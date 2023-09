Ce rol visează să joace Alexandru Șișchin

Cunoscutul actor, showman, regizor, producător, Artistul Poporului Republicii Moldova, Alexandru Șișchin, a recunoscut că este un actor fericit care a jucat aproape tot ce și-a dorit să joace, dar consideră că rolul principal pe care nu l-a jucat este rolul Păstorului.

El a povestit despre acest lucru în cadrul emisiunii "Кредо героя" cu Pavel Sidorenco, relatează Noi.md.



Alexandru Șișchin a remarcat că în principal el este un actor de comedie, pentru că încearcă să aducă pozitivism.

"Pentru că în lume există deja destulă negativitate. Cum n-o dai, peste tot, în fiecare secundă este ceva negativ, în orice știre", a spus el.



Alexandru Șișchin a subliniat că, de fapt, el este un actor fericit.



"Aproape tot ce am vrut să joc, am jucat. Am avut toate rolurile. Am vrut să joc Terminatorul - l-am jucat în "Cioara Albă". Numai pe cine nu am jucat, chiar și rolul unui spirit am înterpretat. Dacă există un rol pe care nu l-am jucat, acesta este rolul Pastorului care își adună oile, sufletele pierdute. În Biblie este scris despre el. Pentru că multe dintre sufletele noastre sînt tinere și se îndreaptă în direcția greșită. Deși nu eu decid. Eu nu sînt creatorul. Nu cunosc adevărul. Înseamnă că, dacă m-au atins, aceste suflete tinere, înseamnă că acolo (sus), este nevoie de reacția mea. Cum voi reacționa la asta. Vreau să joc acest rol", a remarcat celebrul actor, showman, regizor, producător, Artist al Poporului Moldovei.

El a recunoscut că atunci când urcă pe scenă pentru a juca un rol, uneori în acel moment nici nu-și amintește cine este el."Se întîmplă că dispar, dispar în totalitate. Acest lucru se simte. Este pur și simplu o altă persoană. Apoi nu înțeleg deloc cine sînt și cum am făcut acest lucru pe scenă", a spus Alexandru Șișchin.Potrivit acestuia, ținînd cont de cheltuielile la energie, actorul după spectacol se simte ca un miner care a lucrat un schimb în mină."Este exact același lucru. Sunt obosit ca un miner. Orice artist obosește ca un miner. Practic, este un stres emoțional și fizic. Tu combini în tine trei în unul, patru în unul. Ești și actor, și creator, și imagine, și te mai uiți ca și recuzita să fie pe undeva alături. Trebuie să comunici cu spectatorul și să îndeplinești cumva o super sarcină, o acțiune completă. Se primește o concentrație de energie pentru o oră și jumătate", a spus cunoscutul actor.Alexandru Șișchin a recunoscut că se recuperează cu ajutorul meditației.