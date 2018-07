Armata Naţională participă la exerciţiul multinațional de menţinere a păcii "Sea Breeze 2018"

Armata Naţională participă şi în acest an la exerciţiul multinațional de menţinere a păcii "Sea Breeze 2018", care începe mîine în Ucraina.

Cei 80 de militari au plecat aseară spre regiunea Nikolaev, acolo unde vor avea loc aplicaţiile.



Printre cei 80 de militari sînt și două femei. Una dintre ele este și plutonierul adjutant Ana Cireș, care este în serviciul Armatei Naționale de aproape 21 de ani.



"Merg la acest exercițiu în calitate de felcer. Nu este pentru prima dată. Am participat anul trecut la un exercițiu în Bulgaria. Am acumulat experiențe noi. Sper și la acest exercițiu să acumulez experiențe noi", a spus Ana Cireş, plutonier adjutant.



În acest an, Armata Naţională va participa la aplicaţiile din Ucraina cu 15 unităţi de tehnică militară de tip Humvee.



"Va fi greu, dar interesant. O să avem patrulări, misiuni de menținere a păcii", a spus Dumitru Stafi, plutonier major.



"Vrem să vedem,ceva nou, ceva ce să putem implementa în armata națională pe viitor. Și schimbul de experiență, asta e important."



În acelaşi timp, patru ofiţeri moldoveni vor activa în cadrul statului major al exerciţiului, dislocat în oraşul Odesa.



"Contingentul Armatei Naționale va participa în cadrul operațiunilor de menținere a păcii. Acolo vor fi locuri de instrucții, curățirea încăperilor, acordarea primului ajutor medical, deplasarea la punctele de control", a spus Grigore Adam, maior.



"Sea Breeze" este un exerciţiu multinaţional care are scopul de a creşte eficienţa trupelor în operaţiuni de menţinere a păcii. Aplicaţiile se vor desfășura pînă în 21 iulie, iar la ele vor fi militari din 16 țări. Armata Naţională participă în cadrul acestui exercițiu din 2007.