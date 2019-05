De ce proprietarul Andy’s Pizza nu s-a prezentat la Curtea de Apel

Coproprietarul lanțului de restaurante „La Plăcinte” și „Andy’s Pizza” , Andrei Tranga, nu s-a prezentat astăzi în fața judecătorilor Curții de Apel pentru că nu ar mai avea încredere în justiție.

Avocatul Ion Dron a declarat că Tranga nu s-a prezentat în instanță în semn de protest: „Nu crede în justiție. A înțeles că este arestat pentru a i se demonstra legătura cu Caramalac. Nimeni nu vrea să îl asculte și nu are rost să vină în instanța de judecată”.Potrivit avocatului, Tranga este ținut în arest fără a exista vreo probă care i-ar confirma vinovăția.„Se confirmă ipoteza că arestarea s-a produs pentru că, chipurile, Tranga are legături cu unele persoane care nu convin guvernării. Tranga are explicații unde dărîmă orice argument că ar avea afaceri cu Caramalac, doar că nimeni de la Procuratură nu l-au întrebat despre ce fel de afaceri are el cu Caramalac”, precizează avocatul.Procurorul pe caz a refuzat să facă declarații în fața judecătorilor și a plecat de la Judecătorie înainte ca Curtea de Apel Chișinău să pronunțe decizia. În acest context, Ion Dron spune că procurorul cunoștea din start că recursul apărării va fi respins și, respectiv, acest lucru ar demonstra că justiția nu funcționează.Amintim, astăzi Curtea de Apel a menținut în vigoare decisa primei instanțe, privind prelungirea mandatului de arest pe numele lui Andrei Tranga cu 30 de zile.