au fost ținutele create de Constanța Iurasco-Andrieș, care au impresionat recent și publicul prezent la Săptămîna de Modă din Londra.

"A fost o prezentare timp de o oră și 15 minute, în care am încercat să creez o atmosferă. publicul care venea putea să atingă, să analizeze îndeaproape toate detaliile, să simtă atmosfera asta și asta a fost foarte fain. Foarte mulți au fost mirați de faptul că eu sînt din Moldova", a menţionat Constanța Iurasco-Andrieș.



Creatorii de modă de la noi spun că una dintre tendinţele actuale la nivel global sînt ţinutele din ţesături naturale.



"Pictez haine confecționate din bumbac. Pentru un articol am nevoie de trei-șapte zile. Aici am pictat renumitul tablou al pictorului Johannes Vermeer "Fata cu turban". Este o lucrare handmade și e unică", a precizat Olga Petrov, designer.



"Sunt stofe importate din Italia, de cea mai înaltă calitate și variază prin grosime și cromatică. Începînd de la clasicul camel, care este cel mai cerut și terminînd cu nuanțe de albastru, verde, roșu chiar negru", a explicat Lilia Ceaicovschi, designer.



Pentru completarea ţinutei, designerii sugerează asortatea acestora cu accesorii neobişnuite: "Sunt cercei pandativi. Cercei care la noi cred că nu o să-i mai vedeți. Unesc urechea cu zona bustului. Marele avantaj al lor este că îi putem purta și în spate dacă avem o rochie cu șliț în spate".



Vizitatorii afirmă că au rămas impresionați de eveniment:



"Eu ador designerii care iesă din zona de confort. Printre ei sînt designerii Iulia Efros și Constanța Iurasco, pentru că ele au mereu idei inovative, idei stilate, de la care deseori te inspiri".



"E destul de fain organizat. Mi-a plăcut partea de show room unde poți procura niște obiecte. Am văzut niște inele acolo super faine".



Potrivit organizatorilor scopul acestui proiect este promovarea industriei fashion din Moldova.



"Scopul proiectului este ca împreună cu partenerii strategici să promovăm industria fashion în Republica Moldova, să loializăm consumatorii, și să dezvoltăm și să ridicăm notorietatea brandului Din Inima pe piața locală. Vrem ca cît mai mulți oameni să cunoască că, pot să poarte haine „Made in Moldova” calitative și la un preț accesibil", a declarat Veronica Ţăruş, manager de proiect.



"Moldova Fashion Days" a ajuns la a 16 ediție.