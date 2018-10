Care este secretul frumuseții moldovencelor

Cele mai fermecătoare și cele mai atractive. Fetele din Moldova au ajuns în top trei în clasamentul mondial al frumuseții. Datele sînt prezentate de un online portal din străinătate. Pentru ce mai sînt apreciate locuitoarele republicii, a aflat corespondenta MIR 24, Elena Kirka.

Viorela Dimici este mereu la înălţime. Și asta la propriu. Fără tocuri fata nu iese din casă. Iese afară ca şi pe podium într-o rochie de cocktail, cu machiaj. Pentru Salonul de înfrumusețare, Viorela nu economiseşte nici timpul, nici banii. Fata cheltuiește aproximativ 200 de dolari pe lună, pentru a avea grijă de ea însăși. Acesta este jumătate din salariul mediu din țară. Dar nu a fost totul în zadar, în anul 2016, Viorela a devenit Miss a Concursului internațional de frumusețe și caritate.

“Îngrijirea îţi ia mult timp. Machiajul mi-l fac în 10 minute. Seara, îmi masez fața cu ulei de nucă de cocos. Pentru ca pielea să nu fie uscată, aceasta trebuie să fie în permanență hidratată. Atunci nici riduri nu vor fi", a menţionat modelul Viorela Dimici.

Svetlana Cernei are propria rețetă pentru tinereţe – alimentaţia corectă. Pasăre cu legume la grătar, pîine și nici un fel de diete. Şi asta cînd doar acum trei ani, Svetlana visa doar să aibă o siluetă zveltă. ”Am avut experienţa cu dietele stricte. Acestea acţioneză ceva timp, dar apoi din nou iei kilograme în plus. De aceea am decis că nu are nici un rost să-mi expun organismul la stres și să-mi stric dispoziţia", a punctat Svetlana Cernei, antrenoare de freestyle. La micul dejun, Svetlana nu-şi refuză nici dulciurile. Nu îi este frică să iasă din formă - arde caloriile suplimentare în sala de gimnastică. Fata se antrenează cîte două ore pe zi, în afară de duminică.

„Două ore nu e prea mult, cînd e din plăcere. Sportul este bun pentru sănătate și pentru dispoziție. Ca să vă placă reflecția din oglindă și să aveți încredere în sine", a menționat Svetlana.

Bărbaţii moldoveni au opinia lor despre frumuseţe. Femeile sînt apreciate nu numai pentru aspectul exterior, ci și pentru caracterul lor. Aici, spun ei, frumoasele din Moldova nu au nici un fel de rivale. "Cele mai importante calități ale unei fete sînt feminitatea, dragostea și grija. Moldovencele noastre sînt frumoase atît la exterior, cît și la suflet. Cred că merită nu al treilea, ci primul loc!", a spus locuitorul Chişinăului Daniel Țurcan.

"Femeile din Moldova sînt foarte frumoase și inteligente. Acest lucru nu li-l poţi lua. Dar pentru mine cea mai bună este soția mea", a recunoscut locuitorul Chişinăului Gheorghe Foma.

În topul celor mai frumoase femei moldovencele ajung în mod regulat. Acum patru ani au ocupat locul al doilea în ratingul celor mai sexy femei din lume. De asemenea, pe pozițiile de lidere în topurile de frumusețe mondiale se află locuitoarele din Brazilia și Venezuela.