Autoritățile vor să elimine monopolul asupra serviciilor de dializă în Moldova

Ministerul Sănătății vrea să retragă drepturile exclusive ale unei firme cipriote la serviciile de dializă în Moldova.

Autoritățile spun că în așa fel vor evita monopolul care s-a creat după ce democrații au decis anul trecut sa ofere șansă unei singure companii de a prelua parteneriatul public-privat. Reprezentanții firmei străine invită la dialog actuala conducere a ministerului, înainte de a lua o decizie definitivă.La 9 luni dupa ce au fost votate, Ministerul Sanatatii propune sa anuleze schimbarile facute la serviciile de dializa. Mai exact, autoritatile vor sa renunte la prevederea, prin care o firma din Cipru, cu fondatori necunoscuti, a obtinut drepturi exclusive la participarea la parteriatul public-privat, scrie mold-street. "Prin instituirea de facto a monopolului in favoarea partenerului privat, sunt afectate si drepturile pacientilor din Republica Moldova, in special dreptul pacientului de alegere a prestatorului de servicii medicale“, se arata in proiectul ministerului.Astfel, responsabilii din sanatate sustin ca modificarile facute de fosta guvernare au creat o situatie de monopol si ca vor incerca sa ofere sansa de a presta servicii in tara noastra si altor firme straine, pentru ca pacientii sa poata beneficia de tratament mai bun.Cabinetul Filip s-a angajat sa nu incheie contracte cu alte companii decat cea cipriota, in decembrie anul trecut, iar decizia a fost luata in mare graba. Proiectul a fost prezentat si votat in aceeasi zi, fara expertiza anticoruptie din partea CNA. Peste 9 zile, prevederile au aparut in Monitorul Oficial si au intrat in vigoare. Prin urmare, compania cipriota a obtinut drepturi exclusive pe piata din Moldova pentru 25 de ani.Deși anterior termenul era de 12 ani. În Moldova, unul din 9 oameni suferă de boli renale. În cazul celor la care rinichii au cedat, sînt prescrise proceduri de dializă. Bolnavii sînt conectați la aparatele care practic le înlocuiesc organele nefuncționale, de doua sau trei ori pe săptămînă. Fără aceste proceduri, pacienții nu ar supraviețui.