Serghei Orlov va organiza o transmisiune în direct cu Natalia Gordienko

Producătorul Serghei Orlov, cunoscut amatorilor de muzică prin conlucrarea sa cu astfel de muzicieni moldoveni ca Olia Tira, Sunstroke Project, Lidia Isac, va avea în această seară o transmisiune în direct cu cîștigătoarea selecției naționale "Eurovision-2020", Natalia Gordienko.

"Prieteni! Așa cum pagina mea s-a aflat în centrul dezbaterilor dintre cîștigătoarea selecției pentru Eurovision Natalia Gordienko și Igor Dînga, eu am închis accesul tuturor la video în care eu cu Artur Suhoi și Igor comentăm finalul selecției, și am lăsat accesul la link. În seara asta, la ora 20:00, va avea loc al doilea live din bucătăria mea, iar noi cu Artur vrem s-o chemăm în vizită pe Natalia Gordienko", a menționat el pe pagina sa de socializare.

După cum a menționat Serghei Orlov, primul, dar nu singurul subiect va fi anume discutarea concursului final. În plus, vor mai exista cîteva subiecte care vor fi anunțate în viitorul apropiat, de îndată ce va fi primită confirmarea de la mai mulți oaspeți.

"Va fi din nou o improvizare și eu cred că va fi interesant!!! Alăturați-vă! Puneți întrebări, comentați! Noi așteptăm!", a scris producătorul Serghei Orlov.