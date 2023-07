Constantin Haret: Fiecare teatru ar trebui să aibă propria sa cale

Nu contează ce limbaj vorbește artistul de pe scena teatrului, emoțiile și energia lui sînt importante, iar arta adevărată este atunci cînd publicul înțelege despre ce este vorba, în ciuda discursului necunoscut pentru el.

Această opinie a fost exprimată într-un interviu acordat pentru Noi.md de către fostul director al Teatrului Dramatic Rus de Stat “A.P. Cehov”, Artistul Poporului al Republicii Moldova Constantin Haret.



El a atras atenția asupra faptului că oamenii care lucrează la teatru nu lucrează de dragul banilor, ci de dragul unei idei.

„Repet adesea că teatrul educă viitorul țării noastre. Asta nu înseamnă că toate teatrele ar trebui să fie uniforme, fiecare dintre ele să aibă propria sa cale. De ce să nu lăsăm teatrul rus în pace, ca să poată aduce bucurie spectatorilor? Păi, nu am făcut nimic criminal. Am pus în scenă clasica rusă, și nu numai! Atît autori americani, cît și francezi, iar aceste spectacole au avut mare succes. Și faptul că am fost invitați des în Rusia în turneu, deci scuzati-ma, asta este piața noastra! Sînt interesați sa vada teatrul in limba rusa din Moldova. Pentru ca este puțin probabil ca cineva din Europa sa invite în turneu un teatru rusesc din Moldova. Cel mai probabil daca vor sa vada un teatru rus, îl vor invita din Rusia”, a spus Constantin Haret.





Potrivit lui, în general, nici măcar nu este atît de important ce limbă vorbește artistul de pe scenă.

“După "Gala premiilor" un jurnalist m-a întrebat: "Nu vă deranjează că pe scenă există atîta vorbire rusă? Că teatrele ruse, inclusiv cele din Transnistria, primesc atîtea premii?" Nu, nu mă deranjează. Pentru că artistul vorbește cu sufletul, cu emoții. Și publicul o simte. Odinioară, cînd încă jucam piesa „Inspectorul general” (eu l-am jucat pe Hlestakov), am primit o scrisoare de la un locuitor din Canada în limba engleză. El a scris: „Am fost la spectacolul vostru și, deși nu vorbesc rusa, am înțeles totul. Mulțumesc foarte mult!” Aceasta este o adevărată artă. Aceasta este corect. Și cînd la festivalurile noastre vin teatre din Japonia sau din alte țări, atunci publicul înțelege despre ce sînt spectacolele lor. Ei văd emoții, văd ochi, simt intonații și, cel mai important, energia care vine de pe scenă", a spus fostul director al Teatrului Dramatic Rus de Stat “A.P. Cehov”.

De menționat că teatrul care poartă numele lui A.P. Cehov din Moldova a fost aplaudat de publicul din multe țări: Israel, Macedonia, Rusia, Ucraina, Germania, Azerbaidjan, Kîrgîzstan, Turcia, Letonia.



În același timp, în acest teatru se clocește deja un nou scandal. În special, mai mulți actori din „generația de aur” a Teatrului Dramatic Rus de Stat “A.P. Cehov” a primit zilele acestea scrisori cu o notificare că contractele lor de muncă expiră pe 10 iulie. Deși conducerea instituției susține că le-a oferit o alternativă, în ciuda dorinței de întinerire a trupei de teatru, actorii vizați sînt nedumeriți de ceea ce se întîmplă după decenii de muncă activă în teatru.

În special, Svetlana Tuz, Liudmila Kolohina, Piotr Peicev și Vladimir Zavalennîi au primit o ofertă de a încheia contracte pentru furnizarea de servicii. Dacă nu vor să-l semneze, vor fi eliberați.Vorbim despre actori care au slujit scenei și publicului de zeci de ani, dar acum vor fi nevoiți să părăsească locul care a devenit, fără exagerare, a doua lor casă. Ei consideră un astfel de tratament a fi umilitor, deoarece de mulți ani își oferă talentul publicului. Ei consideră că ceea ce se întîmplă în teatru este regretabil.