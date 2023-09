Alexandru Șișchin: "Călătoriile sînt principala bogăție"

Cunoscutul actor, showman, regizor, producător, Artistul Poporului din Moldova, Alexandru Șișchin, a recunoscut că îi place să călătorească și consideră călătoriile cea mai mare bogăție.

El a vorbit despre acest lucru în cadrul emisiunii "Кредо героя" cu Pavel Sidorenco, relatează Noi.md.

"Ceea ce mă distrează foarte mult este să călătoresc. Îmi place să călătoresc. Împreună cu soția investim toți banii în noi călătorii. Acesta este singurul lucru care va rămîne cu noi. Cea mai mare bogăție este să vezi alte țări, alți oameni, și de fapt descoperi că există cel mult 22 de tipuri de oameni. Toți sînt foarte asemănători. Aceleași fețe sînt peste tot și acest lucru este înfricoșător", a spus el.





Alexandru Șișchin a recunoscut, de asemenea, că nu vrea să dea nimănui niciun sfat.

"Nu vreau să fac asta. De fapt, nici măcar nu am dreptul să le dau. Căci omul singur trebuie să ajungă la o decizie. Acesta este calea sa. Și dacă încep să propun ceva, să indic, atunci încep să-i întrerup legătura cu Universul. Eu cred în asta. Și el începe pur și simplu să se gândească: "Oh, astăzi mi-au dat un sfat și mîine îmi vor da" și începe să devină prost. Nu mai are un stimulent de a creștere", a remarcat celebrul actor, showman, regizor, producător, Artist al Poporului din Moldova.



