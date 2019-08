Forbes a publicat topul celor mai bine plătiți actori

Revista Forbes a publicat tradiționalul top al celor mai bine plătiți actori din lume. În anul 2019, cel mai bine plătit actor este starul american Dwayne Johnson, care a încasat peste 89 de milioane de dolari în acest an.

Dwayne Johnson, 89.4 milioane de dolari

Chris Hemsworth, 76.4 milioane de dolari

Robert Downey Jr., 66 milioane de dolari

Akshay Kumar, 65 milioane de dolari

Jackie Chan, 58 milioane de dolari

Bradley Cooper, 57 milioane de dolari

Adam Sandler, 57 milioane de dolari

Chris Evans, 43.5 milioane de dolari

Paul Rudd, 41 milioane de dolari

Will Smith, 35 milioane de dolari

Vezi mai jos care sînt TOP 10 cei mai bine plătiți actori din lume.Dwayne Johnson a urcat de pe locul al doilea ocupat anul trecut, în pofida faptului că onorariile sale de 89,4 milioane de dolari obţinute în ultimele 12 luni au fost mai mici decît veniturile sale din anul precedent, cînd actorul american a încasat 119 milioane de dolari.Actor australian, cunoscut pentru interpretarea rolului lui Thor din seria de filme produse de Marwel. Hemsworth a fost descoperit în anul 2004, cu rolul Kim Hyde, în serialul australian Home and Away, însă faima i-a adus rolul locotenentului George Kirk în filmul Star Trek XI, în 2009.Actor, producător, scenarist, cîntăreț și comediant american, dublu nominalizat la premiului Oscar (1993, 2009), dublu laureat al premiului Globul de Aur (2001, 2010) și laureat al premiului BAFTA (1993). El a debutat ca actor în filmul tatălui său, Robert Downey, Sr. – Pound.Actor canadian născut în India, producător, personalitate de televiziune, artist martial, cascadorie și filantrop care lucrează în filme Bollywood.Actor, coregraf de lupte, comediant, regizor, producător, expert al artelor marțiale, scenarist, antreprenor, cîntăreț și cascador originar din Hong Kong. În filmele sale, este cunoscut pentru stilul acrobatic de luptă, sincronizarea sa comică, folosirea armelor improvizate și cascadoriile sale inovative. Cichichan este actor din anii 1960 și a apărut în peste 100 de filme.Bradley Charles Cooper este un actor și producător american. A debutat cu filmul Wet Hot American Summer (2001), înainte de a obține prea bine cunoscutul rol ca Will Tippin în serialul plin de succes Alias (2001–2003).Actor, comediant, muzician, scenarist și producător de film american. Este fondatorul Happy Madison Productions, o companie producătoare de filme care a făcut și seria de televiziune Rules of Engagement.Actor și regizor de film american. Este cunoscut în special pentru rolul de supererou al personajului Marvel Comics Steve Rogers / Captain America din Marvel Cinematic Universe și Johnny Storm / Human Torch din Fantastic Four și Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer.Paul Stephen Rudd este un actor și scenarist american. A jucat în nenumărate filme artistice și seriale de televiziune. A obținut performanțe în carieră în anul 1995, prin rolul pe care l-a avut în filmul Clueless. Ultima comedie apărută al cărei scenarist este și în care și joacă, I love you man (2009), a înregistrat de asemenea succes.Actor, producător, rapper și compozitor american, nominalizat la premiile Oscar și Globul de Aur. De asemenea, este artist hip-hop/R&B cîștigător al mai multor premii Grammy. În aprilie 2007, revista Newsweek l-a numit „cel mai bun actor de la Hollywood”.Topul celor mai bine plătiţi actori din lume a fost întocmit de editorii revistei Forbes pe baza unor estimări furnizate de companiile Nielsen, Box Office Mojo şi IMDb şi a unor informaţii provenind de la specialişti din această industrie. Sumele menţionate, care vizează perioada 1 iunie 2018 – 1 iunie 2019, reprezintă onorariile primite de actori înainte de plata taxelor şi a impozitelor şi nu se referă doar la onorariile încasate pentru interpretări artistice.