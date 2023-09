Constantin Moscovici: "Întotdeauna trebuie să facem bine"

Cunoscutul muzician și interpret moldovean, Constantin Moscovici, a recunoscut că a primit o bună educație acasă și se conduce de aceste principii în viață și crede că întotdeauna binele se întoarce și întotdeauna trebui să facem bine.

Despre aceasta el a vorbit în cadrul emisiunii "Кредо героя" cu Pavel Sidorenco, relatează Noi.md.

Constantin Moscovici a spus că a crescut într-o familie rurală obișnuită, normală, dar consideră că este un mare plus că el și sora lui au primit o bună educație la domiciliu.





"Există o vorbă moldovenească: "Șapte ani de-acasă". Cred că am trecut cu succes acești șapte ani de acasă, unde cel mai important postulat din viață era să fiu cinstit, să-i ajut pe cei nevoiași, să sar mereu în ajutor și să nu aștept pentru aceasta recunoștință. Acestea și multe alte sfaturi ale tatălui meu le urmez și acum", a spus cunoscutul muzician și interpret moldovean."Și, în principiu, tot binele întotdeauna se întoarce. Poate mai puțin în ultima vreme. De ce? Pentru că am observat că în ultima vreme există mai multe fapte rele decît intenții bune. Dar, probabil, așa ar trebui să fie. Există o luptă veșnică între rău și bine, iar noi, acei oameni care am ales partea binelui, trebuie să facem întotdeauna bine, pentru ca această masă luminoasă, să spunem așa, să domine", a spus Constantin Moscovici.