Deconectări de lumină, programate pentru 12 septembrie

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. „Red Union Fenosa" S.A. anunţă că joi, 12 septembrie 2019, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos:

str. Piata Unirii Principatelor 3 scara 1, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electricestr. Paris 34/3, Gh. Tofan 6A, în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Paris 49, Alexandru Marinescu 19/2, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Fatarilor , Ion Soltîs, Izvoarelor, Plopilor, Vasile Lupu, Cartușa, Gheorghe Ureche, Iașului str-la, Nicolae Dimo, Pentru Rareș parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. 1 Mai, Decebal, M. Frunze, Viilor, Voluntarilor, Dm. Cantemir parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. Academiei 5/2, Hînceşti şos. 55/3, 55/5, 55/6, 57A, Sprîncenoaia 4/1, 4/3, în intervalul de timp între 08:45 - 13:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Pădurii 20, 20/1, 36, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa -Deal , Sitarului parțial, în intervalul de timp între 09:05 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. Schinoasa-Deal 51, 61-87, 56-90, Sihastrului 79C parțial, în intervalul de timp între 09:05 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilorstr. Astronom Nicolae Donici 14, Grigore Vîrtosu 14, 15, Ipoteşti 22, Mirceşti 999, 9999, Tudor Panfile 1-5, 10-62, 11-41, 9999, Valea Albă 10, 56, Voluntar Filip Lupaşcu 2, 5, 16A, Zamolxe 22, în intervalul de timp între 08:55 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. 31 August 1989, Albişoara, Alecu Russo, Alexei Mateevici, Bucuria, Burebista, Chişinăului, Chişinăului 2 str-la, Chişinăului str-la, Ciorescu Cricova , Dacia, Decebal, Decebal str-la, Doina, Florilor, Gherman Titov, Ion Creangă, Ion Iachir, Iurie Gagarin, Libertăţii, Livezilor , Luceafărul, Lugovavaia , Mihai Eminescu, Minerilor , Mioriţa, Mircea cel Bătrîn, Mitropolit Dosoftei, Nicolae Milescu Spătaru, Nucarilor , Petru Ungureanu, Renaşterii, Serghei Lazo , Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Neaga, Tineretului , Vasile Alecsandri, Veteranilor , Viilor, Viilor str-la., Voievozilor parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Albiniţa , Alexandru cel Bun, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Ciorescu, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir str-la, Florilor, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu, Mihail Frunze, Minerilor, Pavlov, Prietenia, Prieteniei, Serghei Lazo, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Viilor parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Moldova 1 parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Țînțăreni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Mereni parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Mirnoe parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Floreni: str. Școlii, Emil Lotenu, Mihai Dolgan parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 11:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Maximovca parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 13:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Moscovei parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Frumușica: str. Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Molodejnaea, P.Lesnoi, Frumusica , Sadovaea, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Chioselia Mare: str. Lenin, Budiionnîi,Boris Glavan parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilorstr. Boris Glavan, Dimitrie Cantemir, Garaji, Iurie Gagarin, Mihai Viteazul, Mioriţa , Nufarul, Salcîmilor, Ştefan Neaga, Ştefan Vodă, Zavodscaea, Zona de odihnă parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Antonești s. Leca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Gotești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerieneor. Vulcănești: str. Novoselova, Popova parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a piloniloror. Vulcănești: str. 40 Let Octeabrea, 40 Let Octeabrea str-la, Calinina, Calinina str-la, Comarova, Gherţena, Gherţena str-la, Iubileinaea, Iurie Gagarin, Lenin, Lev Tolstoi, Maxim Gorki, Miciurin , Novoselova, Plotnicova, Popova, Sov.Armii, Stroitelinîi str-la parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Baurci: str. Comsomoliscaea, Carl Max, Iubileinaea, Ioana Iakir, Molodejnaea, Sadovaea, 50 Let octeabrea, 9 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Baurci: str. 1 Mai, 1 Mai str-la, 40 Let Octeabrea, 60 Let Octeabrea, Alexandr Puşkin, Alexandr Suvorov, Baurci , Bolinicinaea, Kutuzov, Octeabriscaea, Vasilii Ceapaev, Vinogradnaea parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Onișcani parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Vărzăreștii Noi parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Mîndra parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Hogineşti parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Sadova parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Bravicea parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilorstr. Miron Costin, Nicolae Iorga, Păcii str-la, Pietre Vechi str-lă parțial, în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluistr. Mira 2 str-la, Mira 3 str-la, mira 4 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Sălcuța parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Opaci parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Constantinovca parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Săiți parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluistr. Alexandru Cel Bun, Mihai Eminescu, Miorița, Mitropolit Petru, Cimișlia , Alexandru cel Bun, Mihai Eminescu, Miorița, Mitropolit Petru parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Iurievca parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Lipoveni parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Dubăsarii Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Cimişeni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Mingir parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Cărpineni: str. Carbîșeva, Podgoriilor, Codrilor, Comarova, Independenței, Pădurilor, Gheorghe Coșbuc, Sovetscaea, Viilor , parțial în intervalul de timp între 10:10 – 12:10 , pentru conectarea nouluistr. 27 August, Alexandru cel Bun, Aurel David, Basarabia, Cetatea Albă, Codru , Daniil Sihastru, Florilor, Grădinilor, Ialoveni , Izvoarelor, Libertăţii, Mihail Frunze, Petru Rareş, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefănucă Petru, Tricolorului, Tudor Vladimirescu, Valea Crucii, Veniamin Zarzăr, Voluntarilor parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Mileștii Mici parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Horești parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrices. Bălțați parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Mileștii Mici parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 11:20 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Tomai parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Sîrma parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Peresecina: str. 31 August 1989, Mihail Frunze, Mihai Eminescu, Maria Cibotari, Peresecina , Ștefan Cel Mare, Chișinăului, Tcacenco, Tineretului, Petru Rareș , Alexandru Donici, Noua, Sportiva parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Cișmea parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 18:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Stepi-Soci: str. Boris Glavan, Livezilor, Miciurin, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricor. Strășeni: str. Alexei Şciusev, Andrei Jereghi, Aron Pumnul, Eugen Coca, Grigore Ureche, Ioan Vodă, Păcii, Petru Rareş, Trandafirilor, Valeriu Cupcea parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Ghelăuza s. Saca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Palanca: str. Cetatea Alba, Livezilor, Mihai Eminescu, Palanca , Nistreana, Doina, Păcii, Severnaea, Suvorov parțial, în intervalul de timp între 08:10 - 20:10 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Răscăieți: str. Chirov , Diviziea, Biruința , Dneprodzerjinscaea, Ștefan Cel Mare, Sovetscaea, Răscăieți parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Ermoclia: str. Brejneva, Dimitrie Cantemir, Maxim Gorki, Miciurin, Mihai Eminescu, Pavlov str-la, Pionerscaea, Ermoclia , Semenovscaea, Suvorova, Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:25 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics.Palanca: str. Doina, Ştefan Vodă, Tineretului parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Palanca: str. Mihai Eminescu, Palanca, Academiceanu Ghidirim , parțial în intervalul de timp între 11:30 – 13:30 , pentru conectarea nouluis. Valea Perjei: str. Bazarnaea, Chirov, Chirov str-la, Ciapaeva str-la, Comsomoliscaea, Comsomoliscaea,str-la, Crasnoe-Znamea, Cr-Znamea, Grigore Cotovschi, Grigore Cotovschi str-la, Iurie Gagarin, Lenin, Molotcova, Molotcova,str-la, Ohotnicescaea, Popova, Sadovaea, Valea Perjei , Zarecinaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Cupcui parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Borceag: str. Ioana Iakir parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Nucăreni parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricPentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.