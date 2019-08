Fiul unei interprete din Rusia s-a căsătorit în secret

Fiul artistei a făcut un pas important și și-a oficializat relația în secret. Valeria nu a avut nici cea mai vagă idee despre planurile acestuia.

Interpreta are trei copii și dacă despre fiica mai mare se cunosc mai multe lucruri, deoarece tânăra este activă pe rețelele sociale, atunci despre Artiom nu prea se vorbește.



Tânărul are 24 de ani și este stabilit în Elveția, acolo unde și-a făcut studiile și are un job. Recent s-a aflat că băiat și-a oficializat relația cu iubita sa, Natalia, pe care o cunoaște încă de pe băncile școlii. Nimic extraordinar până aici. Despre planurile de viitor, mama acestuia a aflat cu numai o zi înainte.



Valeria a dezvăluit pentru starhit.ru că a fost telefonată de Artiom pe 7 iulie, care i-a spus: „Noi cu Natasha ne căsătorim civil mâine, de Ziua Familiei, a Dragostei și a Loialității”.



Interpreta a dezvăluit că ea și soțul său, Iosif Prigojin o cunosc pe fată, dar nu erau la curent cu faptul că Natasha și Artiom formează un cuplu, așa că pentru ei a fost o dublă surpriză.



Tinerii s-au căsătorit civil în orașul Montreux și au decis că dacă relația lor rezistă, abia peste 5 ani vor face nuntă.