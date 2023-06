Strigător la cer - Actorii de aur ai Teatrului «A.P.Cehov», lăsați de izbeliște. Director: «Trebuiau să vină la ușa mea»

Mai mulți actori din generația de aur a Teatrului Dramatic Rus de Stat «A.P. Cehov» au fost notificați zilele acestea prin scrisori că în data de 10 iulie le expiră contractele de muncă. În timp ce conducerea instituției spune că le-a propus o variantă de alternativă, desi totuși și-ar dori întinerirea trupei teatrale, actorii vizați în această situație se arată nedumeriți de ceea ce se întîmplă după decenii de activitate în acest Teatru.

E loc de filosofie sau de discuții? Ce spun actorii

«Teatrul este instanța supremă în rezolvarea problemelor de viață», spunea cîndva cunoscutul prozator rus, Alexandr Herzen. Se pare însă că filosofia acestui citat celebru nu se pretează atmosferei actuale din Teatrul Dramatic Rus de Stat «A.P. Cehov». Or, de ceva vreme aici se conturează un scandal în jurul unor actori, care au slujit scenei și spectatorului decenii la rînd, dar care acum sînt puși în fața faptului de a părăsi locul, care le-a devenit, fără exagerare, a doua casă.

Artista Poporului, celebra actriță, Svetlana Tuz, care ne-a dus faima în tot spațiul ex-sovietic și dincolo de hotarele acestuia, ne-a spus extrem de emoționată că a venit la Teatrul «Cehov» în anul 1975 cu un bagaj plin de visuri, entuziasm și speranțe că prin dăruirea sa în scenă va bucura spectatorul și va face lumea mai frumoasă și mai bună.

«Acum, la aproape 50 de ani de cînd activez la Teatru, am ajuns să primesc o scrisoare, în care era menționat faptul că în data de 10 iulie expiră termenul contractului meu, care a fost încheiat cu vechea conducere a Teatrului pentru o durată de 5 ani. La Secția Resurse Umane, mi s-a spus că directorul ne propune mie și încă altor 3 colegipensionari de-ai mei:, Maestru în Arte,, Artist Emerit și, Artist al poporului, să semnăm contracte prestări servicii. Dacă nu dorim, sîntem liberi. Sincer, pentru mine este umilitor un astfel de tratament după ce știu că am dăruit din talentul meu atîția ani la rînd publicului. Și știu că publicul mei drag venea la spectacole, inclusiv pentru mine, pentru prestația mea. Acum, eu și colegii mei, am primit aceste scrisori, dar vreau să vă spun că nu voi încheia un astfel de contract prestări servicii. E regretabil ceea ce se întîmplă și cred că actualul director al Teatrului, care vine din domeniul juridic și este departe de lumea artistică, trebuia să ne cheme să avem o discuție, cel puțin, dar nu s-a întîmplat. Nu sîntem niște persoane pasagere în această instituție, avem la activ decenii întregi de muncă și dăruire», a spus pentruSvetlana Tuz.

Care sînt ușile, care trebuie să se deschidă? Deocamdată, e deschisă doar Cutia Pandorei....

Feodor Gladii, Directorul Teatrului Rus de Stat «A.P. Cehov», are o poziție tranșantă vizavi de această situație și spune că anume acei patru actori vizați ar trebui să facă un pas și să vină la dimnealui pentru a discuta despre ceea se întîmplă.

«Eu zic că acești actori trebuie să manifeste voință și să nu umble cu bîrfele. Contractele lor expiră la sfîrșitul stagiunii teatrale, pe 9 iulie se va juca ultimul spectacol. Zilele acestea, le-au fost expediate scrisori, în care au fost notificați despre faptul expirării termenului contractual. Le-am propus ca o alternativă de a activa în cadrul Teatrului să semneze cu instituția contracte prestări servicii. Însă văd cu nu există dorință din partea lor de a veni la mine și de a discuta despre asta. Păi dacă nu vor ei, atunci eu ce pot face? Vă dau un exemplu, iată acum l-am restabilit în spectacole, după o perioadă cît a fost bolnav, pe actorul, tot pensionar, Vladimir Chiriuhanțev, dumnealui a bătut la ușa mea, am discutat. În rest, nu a venit nimeni. Sincer să vă spun, oricum, înclin mai mult spre a nu semna nici contracte prestări servicii cu pensionarii, pentru că trupa Teatrului trebuie întinerită», s spus directorul.

L-am întrebat, cîți actori tineri au manifestat dorința în ultima vreme de a face parte din trupa Teatrului «Cehov», avînd în vedere și aspectul remunerării financiare, dar nu am primit un răspuns ferm.

«Au venit cîțiva, dar sînt primiți cu mare reticență de actorii mai în vîrstă. Lunar, din bugetul de stat este alocat un milion de lei pentru salariile actorilor, dar cei în vîrstă sun plătiți din bugetul Teatrului», a spus Feodor Gladii.

Voltaire: «Teatrul învață așa cum nu o poate face o carte groasă» …

Svetlana Tuz spune că niciodată nu a avut alte interese în cariera sa decît unul singur și măreț – acela de a încînta publicul cu talentul său, cu vibrațiile sufletului și curățenia gîndurilor.

«Cred cu tărie că fiecare trebuie să se ocupe de domeniul, la care se pricepe. Actualul director este jurist de profesie, nu cred că înțelege durerea noastră. Cred și eu în puterea dialogului, dar oare după atîția ani munciți cu drag aici, nu merităm și noi, actorii pensionari, măcar un pic de atenție din partea conducerii? Au încercat colegi de-ai mei să ajungă în audiență și la Ministrul Culturii, domnul Sergiu Prodan, dar, din păcate, nu au fost primiți de acesta. E regretabil. Dar nu las mîinile în jos. Voi continua să merg cu capul sus, dar nu accespt varianta propusă de Fiodor Gladii – contract prestări servicii. Sînt mîndră să vorbesc despre mine ca despre actriță a Teatrului Dramatic Rus de Stat «A.P.Cehov», un teatru, care a primit aplauzele publicului din numeroase țări: Israel, Macedonia, Rusia, Ucraina, Germania, Azerbaidjan, Kîrgîstan, Turcia, Letonia. Peste tot am primit dragostea și recunoștința spectatorului. Or, te doare cînd actualul regizor al Teatrului, Linas Zaikauskas, spune prin interviuri că am avut turnee doar în Rusia. Știți, pînă la urmă, cred că totuși nu este loc de ingerința politicului în lumea artei», a spus marea actriță.

Reporterul Noi.md a sunat la Ministerul Culturii pentru a afla părerea instituției în privința situației create la Teatrul «Cehov». Ministrul Sergiu Prodan nu a răspuns, dar am vorbit cu secretarul de stat, Ion Budeci, care ne-a comunicat următoarele: «Nu sînt la curent cu situația de acolo pentru că gestionez alt domeniu, dar vorbim cu domnul ministru și vom veni neapărat cu o poziție».