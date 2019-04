Cum se pregătesc elevii din clasa a 12-a pentru BAC (VIDEO)

Chiar dacă pînă la Bacalaureat mai sînt încă două luni pline, elevii claselor a 12-a se afla deja în febra pregătirilor.

Unii preferă să repete materia individual, în timp ce alții frecventează cursuri gratuite, oferite de universități, sau iau lecții contra plată. Și Centrul Național Anticorupție a anunțat că se pregătește de Bacalaureat, mai exact în următoarea perioadă va discuta cu liceenii pentru a-i descuraja să ofere mită pentru note mai mari. În acest an, la examenele de bacalaureat au fost înregistrați peste 17 mii de candidați, dintre care peste două mii sînt restanțieri din sesiunile anterioare.Printre elevii care vor da Bacalaureatul anul acesta este și Nicoleta, care învață la liceul Ion Creangă din Capitală. Fata însă va susține cu un examen mai puțin, pentru că la limba engleză a fost eliberată.Nicoleta Țînțar, elevă: „Frecventez cursul de matematică de la UTM, la chimie, la USM și la romînă. La limba engleză deja am dat un examen internațional care m-a eliberat și nu mai fac pregătire. Aș spune că acord zilnic cîte două ore pentru fiecare obiect. Chiar în weekend am rezolvat un test de exersare pentru chimie”.O altă elevă de la acest liceu consideră că în clasa a 12-a tinerii nu trebuie să învețe teme noi, ci doar să recapituleze întrebările pentru examene.Mihaela Gălușcă, elevă: „Consider că orice elev are nevoie de cursuri suplimentare pentru că curricula care este dată de Ministerul Educației este făcută pentru elevii de clasa a 12, nu pentru ca să se pregătească de bacalaureat, ci să învețe teme noi inclusiv la matematică, chiar și în a 12-a învățăm diferite teme noi, dar nu ne pregătim, de fapt, de bacalaureat”.Pentru a obține un rezultat bun, unii spun că au renunțat la activitățile extra curriculare, concentrîndu-se doar pe studii.Nicu Miron, elev: „Dacă sincer, în ultima perioadă m-am dezis de toate activitățile extra curriculare și m-am concentrat pe pregătirea pentru examene și, în mediu, cred că 3-4 ore pe zi dedic pentru pregătirea pentru bacalaureat”.Impresia profesorilor însă este că elevii nu sînt prea interesați de „examenul maturității”.Ala Bîrlădeanu, profesoară de istorie: „Cu regret, vreau să constat că de fapt este absolut inversul, din păcate atitudinea elevului în procesul de pregătire pentru BAC este una destul de defectuoasă, din simplu motiv că se creează impresia că profesorul și părintele se străduie pentru ca elevul să fie pregătit”.CNA dă start campaniei „Fără corupţie la BAC”. În cadrul acesteia, vor avea loc discuții despre colectarea taxelor pentru examinatori. Elevii vor fi îndemnaţi să dea dovadă de un comportament onest atît în raport cu colegii, cît şi cu profesorii. Anul trecut, peste 11 mii de candidați au promovat Bacalaureatul, ceea ce constituie peste 62 la sută din numărul total al celor admiși la sesiune. Anul acesta primul examen va fi susținut pe 4 iunie, iar ultimul – pe 21 iunie.