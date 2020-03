Gordienko reacționează la criticile aduse în adresa ei (VIDEO)

Natalia Gordienko ne va reprezenta țara la Eurovision 2020. Artista a acumulat cele mai multe puncte atît din partea juriului, cît și din partea telespectatorilor și a cîștigat concursul.

După ce au fost publicate rezultatele, mai mulți internauți, dar și persoane publice, au comentat prestația artistei negativ și au învinuit-o că aceasta ar fi cumpărat locul cîștigător.

Natalia a hotărît să vină cu o reacție la comentariile negative și a postat un video pe pagina sa de Facebook, transmite NOI.md cu referire la diez.md.

„Este dureros și neplăcut. Am vrut să tac, dar totuși am hotărît să vorbesc. Mulți vorbesc despre faptul că am cumpărat concursul sau că Kirkorov l-a cumpărat. Dacă aveți dovezi, demonstrați, căci și mie îmi este interesant. Noi nu am știut cine este juriul. Au mai fost și alte numere bune, de exemplu cel a lui Pasha Parfeni, eu îl respect și mi-a plăcut prestația sa, dar nu am înțeles reacțiile lui și a soției sale. Mă învinuiți că lucrez cu Filip Kirkorov, dar cu cine trebuia să lucrezi? Eu de 14 ani visam să lucrez cu el. Nimeni nu are dreptul să mă învinuiască că am cumpărat acest concurs, totul a fost cinstit”, menționează Gordienko.

De asemenea, în video artista mai spune că ar fi gata să dea în judecată unele persoane care au comentat live prestația sa, într-un mod vulgar.

Reamintim că, Natalia Gordienko a impresionat juriul și publicul cu show-ul prezentat și va reprezenta, cu piesa „Prison”, Republica Moldova la cea de-a 65-a ediție a concursului internațional Eurovision Song Contest, care se va desfășura în luna mai la Rotterdam, Țările de Jos.